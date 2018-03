霍金博士可能不會覺得R.I.P.是一個對的說法

今天,有別於平常講的心理學和職場溝通,我想要跟各位談一下「宇宙論」。因為今天有一位對我很有影響,我非常敬佩的智者逝世了。如果你今天關注新聞的話,應該知道我講的是誰:物理學家Stephen Hawking,霍金博士。

霍金博士是現代物理學最著名的學者,也是大眾辨識度最高的,所以許多媒體封他為「宇宙學中最閃亮的巨星」。大家都知道他很厲害,但厲害在哪裡呢?他對物理學的重要貢獻圍繞在「黑洞」這個題目,包括了「黑洞所發出的輻射」的推論,還有地心引力在黑洞邊緣的「奇點」(singularity)的理論基礎。這些雖然聽起來都很艱深又概念化,但是從這些數字的推論,加上我們運用望遠鏡和其他儀器的偵測結果,能夠幫助我們理解宇宙是怎麼運作的,甚至整個宇宙是怎麼來的。

這個問題雖然對於我們的日常生活好像沒什麼關係,但對於我們的「生命意義」,則是有絕對的關係。霍金博士所研究的,就是在物理學與哲學的交叉點之間,而他有一個獨特的能力,能把理論說到一般人都聽得懂,而且還很犀利幽默。其實,最深奧的道理,往往也是最簡單的。

英國衛報對霍金博士的紀念文中寫道:「那些活在死亡陰影下的人,往往是活得最豐滿的人。」而霍金博士因為罹患的ALS,也就是俗稱「漸凍症」,讓他21歲的時候,就已經被醫生宣判只能再活兩年,但是他自己說,也正是因為知道自己的生命隨時都會到期,所以給了他更大的動力。這個動力,在於研究探索宇宙中萬物一切,包括生命本身的來源。他在《大設計》(The Grand Design)這本著作中就寫:「大自然的定律告訴我們宇宙是如何運作的,但它無法告訴我們 Why?為什麼,宇宙會從無生有?為什麼,我們會存在?為什麼,我們的宇宙有這些物理規則,而不是另外一套物理規則?」這些,就是哲學家自古以來設法回答的,最基礎的問題。

你會不會覺得,這已經接近神學了?確實,這是神學論在問的問題,但所有神學論追根究底還是一個答案:「因為有神,神說的算。」但為什麼又會有神呢?這個才是霍金博士在晚年最感興趣的議題。而在這麼多年的研究下,霍金博士自己的結論似乎是,宇宙不需要神來創造,而是能夠創造自己。而人,也沒什麼了不起的,只是這個宇宙的一部分,他說:「我認為大腦就是一個機器,跟電腦差不多。當機器壞了,也就不再運作了。壞掉的電腦不會上天堂,沒有什麼死後世界。這個信仰,只不過是個講給怕黑的人的童話故事吧!」

可想而知,他的這些發言,讓許多人不以為然。他們覺得,霍金博士你的物理學,在上帝的偉大智慧之下,才是童話故事吧!

不過,設想一下,對於一位長年困在一個不聽使喚的身軀中,隨時都面對自己的脆弱和有限生命的霍金博士,選擇相信宗教,應該是比較容易也比較有希望的途徑吧!但我們所看到的,他畢生的工作和他的為人,也告訴我們,他並沒有因為不相信上帝,而少了他的人性。他並沒有因為理性追求真理,就否定感性的重要。

他曾經說:"It wouldn't be much of a universe if it wasn't home to the people you love.”(如果這個宇宙裡沒有你所愛的人,那還算什麼宇宙!)也是這個態度,讓我非常尊敬像霍金博士這樣的學者。極度的理性,嚴苛的理性,但卻又那麽的有人性。像他這樣的智者告訴我,我們不需要把希望寄託在下一輩子或下一個世界,也可以很負責任的對待我們現有的生命。

當我今天看到消息的時候,我原本在臉書上寫R.I.P.霍金博士,但有一位網友指正說:「霍金博士可能不會覺得Rest in Peace是一個對的說法。」確實,我後來想,對他最大的尊敬,應該不是為他祈禱,祝福他在天之靈,而是應該繼續他的研究,繼續問這些龐大又抽象的問題,繼續勇敢又踏實的面對我們自己的人生。

而今天看到自己的朋友圈被霍金博士逝世的消息洗版,我才知道原來身邊有那麼多躲在衣櫃裡的物理學愛好者,包括我自己在內!既然如此,為何這些有關宇宙、意識、量子、唯實論,我們何去何從的精彩話題,幾乎從來不會在朋友們的交談中出現呢?

也許,他的離去,將會造成一些新的對話開始。

霍金博士,謝謝你。

