霍金博士可能不會覺得R.I.P.是一個對的說法

今天，有別於平常講的心理學和職場溝通，我想要跟各位談一下「宇宙論」。因為今天有一位對我很有影響，我非常敬佩的智者逝世了。如果你今天關注新聞的話，應該知道我講的是誰：物理學家Stephen Hawking，霍金博士。

霍金博士是現代物理學最著名的學者，也是大眾辨識度最高的，所以許多媒體封他為「宇宙學中最閃亮的巨星」。大家都知道他很厲害，但厲害在哪裡呢？他對物理學的重要貢獻圍繞在「黑洞」這個題目，包括了「黑洞所發出的輻射」的推論，還有地心引力在黑洞邊緣的「奇點」（singularity）的理論基礎。這些雖然聽起來都很艱深又概念化，但是從這些數字的推論，加上我們運用望遠鏡和其他儀器的偵測結果，能夠幫助我們理解宇宙是怎麼運作的，甚至整個宇宙是怎麼來的。

這個問題雖然對於我們的日常生活好像沒什麼關係，但對於我們的「生命意義」，則是有絕對的關係。霍金博士所研究的，就是在物理學與哲學的交叉點之間，而他有一個獨特的能力，能把理論說到一般人都聽得懂，而且還很犀利幽默。其實，最深奧的道理，往往也是最簡單的。

英國衛報對霍金博士的紀念文中寫道：「那些活在死亡陰影下的人，往往是活得最豐滿的人。」而霍金博士因為罹患的ALS，也就是俗稱「漸凍症」，讓他21歲的時候，就已經被醫生宣判只能再活兩年，但是他自己說，也正是因為知道自己的生命隨時都會到期，所以給了他更大的動力。這個動力，在於研究探索宇宙中萬物一切，包括生命本身的來源。他在《大設計》（The Grand Design）這本著作中就寫：「大自然的定律告訴我們宇宙是如何運作的，但它無法告訴我們 Why?為什麼，宇宙會從無生有？為什麼，我們會存在？為什麼，我們的宇宙有這些物理規則，而不是另外一套物理規則？」這些，就是哲學家自古以來設法回答的，最基礎的問題。

你會不會覺得，這已經接近神學了？確實，這是神學論在問的問題，但所有神學論追根究底還是一個答案：「因為有神，神說的算。」但為什麼又會有神呢？這個才是霍金博士在晚年最感興趣的議題。而在這麼多年的研究下，霍金博士自己的結論似乎是，宇宙不需要神來創造，而是能夠創造自己。而人，也沒什麼了不起的，只是這個宇宙的一部分，他說：「我認為大腦就是一個機器，跟電腦差不多。當機器壞了，也就不再運作了。壞掉的電腦不會上天堂，沒有什麼死後世界。這個信仰，只不過是個講給怕黑的人的童話故事吧！」

可想而知，他的這些發言，讓許多人不以為然。他們覺得，霍金博士你的物理學，在上帝的偉大智慧之下，才是童話故事吧！

不過，設想一下，對於一位長年困在一個不聽使喚的身軀中，隨時都面對自己的脆弱和有限生命的霍金博士，選擇相信宗教，應該是比較容易也比較有希望的途徑吧！但我們所看到的，他畢生的工作和他的為人，也告訴我們，他並沒有因為不相信上帝，而少了他的人性。他並沒有因為理性追求真理，就否定感性的重要。

他曾經說："It wouldn't be much of a universe if it wasn't home to the people you love.”（如果這個宇宙裡沒有你所愛的人，那還算什麼宇宙！）也是這個態度，讓我非常尊敬像霍金博士這樣的學者。極度的理性，嚴苛的理性，但卻又那麽的有人性。像他這樣的智者告訴我，我們不需要把希望寄託在下一輩子或下一個世界，也可以很負責任的對待我們現有的生命。

當我今天看到消息的時候，我原本在臉書上寫R.I.P.霍金博士，但有一位網友指正說：「霍金博士可能不會覺得Rest in Peace是一個對的說法。」確實，我後來想，對他最大的尊敬，應該不是為他祈禱，祝福他在天之靈，而是應該繼續他的研究，繼續問這些龐大又抽象的問題，繼續勇敢又踏實的面對我們自己的人生。

而今天看到自己的朋友圈被霍金博士逝世的消息洗版，我才知道原來身邊有那麼多躲在衣櫃裡的物理學愛好者，包括我自己在內！既然如此，為何這些有關宇宙、意識、量子、唯實論，我們何去何從的精彩話題，幾乎從來不會在朋友們的交談中出現呢？

也許，他的離去，將會造成一些新的對話開始。

霍金博士，謝謝你。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航