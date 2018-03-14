314不只是Pi Day，也是形塑當代科學與人文領域的幾位思想家生日與忌日

文：Hao Chuang

3月14日不僅是Pi Day，還是愛因斯坦（Albert Einstein）和馬克思（Karl Marx）這兩位影響近代社會最大的思想家的生日和忌日。他們倆人分別代表了科學與人文兩個重要領域，也許可以說，我們現在身處的世界，就是這兩個人的思想所塑造出來的。（編註：最新消息，英國天文物理學家霍金也在314的今天逝世。）

愛因斯坦試著解釋科學史上存在已久的一個問題：時間是什麼？他的回答是：時間和空間一樣，都是我們生存的宇宙的「尺度」之一。也就是說，我們所處的宇宙，是由時間、長、寬、高這四個「度量」構成的。

其實愛因斯坦的科學研究生涯，在他完成相對論之後不久就觸礁了，原因是他不能接受新興的量子力學對世界的本質的解釋。代表性的例子有兩個：量子糾纏和不確定性。

前者的意思是，一對糾纏的量子，即使距離遙遠，也還能夠互相決定和被決定。這違反了「信息的傳遞速度不可能超過光速」的相對論假設。後者的代表性例子是「薛丁格的貓」思想實驗，這個概念在通俗文化中以「在觀測者進行觀測行為之前，箱子裡的貓處於已死和未死的疊加態」這樣一句充滿奇想、不可知和詼諧的話語廣為流傳。

量子力學對時間的看法也不同於愛因斯坦，在量子力學的觀點裡，時間很可能是量子所本有的一種「內秉」。例如說，光子方生方死，感受不到任何時間的流逝，但是在外部觀測者看來，遙遠星系發出的光子到達地球之前，已經經歷了一百多億年的時間，早在地球形成甚至太陽系、銀河系形成之前這些光子就已經出發了，時至今日才被地球上的觀測者「看到」。

同樣「不時間」的是雙狹縫實驗中的光子干涉：如果觀察者「現在」觀察了光子，得到的結果會是光子只通過了雙狹縫其中之一。但如果觀察者銷毀了這個觀察結果（信息），卻又會讓光子的路線回到疊加態，「在很久以前」不是通過某條狹縫而是同時通過兩條狹縫。現在的觀測可以影響到以前的行為，這違反了時間流逝的單向性。

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以上敘述一般人可能難以理解，對大多數人來說，愛因斯坦的知名度來自於原子彈這個終極武器，以及隨之而來的末日恐懼，也就是美蘇核武競賽。說到這個，就不能不提造成冷戰的另一個原因：馬克思主義。

馬克思同樣試著回答人類歷史上另一個難解的疑問：為什麼貧富不均？為什麼同樣努力的兩個人，所擁有的「資本」會完全不同？他的答案是「階級剝削」。

馬克思認為，資本推動了人類文明的演進。同時，由於資本的本質趨向於集中，所以資本的興起造成了階級剝削，從而造成了人類社會中種種「不公平」的現象。

這個概念徹底改變了人類對世界的觀點，影響了經濟學、政治學、社會學、文化、美學⋯⋯等等幾乎所有人類知識的面向。同時和愛因斯坦一起造就了核武對抗：對抗的主體是依據馬克思主義所建構的國家機器，對抗的工具是依據愛因斯坦相對論所建造的核子武器。

其實我們很難知道，到底是因為這兩人的思想重要，所以影響了全世界的歷史？抑或者是因為這兩人的思想影響了全世界的歷史所以重要？在可預見的未來，這個問題恐怕還只是個反身性的謎團。

Photo Credit: LSE library @ This image was taken from Flickr's The Commons 索羅斯的老師卡爾波普

「反身性」是一個學術術語，意思是行為和成因的互相影響。有一個很好的例子可以說明反身性，就是索羅斯的量子基金。索羅斯（George Soros）是二戰戰後移民，移民只是好聽點的說法，事實上就是從破敗的歐洲逃難到英國的難民。他就讀於倫敦政經學院（LSE，蔡英文的母校），老師是著名思想家卡爾波普（Karl Popper）。

卡爾波普在科學哲學和政治學上都有重大貢獻，他的主要思想是「證偽」，證偽的意思是說，一個理論是否「科學」的條件是必須能夠被「證偽」，必須有方法（雖然不一定能成功）可以證明為假。例如說「天鵝都是白的」這個生物學論述，因為存在著「只要找到一隻黑天鵝就能證明為假」這樣的證偽手段，所以「天鵝都是白的」這句話是科學的，而且在科學家能夠找到黑天鵝之前，都是「可被視為成立」的論述。

卡爾波普將這個概念應用在政治（社會）學上，提出「開放社會」的理念。索羅斯則將這個概念應用在他的量子基金上：所有的投資都只是「試錯」而不是絕對的真理，對系統的回饋做出反應，調整投資結構，就是最正確的操作。

「量子基金」這個名字，很巧妙地結合了愛因斯坦所代表的科學（其實不是）和馬克斯所代表的經濟學。量子基金最知名的一場「投資」就是對英鎊的狙擊。索羅斯大舉放空英鎊，在市場上造成看壞英鎊的氣氛，這個氣氛同時返轉過來影響了英鎊的走勢，讓英鎊下跌（據說 2010 以後台灣房地產的暴漲索羅斯也有參與）。

也就是說，如果不是因為索羅斯帶頭看壞英鎊，那麼英鎊其實不會跌那麼多。但是一但「英鎊該跌」的念頭成為一種共同肯認的存在，那麼英鎊就會下跌，即使大家都知道英國經濟事實上沒有那麼虛弱疲軟，英鎊也會在被看壞的狀況下超量下跌。而在這種共識下繼續支持英鎊的英格蘭銀行，對英鎊做出的支持行為，反而不被視為一種正常的操作、正常的穩定貨幣的正面力量，而被視為一種有利於投機（放空英鎊）的愚蠢。

Photo Credit: Reuters/達志影像 索羅斯

於是英鎊就在索羅斯的看壞之下，真的崩盤了，這種崩跌的背後本來是沒有實際經濟因素支撐的。但下跌一旦開始，英國經濟也隨之受傷，受傷成為事實之後，崩跌更加有理，這就是「反身性」。索羅斯也因此一戰成名。

這種反身性同時也存在於科學界：因為愛因斯坦很偉大，核子武器很爆炸，所以核能很偉大，所以核電很棒棒，所以人類蓋了很多核能電廠，所以核能很重要，所以核能很偉大，所以愛因斯坦好棒棒。

或者，同樣應用在馬克思身上：因為馬克思很偉大，所以階級鬥爭很重要，所以要用結構解構來建構思想，所以左派批判很重要，所以馬克思思想很偉大，所以馬克思好棒棒。

事實上，由於我們沒辦法依照康德（Immanuel Kant）的指示從純粹的理性發展出定言令式（因為理性不純粹，或者說我們無法確定哪些才是真正純粹的理性），所以我們沒辦法不質疑不修改自己的想法。但我們如果要從證偽的方式來檢驗自我的思想在行為上的有效性，那又是在宏觀上不可行的，因為宏觀上人類的行為是由人類的思想決定的，一但你將思想實踐在行為上，那麼這個行為造成的結果一定是肯定思想的。

所以，到頭來，我們其實還是活在柏拉圖的洞穴裡，對著岩壁上的影子指指點點。

本文經Hao Chuang授權轉載，原文發表於此

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