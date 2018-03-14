【衛生紙之亂】公平會重罰大潤發散播「不實訊息」，衛生紙到底漲不漲價？

日前傳出因國際紙漿價格上漲，國內家用紙品業者跟著喊漲，造成賣場搶購現象。公平交易委員會今（14）日表示，認定是大潤發發布衛生紙漲價的不實訊息，為進行促銷行為誤導大眾，引發衛生紙供需失調，依法處以新台幣350萬元罰鍰，而這次也是大潤發第4次受罰，且是金額最高的1次。

為了調查衛生紙喊漲事件，公平會於2月底召開「倡議競爭及禁止聯合調漲衛生紙價格座談會」，邀請包括3大紙廠金百利、永豐餘、正隆，以及5大量販業者全聯、家樂福、大潤發、遠百及好市多共8家公司與會，並於3月1日起逐一約談相關業者。

調查結果今天出爐，公平交易委員會開出第一槍，認定「大潤發」發布衛生紙漲價不實訊息，誤導民眾。

價錢還沒談攏，大潤發逕行發布衛生紙漲價新聞

公平會表示，大潤發公司為了自家公司2月23日至2月27日的衛生紙促銷檔期，於2月23日上午以電子郵件發送「衛生紙確定大漲30% 賣場業績直飆五倍」訊息，發給各大媒體。

公平會表示，大潤發公司在新聞訊息裡，點明「叫得出名字的」品牌衛生紙，並稱「漲幅還不是1%、3%而已，而是高達10%至30%間」、「調漲時間點最快落在3月中旬，最慢4月前必漲」，不過，卻是在尚未與上游衛生紙製造商完成價格協商、無法證實確定漲幅三成的情況下，還順勢帶出自家衛生紙促銷方案，試圖趁機拉抬消費者青睞促銷方案的意圖甚明。

公平會指出，這次大潤發造成的搶購風潮有別以往，大潤發以發布「上游製造商確定漲價」未經證實的訊息作為促銷手段，破壞市場正常競爭機制，數日內引發突發性衛生紙市場供需失衡，通路業者為此緊急採用預購措施，並接獲大量客訴，均使得交易成本增加，同時也因市場需求激增，上游衛生紙製造商成本增加；公平會基於這次事件已經導致衛生紙市場突發性供需失調的異常現象，重罰350萬元，也創下大潤罰遭罰的最重罰鍰。

而大潤發在遭到公平會指為「衛生紙之亂」散播不實訊息的元兇後，今日下午則做出簡短回應，表示「有關公平會的議題，大潤發將待收到正式公文通知後再作討論 。」

《蘋果日報》3月2日報導，國內衛生紙傳出三月漲價，造成民眾瘋狂搶購，公平會立案調查，而網友也開始追溯訊息來源，發現媒體2月23日共同揭露量販店大潤發宣布漲價的訊息，其報導內容指出「衛生紙價格漲幅最高更達3成。」而消息一出，網路討路聲量立刻飆升，因此漲價消息最早來自通路賣場「大潤發」。不過，針對網友揭露為漲價消息的最早來源，大潤發當時則不做任何回應。

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《經濟日報》報導，觀察過去大潤發遭公平會開罰的情形，加計這次開罰共有四次，二次是因廣告不實，罰鍰金額分別是10萬及40萬元，一次是濫用相對優勢地位，向供貨廠商不當收取附加費用，構成足以影響交易秩序的顯失公平行為，遭罰120萬元。

公平會強調，大潤發公司這次釋出誤導大眾的帳價訊息，進行不實促銷，是「足以影響交易秩序之欺罔行為」，已違反《公平交易法》第25條規定，故予以處分。公平會也進一步調查，衛生紙製造業者調價是否涉有不法聯合行為，不排除會有第二波的懲處。

網購業者証實廠商有漲價規劃

針對公平會今日發布的懲處，行政院發言人徐國勇表示給予尊重，另一方面，行政院則持續物價調查。徐國勇說，目前物價平穩，5大賣場「貨源充足，價格平穩」，消費者不必恐慌。

消保處長劉清芳今天也表示，消保處長期關注民生用品價格，目前衛生紙價格穩定，各業者供貨也相當穩定，業者還有提供「預購」等服務，消費者購買衛生紙並沒有問題。

不過《中央社》3月10日報導指出，網購平台像是PChome就表示，3月初已有舒潔、五月發做了價格調整，漲幅按各品項調幅有所不同，平均漲幅落在15%上下，其他品牌則還在研議中，目前價格都還沒跟動。Yahoo奇摩購物中心新聞窗口也表示，3月初已接到原廠漲價通知，例如舒潔、五月花這些大品牌大約上漲10%到30%。她指出，目前平台上的部分衛生紙已是漲價後的新價格，但強調「衛生紙絕對不是平台漲的，是依據原廠價格來賣」。

《蘋果日報》3月10日報導，有網購業者証實，「金百利克拉克」的舒潔系列、「永豐餘」的五月花、得意系列，3月起已經是調漲後的新價格；而「金盛世」旗下的倍潔雅、唯潔雅、優活則預計4月1日起調漲。至於漲幅的部分，永豐公告平均漲幅為15%；正隆公告12至18%；金百利克拉克公告平均15%；金盛世公告平均10%至15%。

量販業者透露，除了網購平台衛生紙漲價外，量販業者也收到漲價通知，部分衛生紙確實已經在3月份調漲，只是部分量販店祭出促銷，暫無影響，也沒引進漲價的品項。

《ETtoday》報導，有通路業者私下說，其實廠商調漲衛生紙價格的計劃沒有改變，而且有些廠商價格已經改了，有的則還沒調整，只是目前賣場還是以促銷價格為主，所以消費者還感受不到漲價幅度；而後續何時會陸續調漲則還不確定，得等促銷檔期過後才會明瞭。

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核稿編輯：楊士範