李笑來解讀史丹佛YC創業課：如何「像編輯一樣」經營你的團隊？

文：李笑來

一、理性之非理性

管理為什麼那麼難？Square前執行長凱斯．拉波斯指出了根本原因：管理難的根本原因是群體無理性。

如若每個人真的像總體經濟學教材或博弈論教材裡所說的那樣都是「理性的個體」，那麼，幾乎所有的組織都不需要管理了，只需要最基本的、合理的章程，而後每個人「依法辦事」就行了。

可事實上呢？人們都是非理性的。

不過，這個解釋並不能讓人透徹地明白真實的道理。二○○一年，經濟學家布萊恩．卡普蘭（Bryan Caplan）提出了一個概念，「理性之非理性（Rational Irrationality）」，用來解釋一個問題，為什麼生活尤其是政治和宗教領域中有那麼普遍的非理性行為存在——理論上每個個體都應該是理性的，可事實看起來又與之相悖（參見布萊恩．卡普蘭的作品《理性選民的神話》）。

按照經濟學理論，卡普蘭認為，非理性也是符合供應需求曲線理論的。當非理性行為成本變低的時候，其需求就會相應地變高。當犯錯的成本實際趨近於零之時，非理性行為的需求就無限高。

而事實上，當一個非理性行為構成的錯誤成本很低的時候（不一定要「事實上成本很低」，只要「感覺上成本很低」就夠了），人們就會放鬆對自己的要求，不在意自己是否是理性的了，這就解釋了為什麼很多人不那麼笨，但卻常常犯邏輯錯誤，常常被感知偏見所影響，或常常被情緒所左右。同時，這也解釋了為什麼很多「受過良好教育」的人依然對星座之類的東西津津樂道——犯錯就犯錯吧，沒啥成本，人畜無害，至少感覺上如此。

進入二十一世紀，心理學幾乎成了最重要的學科之一，它的發展，讓我們反覆重新認識這個世界。一個管理者必須時時刻刻注意更新自己的心理學知識，這對溝通與管理都有重要的影響。

如若我們清楚地了解「理性之非理性」這個概念，我們就可能很容易理解那些可能令我們惱火的事件，也可能會因此更容易找到更有效的解決方案。如若你在工作中發現團隊成員有不理性的行為，第一件要做的事情可能不是去訓斥他們，或者批評這種行為，而是去想，是不是這種行為的試錯成本太低了？如果是，不需要批評，不需要訓斥，只需要想辦法提高那個成本就可以了。

二、像編輯一樣營運

凱斯．拉波斯給出了一個令人印象深刻的隱喻：營運就是編輯（Editing）；而打造一個公司或者團隊，就是打造一個高效的引擎。

他信手拈來的另外一個類比是：很多問題其實跟感冒一樣，自己會好的。而他要跟大家分享的是作為團隊的組織者和管理者，怎麼建造一個「思考框架」，用來區分什麼是不需要太操心的感冒，什麼是可以致命的重症。

我認為，學習可以獲得新的思考框架或思考模式。從這個意義上說，偉大的企業家肯定有卓然的思考框架。所有讓你覺得新奇的概念、類比、方法論，也都可以被稱作「思考框架」。吸收消化，反覆揣摩，最終默認使用這些思考框架，就是所謂的「脫胎換骨」——當然，這個類比我不太喜歡，因為它基於迷信，所以，這個過程更像是作業系統升級——甚至有的時候更像是拋棄一個作業系統，遷徙到另外一個更好的作業系統一樣。

編輯（這裡指營運）做的第一件事，就是簡化。對此拉波斯的看法是，營運者要把任務簡化到可重複的三兩個環節。

編輯（營運）最重要的工作就是精簡精簡再精簡，這通常意味著要學會忽略一些次要因素，為團隊簡化、理順事情。你把事情弄得越簡單越好。人們很難理解或者記住一堆複雜的提議，所以你要提煉出一、二、三個點，用他們能複述出來的框架結構，他們可以隨口而出的觀點，方便和別人複述，哪怕下班後也還能記得住的語言來表述。

這裡的重點，更多的其實是「可重複的」。或者反過來說，一切工作中需要重複的流程，都要簡化或優化，直至大家想都不用想就能做好——於是每個人都成了那個高效引擎的優質零件。

