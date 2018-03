李笑來解讀史丹佛YC創業課：不要指望聽眾能自動與你感同身受 

文:李笑來

先說點別的。

一位朋友,基本上是個電腦小白。讓我們姑且叫他白哥。不過,在朋友眼裡,白哥卻是個會用電腦的人——是啊,整天上網偷菜什麼的。於是,有朋友求他幫忙開個淘寶店。他覺得也沒什麼大不了的,就一口應承下來。

只有開始做了才知道有多麻煩。

從Word裡拷貝出來貼到淘寶的文字編輯器裡,這文字怎麼就全都串版了?這圖片怎麼就是沒辦法靠右顯示?明明昨天晚上上架了的東西今天早上怎麼就全都不見了?……

有些問題是可以打電話問淘寶客服的,可問題在於那些客服儘管態度好,但基本上不管用,因為他和客服好像在使用兩種同樣是中文發音的語言——誰都聽不懂對方在說什麼……

白哥拉不下臉對朋友說「算了,我做不了」,於是,跑到書店買書,找其他朋友問,連滾帶爬折騰了十多天,終於把一個淘寶店折騰完畢,交給朋友使用。

事兒並不大,但設身處地想想,換做是你,你也會和他有一樣的成就感(很濃烈的那種)。當我們有這種感覺的時候,就有同樣強烈的「表達」欲望,不管叫它「分享」也好,「炫耀」也罷。

白哥就是這麼做的。他給另外兩個好朋友分別打電話,給他們看他裝修好的那個淘寶店,問「你看,怎麼樣?」兩個朋友的反應幾乎如出一轍,「嗯……淘寶店不都是這樣的嗎?」說完覺得白哥多少有點失落,又一模一樣地補上,「不錯,真的不錯。」

可是在白哥眼裡,每個字體都是調過的,每個顏色都是深思熟慮過的,每個圖片都是費盡心思編輯處理過的……

類似的情形你我都遇到過無數回。可事實上,在這樣的經驗之後獲得教訓的人並不多,儘管那教訓無比重要:不要指望聽眾能夠自動與你感同身受。

一個比較安全的策略是,作為講者,我們可以這樣估算:

一個讓我十分驚訝的事情,也許聽眾只有三分驚訝。

一個讓我十分讚賞的人,也許聽眾只有三分讚賞,甚至可能褒貶不一。

一個讓我十分滿意的東西,也許對聽眾來說很無所謂……

然後,為了做到讓聽眾從三分變到十分,就需要講者做各種各樣的努力。比如,絕對不能只說什麼東西好,而應該說清楚究竟怎樣好,對什麼樣的人來說格外好,在什麼樣的情況下,無與倫比。

類似這樣的小道理想清楚了,講者就會自然而然地去做很多功課,否則就不會長進。不長進的講者總是這樣想:「我都說到這份兒上了,還要怎麼樣麼?」

聽眾和你一樣,是人。只要是人,就多多少少是感性的,他們隨時會受到情緒的(嚴重)影響。

聽眾不可能完全理性,但很有可能完全感性。所以,一旦涉及有爭議的話題,就要格外小心。

人類的大腦,通俗地講,可以劃分為三個層面:最底層是反射層(比如疼了會叫),而後是情緒層(比如看到槍會害怕),而後才是理性層(比如能夠分析出生氣沒有意義)……

不是所有的資訊都可以傳導至理性層的。遇到有爭議的話題時,有相當一部分人,資訊傳遞到大腦的情緒層就已經開始產生生理反應了。

比如,如果你恰好討厭中醫,那麼有些人聽到你的這個立場的那一瞬間,情緒層就開始發揮作用,對你產生嚴重的厭惡情緒,而後,你所說的一切都幾乎無法穿透那個厭惡情緒到達他的理性層。

再比如說,唐駿學歷造假原本是鐵板釘釘無需爭議的事情,可是,偏偏有些人是討厭方舟子的。於是,當這些人聽到唐駿的事情之時,僅僅因為戳穿唐駿的是方舟子,於是,那股厭惡情緒可以阻擋一切資訊傳遞到最後的理性層。

事實上,即便那些平日裡相當理性的人,都可能有至少一個「阿基里斯的腳踝」。那個地方一被點中,負面情緒就可能瞬間獲得全面控制權,進而整個大腦的理性層形同虛設。

一旦情緒層獲得完全控制權,接下來的很多反應,基本上屬於「生理反射」。

所以,在準備講稿之時,不到萬不得已,儘量不要觸碰那些「火藥桶」。

其實,在前文中提到中醫和方舟子,對我來說都不見得是一定安全的——也許早就有一些讀者在心裡暗罵。

對講者來說,最好不要引起觀眾的「鄙視」和「憤怒」。除非你自己可以做到極端地淡定。這一點上,這兩年我見過的最好的講者是范美忠。他在與聽眾對話時的應對方式幾乎是完美的——在那種巨大壓力之下,平心而論,很少有人能夠做到那樣。

有很多的時候,聽眾會用很微妙的方式洞察到講者的心理。

比如,透過前面的文字,讀者會清楚我:一、崇尚理性;二、反對中醫;三、不討厭方舟子;四、很挺范美忠……

除了第一個招致反對的可能性相對小一點之外,每一個都可能令我「失去聽眾」,甚至「樹敵」。

儘管有時這是沒辦法的事情,但也恰恰因為如此,講者必須小心聽眾的情緒。情緒就是講台上的地雷,而講者就是雷區的舞者。

只要開口說話,就有可能遭到質疑。

平日裡跟朋友私下講話的時候,往往可以通過信任解決疑惑。

可是,一旦你在講台上,講的過程中,抑或講完之後,隨時都可能會有人打斷你,提出他的質疑。而當你嘗試著回答這些質疑的時候,只要證據不在手邊,就很可能出現這種情況:哪怕你是對的,也沒人相信你……或者至少不會所有人都相信你。

有一次講課結束之後,有位學生上來問我說:「老師,您講得不對!某某老師說了,However這個單詞不能放在句首!」

However不能放在句首?我的腦子裡閃過的念頭是:這是哪門子規則?萬幸的是,我隨身帶著筆記型電腦,打開《牛津詞典》,隨手就找到一個例句:

People tend to put on weight in middle age. However, gaining weight is not inevitable.(人們在中年容易發胖。然而,發胖並不是不可避免的)