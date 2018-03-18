《超實戰．好事情都是談出來的》：最高竿的稱讚，是發現隱藏的亮點

文：郭鵬

最高竿的稱讚，是發現隱藏的亮點

人際關係專家卡內基（Dale Carnegie）曾說，喜歡被人認可、感覺自己很重要，是人類不同於其他低等動物的主要特性。倘若祖先沒有這種重要的需求，人類的文明可能會在原地踏步。於是，人類自然而然形成了喜歡被讚美的天性。大家都喜歡聽好話，就連做生意時也不例外。

有位老太太去買水果，她看到水果攤上的李子又大又圓，非常漂亮，就問小販：「你的李子一斤多少錢？」

「您要哪種？這種比較酸，那種比較甜。」

「我要酸一點的。」

「老太太您真特別，大家通常都要買又大又甜的，您怎麼要酸的呢？」

「我媳婦懷孕了，想吃酸的。」

「老太太，您對媳婦真體貼！想要多少李子？」

老太太被小販誇得很高興，就買了一斤。小販一邊裝袋一邊繼續問：「您知道孕婦最需要什麼營養嗎？」

「聽說要補充好多呢，像是維生素、葉酸什麼的。」

「哇！老太太您懂得真多。」

老太太一聽更高興了，繼續說：「為了照顧媳婦和金孫，我做了很多功課，都快變成半個營養學家了。其實應該給她吃奇異果，維生素C比較多，可是她就是想吃酸的，所以才買李子。」

「您說的沒錯。奇異果的維生素非常豐富，很適合孕婦吃。」

「是嗎？那再來一點奇異果好了。」

「您真是個好婆婆耶，您的媳婦真好命。」嘴甜的小販對老太太的每一句話都「按讚」，讓老太太心花怒放，於是開心地買下更多東西。

再舉一個例子，有兩位客人同時向賣清粥小菜的老闆要求增加稀飯。第一位客人皺著眉頭說：「老闆，你為什麼這麼小氣，只給我一點點稀飯？」結果老闆也皺著眉頭說：「我們的稀飯是要成本的。」說完還是收了他兩碗稀飯的錢。

第二個客人則是笑眯眯地說：「老闆，你們煮的稀飯實在太好吃了，我一下子就吃完了。」結果他拿到一大碗免費稀飯。

兩位提出相同要求的客人，得到截然不同的結果，但完全可以理解老闆為什麼會有差別待遇。因為多數人都喜歡聽到讚賞，就算批評得有理也會讓人產生反抗心理，效果當然就會大打折扣。

不過，雖然讚美有助於拉近距離，但如果技巧不夠巧妙，讓人懷疑你「無事獻殷勤，非奸即盜」，就難再挽回好印象了。

要讚美一個初次見面的人，大家多半會先找出對方身上明顯與眾不同的優勢，像是美麗的容貌、優異的成就等等。然而，愈是這樣明顯的亮點，誇獎起來的效果其實愈差。試想，若是去誇讚一個超級名模般的大美女，她也知道自己美，還需要你說嗎？

所以，若想讓讚美恰好能夠觸動對方，必須多花點心思，可以換個角度去觀察對方某些不引人注意，但本人其實很在意的地方。比如，某個商界大老把公司經營得很成功，但私底下他很喜歡邀請朋友看他寫的書法；或是某個女神藝人天天被誇讚美貌，但她其實很希望大家注意到她的內涵……。

或許很多人會說：「可是除了長相、穿著、談吐，我找不到其他能讚美的地方。」在此我提供一個很簡單的方法，那就是讚美對方的得意之事。所謂的得意之事，就是對方正在炫耀的東西。例如，一位女士不停地擺弄她手上碩大的鑽戒，就可以大誇她的戒指貴重漂亮；或者一位男士一直講述自己的投資如何成功，就要讚美他眼光好、決斷力強。

有一名業務員到一家公司拜訪，祕書告訴他：「我們老闆只有五分鐘的時間，所以你進去以後要趕快講。」他笑著點了點頭。

進了辦公室以後，看見老闆正低頭看檔案，業務員沒說話，只是靜靜打量這間辦公室。過了一會兒，老闆才抬頭問他有什麼事。業務員說：「王先生，我看過很多企業老闆的辦公室，但從來沒見過裝修得這麼有品味的。」

老闆一聽心情大好：「這間辦公室是我親自設計的。」

業務員走到牆邊摸了摸木板說：「我有在研究木料，這是進口的橡木吧？」

老闆更加得意地說：「沒錯，那是我一位專門研究室內橡木的朋友，專程去英國為我訂的貨。」

最後的結果可想而知，業務員把老闆誇得心花怒放，自然得到了大筆訂單。

想跟這名業務員一樣能看到別人隱藏的亮點，除了需要有一雙擅於觀察的眼睛，還要在日常生活中多加練習。讚美一個人的行為或貢獻，比讚美他本人還要好。要發現對方引以為傲的地方，然後對此大加讚美。不過，在尚未確定對方最自豪之處前，最好不要胡亂稱讚，以免弄巧成拙。

另一個技巧就是，讚美要盡量具體，明白說出你稱讚的理由。人都會不自覺的把局部誇大為整體，因此只要從某個細節下手，對方就會自動把範圍擴大。比如只說「你真漂亮！」不如改成「這件粉紅色套很襯膚色，讓妳的氣色看起來真好！」

只提某個細節並且具體說出原由，不只會讓讚美顯得更真誠可信，也會讓人覺得你的欣賞是發自內心。

另外要注意，讚美必須誠摯中肯，要讓人能夠相信和接受。若誇得太離譜，就會變成拍馬屁、阿諛奉承。如果誇一位不到六十歲的女士「您真年輕」，還說得過去，但若是恭維一位滿臉皺紋的八十歲老太太，就太做作了。

還有就是不要不懂裝懂。涉及專業知識的讚美一定要小心，否則既沒達到讚美目的，又暴露了自己的無知，就適得其反了。

TIPS：找出對方隱藏的厲害之處，直接、具體地稱讚並說明原因，就能讓對方感受你的真誠。

書籍介紹

本文摘錄自《超實戰．好事情都是談出來的：洞悉人性60招，學會到哪兒都吃香》，好的文化出版

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作者：郭鵬

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Photo Credit: 好的文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航