我們上學的時候，如若遇到過好的語文老師，就會反覆體會到自己在沒有訓練和有意識地修練之前，自己有多囉唆，多不精煉。拉波斯像優秀的語文老師那樣告誡說：「簡潔、簡潔、再簡潔，沒有什麼複雜的東西不能簡潔地做出來。」

第二件事就是了解本質——可以通過反覆提問進行。你要做的是不停提問：這件事我們要用六天還是七天來執行？我們的競爭優勢在哪裡……你可以站在投資者的角度來問諸如此類的問題，這可以逼迫自己不停努力……

本質上來看，上一步說的是如何使你的表達（工作流程）足夠簡潔，這一步說的是如何讓你的思考（工作任務）足夠精煉，刪掉那些不重要的任務或環節，精簡有可能讓你提高百分之三五十的效率。

第三件事要做的是資源配置，也就是編輯結構。編輯者們無時無刻不在做這件事，他們將編輯設在中東，報導完這個地區的熱點事件後又將他們遷移到矽谷或者忙著轉移到體育界……組織資源，無論是自上而下還是自下而上。

第四件事是想盡一切辦法減少紅墨水的使用。一開始，編輯會用紅墨水圈圈點點，刪去那些不必要的環節，之後通過反覆的溝通，作者和編輯之間會越來越趨同，大家之間的合作越來越默契，最終就算不再用紅墨水也無所謂了。

第五件事是確保全篇各方要素一致。公司的廣告、產品包裝甚至是招聘頁面，要讓人感覺是出自同一人之手——寫過書就知道了，這有多不容易。即便做不到100％一致，也要儘量努力做到。

這個類比最準確的一個地方是，編輯其實不是內容創造者，他們也不是最大價值創造者，他們更像——事實上本來就是營運者。

在反覆看整個課程的過程中，總是被這些人的精準類比所震撼，也對他們時不時拋出的一些概念興趣盎然。比如，拉波斯提到了英特爾公司前董事長和執行長安迪．葛洛夫（Andy Grove）的一個概念：提高工作目標任務間的黏合度（Task Relevent Maturity）。

很有意思的是，招人的時候，拉波斯建議儘量招那些經常寫文章的人，他認為，是不是會寫文章，是不是常寫文章，常常能夠體現出一個人在「編輯」上的成熟度——儘管兩者看起來不太沾邊，但從本質上來看，確實有很大關聯。信不信由你，那些會寫文章、常寫文章的人，工作效率、工作品質就是比其他人高——並且更勤奮、成長更快。

「編輯」作為一個喻體，與本體「營運」之間的對應關係非常直觀，且具有「系統性直觀」。於是，在聽眾理解的過程中能夠發揮巨大的作用。唯一可能的缺陷是，那些不了解「編輯」工作的人會產生一些理解障礙——因為在這個講解過程中，借用已知去解釋未知的「已知部分」對他們來說竟然依然是未知的。

相對而言，我們經常聽到人們說，「做產品就要做減法」——這個類比很糟糕，因為喻體和本體之間根本就沒有足夠好的相似度以及足夠清晰的關聯。

我覺得「編輯」這個類比更好，因為編輯在刪除的過程中，其實不是為了刪除而刪除，是要在達意的基礎上保持精煉。與此同時，我們都知道精煉的好處。

因為「減法」這個糟糕的類比，我見過很多產品經理大刀闊斧地把重要部分砍掉且振振有詞——這就是思考模式帶來的行為缺陷。別人聲稱因為做「減法」成功了，實際上那不見得是權重最高的理由。

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書籍介紹

本文摘錄自《給你10萬，你怎麼做到10億？：史丹佛大學最強創業養成課，天使投資人李笑來解讀》，先覺出版

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作者：李笑來

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在「羅輯思維」旗下的「得到」App擁有18萬付費訂閱人數，身為中國知名天使投資人與連續創業家的李笑來，在看過「YC創業課」線上課程後，對於矽谷新創人士的分享大為震撼與感動，於是結合自己近年創業經驗與投資心得，針對這堂創業課的四個面向：創見、產品、團隊，以及執行，為華人讀者寫下當前互聯網時代不可不知的知識。包括：

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Photo Credit: 先覺出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航