王菲〈半途而廢〉：一首大膽嘲弄愛情永恆的絕情歌

作曲：潘協慶

作詞：潘協慶

演唱人：王菲

編曲：王豫民

製作：梁榮駿、王菲

收錄專輯：《唱遊》

出版時間：1998

出版公司：EMI

受訪者：潘協慶

採訪撰文：王景新

1995年，王靖雯改回本名王菲後，在音樂上展現了更多可能，自己擔綱製作人後，音樂個性也更加鮮明，她並不眷戀《迷》、《天空》等專輯在主流市場締造的亮眼成績，以主流天后之姿，向獨立音樂靠攏，遊刃有餘地遊走主流、非主流，不重複自己，也讓王菲始終是華語樂壇的閃亮巨星，不曾褪色；1998年，她產後的《唱遊》專輯就是一次非常成功的復出，整張專輯只有〈紅豆〉這首情歌，其餘都是非情歌，而〈半途而廢〉算是一首大膽嘲弄愛情永恆的絕情歌，體現王菲獨步於其他女歌手的個性。

〈半途而廢〉詞曲作者潘協慶大呼：「我愛死王菲了！」原來從1993年《執迷不悔》專輯後，潘協慶就非常喜歡她，自稱是以超級粉絲的心態為她寫歌，「能和王菲合作是我創作的心願之一。」「我長期研究她的音樂、她的唱法、她的發聲、她的質感，所以要為王菲寫歌，是所有創作中最不難完成的。」潘協慶說，當時他身邊許多朋友困在感情中，真實題材俯拾皆是。

「我用王菲特有的口吻，為世間男女在情感波瀾中提醒了一件事：猶豫不決，遲早半途而廢。」在講究皆大歡喜、朗朗上口的流行歌裡說教，委實罕見。「剛好當時王菲向我邀歌，她正是能表達出我想說的話的最佳人選。」誰來說教很重要，潘協慶把話透過有獨到想法、形象知性的王菲來傳達。而無論從demo編曲旋律到後來唱片版本，王菲完整保留了所有，潘協慶說：「這又是另一件我愛死王菲的原因：她尊重每個音樂人。」

「寫這首歌，我看到了河、看到海。」潘協慶回顧，〈半途而廢〉是站著寫的，「情感一來，我是必須在行進間完成。這首歌是流動的，像河流。」實在，光聽旋律瞬間轉折起伏跌宕非常明顯，「像男女情感中的猶豫不決，一種不以為然的詮釋；當河流滾動著石子蜿蜒到了副歌，就是一陣舒坦，因為海出現了。」另一場洶湧翻起了一波波的浪，後浪前浪，最後皆攤在沙灘上。創作者以海浪與沙灘的隱喻，不正似看破紅塵的方丈，在岸上為紅塵男女以歌為紀，一首歌聽見微言大義，還是用讓人不得不會心一笑的方式。

「要不痛痛快快的哭個夠，要不乾脆向他低頭，別再苦苦壓抑心裡的痛」，聽王菲的歌很過癮，因為總可以聽見所謂主流歌曲不會寫或很少碰觸的心情；「少了自由怎能海闊天空，真是自作自受自憐」就是對傳統情歌愛得死去活來、山盟海誓的一種反諷，這樣的歌詞其實也在革王菲《迷》專輯中〈我願意〉一曲和《天空》專輯的命。

潘協慶說：「人，一遇上愛就犯賤。」歌詞「昏昏愕愕愛過又算什麼？貪圖快樂等於墮落，你說一生不是為愛而活，別搪塞藉口！到最後反反覆覆忙忙碌碌不知為了什麼」是諷刺，看似一種不以為然，卻是哭花了臉對著鏡子痛罵；「看似說對方，其實是和自己的對話。所以一字一句寫得血淋淋，一掌一掌地打在臉上。懷滿對愛的憧憬，卻不願去正面迎對的自欺。」潘協慶指出，有太多愛情，更多在乎的是自己的感受，而不是對方的感受。「這樣的話要用指責來說，怎麼順耳？所以我用了旋律輕快反差，乘載逆耳的忠言。」潘協慶總結，〈半途而廢〉要說的就是：「我們都在為愛而活，但距離幸福，我們還需要更多智慧。」

「我現在做設計、策劃、人力資源整合。」提及近況，自嘲不務正業的潘協慶坦言，許多朋友多問起怎不再寫歌了？「其實還寫著。只是音樂不是我的工作。它是興趣！朋友找我做什麼，有興趣就去做。」他歡喜看一件件盡心盡力的達成，把每一件事當成是自己的事、一種創作。

或許可用他在《唱遊》專輯為王菲寫的另一首作品〈飛〉裡的「別擔心，我會好好的照顧自己」來慰勉所有曾經在愛之路半途而廢的人們。

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本文獲MÜST社團法人中華音樂著作權協會授權轉載，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航