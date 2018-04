為什麼聽到「in bad shape」要恭喜對方？

Shape是形狀、輪廓,可以表示身材的「曲線」、個性的「樣子」,拿來形容人in bad shape不是說形狀很糟糕,而是婉轉表達懷孕了。

I heard that Vivian is in bad shape again.

我聽說Vivian又懷孕了。

發福了也可以用「shape」這個字,就像我們會形容一個人變圓了,用「out of shape」:

Sarah hasn’t had any exercise for several months and had a lot of burgers so she is really out of shape.

Sarah已經好幾個月都沒有做運動而且吃了很多漢堡,所以她現在身材變形得很嚴重。

當然也可以當做原意:「變形」

My front wheel has been out of shape.

我的前輪已經變形了。

shape雖然是形狀的意思,但也隱含人的健康狀況、事情情況的意味:

in good/great shape (身體、事件)很健康

Are you feeling better now?(你現在感覺好點嗎?)

Yeah, I’m in good shape.(嗯,我現在棒極了。) My grandma is 96 years old and she is in good shape.

我奶奶已經96歲了,她還很健康。

in bad/poor shape(身體、事件)情況很糟糕

Are you insane? It’ll put our financial condition in a poor shape.

你瘋了嗎? 這會讓我們的資金情況變得很糟糕。 I am in bad shape to go to work today.

我今天身體不舒服,無法去上班。

Shape也可以強調事情的形式、特徵、進展

Take shape事情有眉目、有了模樣

Our plans are beginning to take shape.

我們的計劃開始成形了。

All shapes and sizes 各式各樣

Our products come in different shapes and sizes, so I’m sure you’ll find one that fits your need.

我們的產品有各式各樣的,所以我相信你可以找到適合你需求的。

Shape當動詞,表示影響、決定

Working at hospital shapes my value of life.

在醫院工作的經驗影響了我的人生觀。

本文經世界公民文化中心授權刊登,原文刊載於此

責任編輯:朱家儀

核稿編輯:翁世航