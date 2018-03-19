李笑來解讀史丹佛YC創業課：不要指望聽眾能自動與你感同身受 

文：李笑來

只有了解聽眾，才能征服聽眾

不要指望聽眾能夠自動與你感同身受

先說點別的。

一位朋友，基本上是個電腦小白。讓我們姑且叫他白哥。不過，在朋友眼裡，白哥卻是個會用電腦的人——是啊，整天上網偷菜什麼的。於是，有朋友求他幫忙開個淘寶店。他覺得也沒什麼大不了的，就一口應承下來。

只有開始做了才知道有多麻煩。

從Word裡拷貝出來貼到淘寶的文字編輯器裡，這文字怎麼就全都串版了？這圖片怎麼就是沒辦法靠右顯示？明明昨天晚上上架了的東西今天早上怎麼就全都不見了？……

有些問題是可以打電話問淘寶客服的，可問題在於那些客服儘管態度好，但基本上不管用，因為他和客服好像在使用兩種同樣是中文發音的語言——誰都聽不懂對方在說什麼……

白哥拉不下臉對朋友說「算了，我做不了」，於是，跑到書店買書，找其他朋友問，連滾帶爬折騰了十多天，終於把一個淘寶店折騰完畢，交給朋友使用。

事兒並不大，但設身處地想想，換做是你，你也會和他有一樣的成就感（很濃烈的那種）。當我們有這種感覺的時候，就有同樣強烈的「表達」欲望，不管叫它「分享」也好，「炫耀」也罷。

白哥就是這麼做的。他給另外兩個好朋友分別打電話，給他們看他裝修好的那個淘寶店，問「你看，怎麼樣？」兩個朋友的反應幾乎如出一轍，「嗯……淘寶店不都是這樣的嗎？」說完覺得白哥多少有點失落，又一模一樣地補上，「不錯，真的不錯。」

可是在白哥眼裡，每個字體都是調過的，每個顏色都是深思熟慮過的，每個圖片都是費盡心思編輯處理過的……

類似的情形你我都遇到過無數回。可事實上，在這樣的經驗之後獲得教訓的人並不多，儘管那教訓無比重要：不要指望聽眾能夠自動與你感同身受。

一個比較安全的策略是，作為講者，我們可以這樣估算：

一個讓我十分驚訝的事情，也許聽眾只有三分驚訝。

一個讓我十分讚賞的人，也許聽眾只有三分讚賞，甚至可能褒貶不一。

一個讓我十分滿意的東西，也許對聽眾來說很無所謂……

然後，為了做到讓聽眾從三分變到十分，就需要講者做各種各樣的努力。比如，絕對不能只說什麼東西好，而應該說清楚究竟怎樣好，對什麼樣的人來說格外好，在什麼樣的情況下，無與倫比。

類似這樣的小道理想清楚了，講者就會自然而然地去做很多功課，否則就不會長進。不長進的講者總是這樣想：「我都說到這份兒上了，還要怎麼樣麼？」

小心聽眾的情緒

聽眾和你一樣，是人。只要是人，就多多少少是感性的，他們隨時會受到情緒的（嚴重）影響。

聽眾不可能完全理性，但很有可能完全感性。所以，一旦涉及有爭議的話題，就要格外小心。

人類的大腦，通俗地講，可以劃分為三個層面：最底層是反射層（比如疼了會叫），而後是情緒層（比如看到槍會害怕），而後才是理性層（比如能夠分析出生氣沒有意義）……

不是所有的資訊都可以傳導至理性層的。遇到有爭議的話題時，有相當一部分人，資訊傳遞到大腦的情緒層就已經開始產生生理反應了。

比如，如果你恰好討厭中醫，那麼有些人聽到你的這個立場的那一瞬間，情緒層就開始發揮作用，對你產生嚴重的厭惡情緒，而後，你所說的一切都幾乎無法穿透那個厭惡情緒到達他的理性層。

再比如說，唐駿學歷造假原本是鐵板釘釘無需爭議的事情，可是，偏偏有些人是討厭方舟子的。於是，當這些人聽到唐駿的事情之時，僅僅因為戳穿唐駿的是方舟子，於是，那股厭惡情緒可以阻擋一切資訊傳遞到最後的理性層。

