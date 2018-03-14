湯德章是誰？如果你是台南人，也許他是你們家族的救命恩人

他用台語喊出：「我身上流有大和魂之血！」接著，在那三發子彈穿過他身體之前，他用日語仰頭高喊：「台灣人，萬歲！」這是台日混血的湯德章，於1947年3月13日就義前留下最後的話，一段台語一段日語，七十多年來，我們始終想知道的是：為什麼是用台語說他有大和魂，卻又用日語說台灣人萬歲。

昨天，當「德章大道」的路牌被短暫覆蓋在湯德章公園銅像對面的「中正路」之上時，毫不意外的，新聞底下又出現這樣的留言：「湯德章是誰？混血？不過就是日本人走狗，憑什麼被紀念！」

他是誰？如果你是台南人，也許，他是你們家族的救命恩人，也許沒有他，根本不會有你。

228後，全台治安混亂，當時的台南市參議員湯德章，由於曾擔任過警察，又是著名的人權律師，因此被推舉出來維持台南市治安。當時台南聚集了幾百名憤怒的年輕人，他們已經無法再忍受中國人的欺壓，因此接收了逃跑的警察留下的武器，準備與中華民國武裝抗爭。

不過他們得到的「武器」，充其量只是手槍、武士刀等等，不可能與軍隊抗衡，湯德章知道，只要中國的現代化軍隊進城，武裝的台南市只會成為一片血海，因此他親自來到群情激憤的武裝青年中間，成功說服他們交出武器，由市府當局重新分配，交給由台南工學院（現成功大學）學生組成的治安隊來維護台南市民安全。

原本不知道動亂會擴大到什麼地步的台南，因為湯德章的關係得到喘息，某些人最愛說的：「外省人也有被打被殺」，在台南幾乎沒有發生，就連攻佔派出所、機場等地，也是因為中國人早早就逃走，完全沒有流血。

湯德章是台南人的救命恩人，這還只是第一層。

Photo Credit: 中華日報 @ public domain 3月14日中國國民黨所屬中華日報指控湯德章為暴徒，並執行槍決

後來的歷史我們可能比較熟悉，陳儀違背了諾言，蔣中正派來了軍隊，在基隆、高雄用無差別屠殺來「肅清叛亂暴徒」，而湯德章早逝的父親是日本人，本人又是台南的領導者之一，完全符合了「叛亂首謀」的形象，因此很快地被抓進大牢。

但他並沒有馬上被殺死。

中國人認定，既然身為叛亂者的他曾回收了武器，又組織過治安隊，那他肯定有一本「名冊」，或是至少知道幾個「名字」，從這些名字，中國人就能追查到更多的「叛亂者」。每個名字，都是一條甚至上百條人命，湯德章深知這一點，所以他什麼都不說，他被刑求了整整兩天，每一根肋骨都骨折，手指也被一根根夾斷，但那群交出武器的年輕人，或是那群維持治安、卻也很可能被當成叛亂份子的工學院學生名冊，他一個也沒交出去。

「你不是日本人嗎？為什麼不回日本！」根據當時獄友的回憶，懷疑湯德章是受到日本指使的憲兵曾這樣問他。「我生於台灣，長於台灣，難道不是台灣人嗎？」湯德章回答。「你就是日本人。」「那就請用日語審問我，否則我什麼都不會說。」

最終，什麼都不說的湯德章，在1947年3月13日的下午，被中國軍隊押解到卡車上遊街，車子在現今的紀念公園停下，中國人用當時台灣人還聽不太懂的語言朗誦罪狀後，要求湯德章跪下接受槍決，湯德章不從，眾士兵一擁而上將他毆打在地，開始用腳踹踢。

但湯德章始終不求饒，曾任警察、擁有柔道身手的他，雖然雙手被綁、滿身都是刑求的傷痕，但還是奮力揮開中國兵站了起來，用他最後的力氣，高喊出台語：

不需要綁住我，也不需要遮我眼，因為我身上流有大和魂之血！若是一定要有罪人，那只要有我一人就夠了！

接著，是日語。

台灣人，萬歲！

然後是第一聲槍響，貫穿了他的身體，再來是第二槍，直到此時，湯德章都依然不屈地站立著，第三槍，正中他的眉心，他英勇的身軀，終於緩緩地傾倒。台日混血的他，在生命最後的時刻，用台語喊出了他那一半日本血統的傲骨，而用日語，喊出了他生在台灣長在台灣，是個不折不扣台灣人的驕傲，而更重要的，在中國兵面前，用台日交錯的語言表達對兩個故鄉的熱愛，我想湯德章先生想表達的或許是：

你們認為我是日本人、認為台灣是中國人的土地，所以你們殺了我，但是，擁有一半日本血統的我，是如此的深愛台灣，而你們中國人，又是怎麼對待台灣人的？

Photo Credit: 林艾德

後記

在湯德章就義的70年後，91歲的老先生林海泉，坐在電腦前淚流滿面，他的女兒迎向前去，原來父親正在看台灣回憶探險團的網頁，那是關於當時湯德章先生如何收回武器，交給台南工學院學生治安隊，又如何因為不肯交出名冊而被槍決的故事。

老先生轉過頭，淚水流下他皺摺的臉龐，他看著女兒，指了指自己，說：「我就是那個帶隊去接收槍械的工學院學生。」原來這麼多年，父親學著使用電腦，就是為了知道當時的真相嗎？想到此處，女兒這時已經說不出話，而老先生又深深嘆了一口氣。

湯先生是為了我們，被殺了。

家中剩下一片寂靜。

這，不知道是多少老台南人的故事？這樣的湯德章不值得紀念嗎？這樣的湯德章，他的銅像、他的紀念公園，前面卻是派兵來槍殺他的「中正路」，難道我們可以接受這樣的荒謬嗎？

我們始終把沒有立場當成正確的立場，有人覺得蔣介石好，所以到處是中正路，有人覺得湯德章好，所以我們在中正路上立起湯德章的銅像。明明是兩種互相衝突的史觀，難道我們就沒有辦法決定，究竟是保護台灣人、對抗中華民國的湯德章值得我們追念，還是屠殺台灣人、捍衛中華民國的蔣介石值得我們崇拜？

歷史是一門關於真相的學問，也是關於你如何立身處世的學問，我們過去受的教育，都是要我們立足於中華民國的觀點來看歷史，要我們用中華民國取代台灣。所以過去生於台灣長於台灣的湯德章，因為父親是日本人，他就是日本人、是中華民國的敵人；而來自中國、派兵屠殺台灣人的蔣介石，因為是中華民國的救星，所以也是台灣的偉人。

隨著真相的揭露、隨著知識的增長，我們必須明白，學習歷史，是為了學習知道自己是誰，而不是兩面討好、放棄知道自己是誰。也許，把湯德章公園設在中正路上，是這條路上必經的荒謬，但我們終究得想清楚，在身為中華民國人之前，我們是不是台灣人？還是說，在台灣人之前，我們得先是中華民國人呢？當兩者觀點衝突時，這麼多的「我們」，那我們到底是誰？

本文由林艾德授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航