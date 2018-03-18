《一鍵獲利》：我在P2P借貸平台幫助別人債務整合和創業，年均獲利13.2%

文：尼克・洛普（Nick Loper）

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提醒：我沒有聘請律師，不過我的編輯建議，在這個章節附上免責聲明。本章節內容並不能被視為投資建議，請謹慎運用。

P2P借貸

我在Prosper.com登記為放款人，這是我參與共享經濟的早期經驗之一。這個平台提供債務整合、創業與婚禮等相關業務的P2P貸款。從2011年以來，我一直都是Prosper的放款人，在這段期間，我每年平均可以獲利13.2%。

它是這樣運作的。在廣泛的貸款組合中，你買下部分所有權，每筆貸款的投資金額最少25美元。在你決定投資之前，你可以看到借款人借這筆錢做什麼、他們的信用評等，以及他們的就業狀況等等。

（如果你對這個平台已經很放心，也可以讓整個過程自動化。）

每一筆Prosper貸款都會標上一個字母，從A到E，標上「A」和「B」表示風險較低，報酬也較低；標上「D」和「E」表示風險較高，報酬也較高。我在Prosper的投資策略向來都是採取高風險、高報酬的多元化組合，而到目前為止，獲利還不錯。

Prosper也提供「AA」等級的貸款給條件非常好的借款人，以及「HR」等級的貸款給風險極高的借款人。

在以下列出的其他P2P平台，你的現金流動不像在其他地方那麼快速，是比較傳統的投資方式。（Prosper貸款的回收期大約是三到五年。）但是我的多元貸款組合，每個月都可以產生200至250美元的現金流量。

如果你近期有可能用到現金，你必須把現金流量考慮進去。有一個次級市場，可以把你還未到期的借據賣出去，但是可能沒辦法以全額價格賣出。

自從我註冊加入以來，Prosper平台曾經有過驚人的成長，不論是「貸款發放」的筆數和金額，或是放款人數方面都是，放款人都競相爭取最有吸引力的貸款，把錢借出去。

我運用第三方軟體工具Lending Robot自動配置閒置資金，因為我發現Prosper內建的自動投資功能火力還不夠快速，來不及挑出最有吸引力的貸款。

（Lending Robot charges收取每筆0.45%的管理費用，但是頭10萬美元免收管理費。）

我的放款策略

因為評價較低的貸款有較高的回報，我試圖把我的投資組合傾向這些標的。如果E和HR的貸款有最高的回報，為什麼不專門投資這些標的呢？

因為可投資的標的並不多。或者應該說，符合我「待開採的鑽石」這項標準的標的不多。

因為Prosper（以及它的競爭對手Lending Club）提供貸款歷史紀錄可查詢，你可以自己進行分析，研究借款人的哪項條件可能對還債率影響最大。這能夠讓你找出有哪些D、E和HR等級的貸款，從歷史紀錄來看，比其他同等級的借款人更安全，你依然可以從中獲得很好的回報。

借款人的信用評等真的很重要嗎？收入水平？就業狀況？他們是否擁有自己的房子？這些條件都很重要嗎？

操控著這些不同的因素，可能會讓人頭昏腦脹，而我則利用NickelSteamroller.com這個網站來測試篩選過的不同方案。這麼做很重要的原因是，透過篩選機制，相對於只是投資於「貨架上現成」的貸款標的，可以增加幾個百分點的報酬率。