事實上，即便那些平日裡相當理性的人，都可能有至少一個「阿基里斯的腳踝」。那個地方一被點中，負面情緒就可能瞬間獲得全面控制權，進而整個大腦的理性層形同虛設。

一旦情緒層獲得完全控制權，接下來的很多反應，基本上屬於「生理反射」。

所以，在準備講稿之時，不到萬不得已，儘量不要觸碰那些「火藥桶」。

其實，在前文中提到中醫和方舟子，對我來說都不見得是一定安全的——也許早就有一些讀者在心裡暗罵。

對講者來說，最好不要引起觀眾的「鄙視」和「憤怒」。除非你自己可以做到極端地淡定。這一點上，這兩年我見過的最好的講者是范美忠。他在與聽眾對話時的應對方式幾乎是完美的——在那種巨大壓力之下，平心而論，很少有人能夠做到那樣。

有很多的時候，聽眾會用很微妙的方式洞察到講者的心理。

比如，透過前面的文字，讀者會清楚我：一、崇尚理性；二、反對中醫；三、不討厭方舟子；四、很挺范美忠……

除了第一個招致反對的可能性相對小一點之外，每一個都可能令我「失去聽眾」，甚至「樹敵」。

儘管有時這是沒辦法的事情，但也恰恰因為如此，講者必須小心聽眾的情緒。情緒就是講台上的地雷，而講者就是雷區的舞者。

把一切證據都準備好

只要開口說話，就有可能遭到質疑。

平日裡跟朋友私下講話的時候，往往可以通過信任解決疑惑。

A：「×××。」（說了個什麼結論）

B：「嗯？你確定是這樣的？」

A：「我昨天在某本書上看到的！」

B：「哦……那本書呢？」

A：「不會騙你的啦！明天帶給你！」

B：「好吧……」

可是，一旦你在講台上，講的過程中，抑或講完之後，隨時都可能會有人打斷你，提出他的質疑。而當你嘗試著回答這些質疑的時候，只要證據不在手邊，就很可能出現這種情況：哪怕你是對的，也沒人相信你……或者至少不會所有人都相信你。

有一次講課結束之後，有位學生上來問我說：「老師，您講得不對！某某老師說了，However這個單詞不能放在句首！」

However不能放在句首？我的腦子裡閃過的念頭是：這是哪門子規則？萬幸的是，我隨身帶著筆記型電腦，打開《牛津詞典》，隨手就找到一個例句：

People tend to put on weight in middle age. However, gaining weight is not inevitable.（人們在中年容易發胖。然而，發胖並不是不可避免的）

人就是這樣的，有時候會被錯誤念頭佔據了頭腦，而後對很多顯而易見的證據視而不見。其實，當初這位學生聽到這麼個規則的時候，只要查一下詞典就沒有後來的尷尬了。但於我（講者）來講，這完全是不可預期的莫名其妙的質疑，幸虧有能夠直觀地證明給質疑者看的證據。

另外一次，我在台上講到陳寅恪（ㄎㄜˋ）先生，台下一位聽眾不屑地說：「那個字讀ㄑㄩㄝˋ！」幸虧不是第一次遇到這樣的聽眾，所以才從容相對：陳寅恪先生自己的英文簽名用的都是「Yours sincerely Tschen Yinkoh」，所以，沒道理把這個字讀成ㄑㄩㄝˋ（見《陳寅恪集．書信集》中收錄的一封寫於一九四○年致牛津大學的親筆英文信）。這些我不可能都記在腦子裡，可是我在隨身帶的筆記型電腦上有筆記，可以隨時調出來。

還有一次，我提到sloth這個動物，說「樹懶這種動物……」，結果台下有相當數量的學生交頭接耳，大致在說那個字應該讀作「獺」（ㄊㄚˋ）。甚至有些學生臉上竟然露出鄙夷的神色。於是，我就打開《韋氏辭典》，給他們看這兩種動物（獺是另外一種動物，otter）的圖片，告訴學生，這種動物為什麼被取名為「sloth」，以及把「sloth」翻譯成「樹獺」又是如何不正確。到最後，所有五分鐘前曾經露出鄙夷神色的學生們滿眼全是「原來如此」的表情。

我知道那些「臉上露出鄙夷神色」的學生，其實並不是故意冒犯我。只是，那一瞬間，他們不僅認為自己是對的，並且因為自以為是而體會著一種特殊的優越感——當然，這種優越感是無知無聊又無意義的。