即使你選擇投資風險較低的貸款標的，還是可以穩賺5%至10%。如果你正在尋找不同的投資管道，這是一個善加利用閒錢還不錯的方法。

我每筆貸款投資25至50美元，以確保我在平台上能保持多元化的投資策略，這樣如果有任何一筆貸款違約，我也不會損失太多錢。

壞帳損失

違約或壞帳損失，是在Prosper上進行投資最大的風險。這些貸款是無擔保債務，這意味著，如果借款人不償還債務，放款人沒有擔保品可拿，也幾乎沒有追索權。

D級貸款的「公定利率」可能在20%至24%之間，但這其中會有一定比例的違約。這是為什麼Prosper公布這些貸款的預期報酬率為12.47%的原因。

整體來說，我曾經放出去的貸款有12.5%違約，此外，我現有的貸款則有5.2%目前處於拖欠狀態。

P2P投資的缺點之一，就是你每年可以從投資收入扣除的壞帳損失減免稅額受到限制。以目前來說，就我的理解，你一年最多只能申報3,000美元的壞帳損失。

了解這種情形之後，你可能覺得投資其他的資產，或是把P2P投資組合轉換成風險較低的貸款比較好。這其中的挑戰在於你無法得知壞帳損失的狀況，直到一年結束才能弄清楚，而且你是從Prosper那裡拿到稅單。

但是，我依然是P2P貸款的愛好者。能夠幫助別人進行債務整合、創業，甚至建立一個家庭，實在很有意思。除此之外，兩位數的報酬率，以及每個月的現金流量，讓Prosper成為我整體投資計畫中很喜愛的一個選項。

其他可以考慮的平台

Lending Club——LendingClub.com是美國另一個大型的P2P貸款平台。

Lending Crowd | RateSetter | Zopa | QuidCycle——這幾個平台是英國P2P貸款的領導品牌，投資報酬率達6.5%。

ThinCats——在ThinCats.com上投資澳洲的企業貸款，可以有9%的投資報酬率。

Afluenta——Afluenta.com是中南美洲P2P貸款平台的領導品牌，投資報酬率高達45%。

投資房地產

Fundrise是一個商業房地產眾籌平台，上面有幾支eREITs（網際網路不動產投資信託基金）可選擇，包括收益型和成長型。因為它開放非專業投資者投資，而且最低投資金額只要3000美元，我決定試試手氣。如果你沒有賺到15%，你不必支付Fundrise.com管理費。

GroundFloor——投資者可以貸款給短期的房地產修繕計畫，獲利可達12%。跟Prosper類似，你可以購買貸款的部分所有權（起價只需10美元），以分散你的投資風險。

RealtyMogul | RichUncles——這些新推出的eREITs，可以讓投資者從精選的收益型商用房地產投資組合中，賺到6%至7%的股息。

PeerStreet | Yieldstreet | RealtyShares | Money360 | LendingHome | Patch of Land | PeerRealty | EquityMultiple——經認證的投資者，可以在這些眾籌平台上投資商業與住宅房地產貸款中，賺取10%至15%的報酬。

投資新創公司

Kickfurther對投資者所提出的訴求是，這是一種可以幫助當地的小公司進貨，同時還能獲得良好報酬的投資方式。根據該公司網站說明，它已經支付超過250萬美元，用戶一年的平均獲利為27%。

當我和Kickfurther.com的團隊成員談話時，他們實際上避開用「投資」這個字眼，而是把他們的平台解釋成是一種消費者「參與零售業」，並且分享利潤的方式。它的運作模式是，你資助這些公司買進貨源，不限最低購買額度，當公司把這些庫存賣出去，你就可以連本帶利賺一筆。

《副業一族》的讀者維埃特茲（Jose Vieitez）表示，他真的很喜歡這個平台。「我到目前為止，已經贊助了兩百筆生意，」他表示，並補充說，「我發現每年獲利15%至35%，遠比把錢放在定存戶頭賺0.1%的利息好太多了。」

他提起他的投資策略，就是尋找那些「同時銷售多種產品的公司，如此一來，萬一投資的這項產品銷售減緩，他們還可以用其他產品的盈餘來償還貸款。」如果他們在Kickfurther的還款紀錄良好的話，那就更好了，他補充。

比起那些「較有季節性」，或是仰賴不可靠又昂貴的貿易展覽會的公司，維埃特茲說，「你會發現有些公司已經有現成，且關係穩固的零售通路夥伴——像是塔吉特（Target）百貨和 沃爾瑪（Walmart）——這顯示它們會是比較好的投資標的。」