類似的例子太多了。講者越是新手，越是沒有名氣的普通人，就會更多地遇到這種情況。所以，一定要想辦法提前為各種質疑作好充分準備，並且把證據全部準備好。這樣會避免很多無謂的尷尬，同時也會因此擁有心平氣和的資本。

sloth究竟應該翻譯成什麼？

Photo Credit: Christian Mehlführer @Wikimedia Commons CC BY 2.5

這種動物的英文名稱是「sloth」。「sloth」這個單詞原本的意思是「懶惰」——《聖經》裡提到的七宗罪之一。而這種動物之所以被取名為「sloth」，就是因為其行動異常遲緩。所以，在中文中把這種動物翻譯成「樹懶」（ㄌㄢˇ）是非常正確的。

而把「sloth」翻譯成「樹獺」，是完全沒有根據的。「獺」與樹懶根本不屬同一科目，是與樹懶完全沒有關係的動物。

我很懷疑「樹獺」（ㄊㄚˋ）這種譯法是這麼來的：某個「稍有文化」的人，在某次遇到「樹懶」這種譯法時，自以為是地認為，既然是動物，怎麼可以用豎心旁呢？當然應該用犬字旁——所以就用了「獺」這個字。全然不顧otter其實和sloth一點兒關係都沒有！

然而，一知半解、只知其一不知其二的人永遠是多數，所以，「樹獺」這種翻譯竟然流傳頗廣。語言演化中有個很令人無奈的現象：長期誤用或者廣泛誤用，竟然慢慢會被人們所接受（就好像「long time no see」已經在英文當中被普遍接受了一樣）。所以，今天在少數的英漢字典中就同時給出兩種譯法：樹懶，樹獺（請注意順序；還好，到現在為止，我還沒看到這種順序的英漢詞典：樹獺，樹懶）。

後來的某一天，跟同事說起這事兒，聽到一則軼聞：

幾年前，新東方的某個老師，跟我一樣，在課堂上提到sloth這個單詞，說「這種動物呢，叫樹懶」。

結果當然是與我一樣面對一片鄙夷的神色。

跟我不一樣的是，這個老師沒有像我那樣去查對過資料，於是那一瞬間慌了，自己也不知道應該讀成什麼才對；進而在面紅耳赤中竟然失態，與學生發生了嚴重口角。

事後，多名學生到管理部門投訴該老師。罪狀之一當然是：該老師素質太差，竟然連「獺」字都會讀錯！

最搞笑的是，管理部門的人竟然也認為「樹懶」的翻譯是不對的，應該讀作「樹獺」。私下對那位老師嚴厲批評；對外呢，竟然以為這是不可外揚之家醜，把這事兒壓了下來。

聽完這件事兒，我竟然笑不出來（當然更不會「啼」）。

昨天一個同事看過我的這篇文章後，與我講，他聽到的另外一個版本：

那位老師在課堂上特別指出，「sloth」這個詞很多人把它錯譯成「樹懶」，其實這個詞應該是「樹獺」！

我說，「咦？也許……」

這位同事一臉壞笑，「也許，你聽到的是第一次，我聽到的是第二次……」

我噴！

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書籍介紹

本文摘錄自《給你10萬，你怎麼做到10億？：史丹佛大學最強創業養成課，天使投資人李笑來解讀》，先覺出版

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作者：李笑來

矽谷最具影響力的創業加速器Y Combinator結合史丹佛大學，共同開設「YC創業課」，由執行長山姆‧奧特曼擔任主講人，並請來矽谷各領域的頂尖巨頭分享創業心得，課程獲得熱烈迴響，史丹佛亦將課程內容放上網路，讓全世界各地的學生和創業者交流分享。

在「羅輯思維」旗下的「得到」App擁有18萬付費訂閱人數，身為中國知名天使投資人與連續創業家的李笑來，在看過「YC創業課」線上課程後，對於矽谷新創人士的分享大為震撼與感動，於是結合自己近年創業經驗與投資心得，針對這堂創業課的四個面向：創見、產品、團隊，以及執行，為華人讀者寫下當前互聯網時代不可不知的知識。包括：

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人生就像一場創業，面臨各種考驗或失敗。李笑來指出，「YC創業課」的很多原則都可以應用在自己身上，本書不只為讀者整理史丹佛的創業課程和實務創業經驗，更分享他自己的人生體悟，無疑將幫助年輕學子和職場新鮮人，或者遭遇挫折徬徨的讀者，解決他們事業與人生上的難題。

Photo Credit: 先覺出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航