在整個過程中，品牌廠商會積極地和買家溝通。如果某家品牌的庫存銷路不佳，買家可以選擇拿回他們所購買單位的控制權，或是讓Kickfurther將產品扣押，並代他們清算。

這個平台還在發展當中（這家公司成立於2014年），但是到目前為止，94%的交易都是成功的。我自己也試著下海玩玩看，因為它似乎是一個令人很難抗拒的投資方式，既能夠支持你喜歡的潛力公司或產品，同時還可以賺得報酬。

其他可以考慮的平台

FundersClub——FundersClub.com可以讓你以一種類似小型互惠基金的方式，投資在預先審閱的新創公司，這意味著你可以多元化你的創業投資，不會有非得挑中一匹千里馬的壓力。

這家公司宣稱，在過去幾年中，它所選中的標的具有37%未實現的內部收益。我也許必須砸點錢下去玩玩看，才知道結果如何。

讀者紅利：連結到sidehustlenation.com/fundersclub獲取100美元，來開啟你的投資帳戶。

Wefunder——你可以在Wefunder.com平台上投資新創公司，它目前對非專業投資者開放。不過要有心理準備，可能要很長一段時間才能看到回報。因為它通常要靠公開發行股票或購併，才能兌現你的持股。

SeedInvest——你只要花100美元， 就可以在SeedInvest.com投資預先篩選的新創公司。

AngelList——專業投資者可以在Angel.co 平台上，跟著知名的風險投資者和天使投資人，參與他們初期階段高風險、高報酬的創業投資。

CircleUp——CircleUp.com將專業投資者與有資金需求的消費產品公司、零售公司連結起來。在本書出版之前，它預期的報酬，以及過去的報酬都還未列出。

Crowdcube——Crowdcube.com讓你可以參與英國新創公司草創初期的投資。

AgFunder——專業投資人可以投資前景看好的農業公司，或是讓AgFunder.com將精選出來的公司放在一起，規畫成一個基金，由它們代表來投資。預期的報酬還未列出，不過AgFunder指出，它們已經從將近三千位投資者身上，募得超過3,200萬美元。

書籍介紹

本文摘錄自《一鍵獲利：發掘共享經濟時代新商機，讓知識、技能、物品變黃金的300個絕技》，聯經出版

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作者：尼克・洛普（Nick Loper）

譯者：許芳菊

尼克・洛普（Nick Loper）是SideHustleNation.com的首席兼差人員，也是排名第一的播客節目《副業一族》（Side Hustle Show）」的主持人。在訪問了超過一百五十名成功的創業家之後，他發現這些企業家並不會企圖從頭開始為他們的產品和服務創造需求。取而代之的，他們會想辦法切入現有的市場，在那裡，已經有一大票興致勃勃的買家。

書中介紹的三百多個平台，是創業的「誘導毒品」，它們很容易上手，第一次成交就能帶給你快感，你會不斷地想再回來做更多嘗試。透過這本書，你將學習到可以在哪裡，以及如何建立你的「購買鍵」，讓你每個月創造成千上萬的副業收入。

在《一鍵獲利》這本書中，你將看到主要分成三大類型的市場：一是共享經濟，二是銷售技能的市場，三是銷售實體產品的市場。共享經濟類型的平台與應用程式，目的在去除各類交易中的「中間商」。在這個章節中，你會發掘將近兩百個共享經濟的市場，你也會看到善於利用這類型平台的創業家與副業一族。接下來的章節，則會包含銷售你個人技能的市場。不管你是多才多藝，或是有某方面的高超技能，你都有機會找到某個平台是針對你的產業或專業而設置的。

如果你覺得自己沒有什麼值得拿出來銷售的技能，這個章節也會提供你一些想法和信心。第三類市場則是你可以銷售實體產品的地方。儘管世界愈來愈走向數位化，但是我們還是得不時地購買實體產品。這個章節將介紹一些最令人振奮和蓬勃發展中的好機會，幫助你接觸到大量的買家。在這本書中所介紹的每個市場，作者都會想辦法讓你的購買鍵脫穎而出，獲得關注。

Photo Credit: 聯經出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航