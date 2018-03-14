幸福盟提案反對「同志教育」納入國教，教育可以和電影一樣「分級」嗎？

中選會今（14）日召開聽證會，審查「反同志教育公投」一案，雖然提案方表示不是反同志、而是主張同志教育應「適齡」實施，不過有學生團體在外抗議，表示「我們需要平等多元的性平教育」，並高喊「我們才是下一代，反同萌萌不要亂！」呼籲中選會應重視學生作為受教主體的聲音。

由公民團體「下一代幸福聯盟」、「安定力量」等團體提出的公投案，一共有3案，其中一、三案分已在3月9日舉行完聽證會，今日聽證會則針對第二案進行討論，確認公投主文是否違反《憲法》、是否適用全國性公投等。

「你是否同意婚姻應限定在一男一女的結合？」 「你是否同意在國民教育階段內，不應對未成年孩子施行『同志教育』？」 「是否同意在不改變婚姻為『一男一女』結合前提下，以專法保障同性別之二人經營永久共同生活的權益？」

會前反同、挺同的聲援者也到現場表達訴求。

少了性平，不是我們要的教育

《聯合報》報導，包括由80多個高中生團體發起的連署、性別平等教育協會、同志諮詢熱線等團體發起抗議，要求中選會應駁回此公投。

「（沒有性平教育）這不是我們想要的教育」，代表高中生連署發言的成功高中學生周秉宇表示，截至今天已有80個高中生組織或班級等參與連署（包括建中、北一女、師大附中、中山女高、台中一中、台南一中等學校），他說，今天下午的聽證會對付諸公投決定與否，直接受到影響的是全台的高中、國中小學生，這不是一個在21世紀、注重人權的國家應該要有的教育。

《苦勞網》報導，周秉宇也說，反同志教育的公投案一旦通過，直接影響的是他們這些學生，群眾也高喊「我們才是下一代，反同萌萌不要亂！」呼籲中選會應重視學生作為受教主體的聲音。

《NOWnews》報導，同志熱線社工主任鄭智偉表示，性平教育已有法源依據，目前《性別平等教育法》中，已包含「適齡」的要素，也就是「國中、小該教什麼」等內容，呼籲各界捍衛六到十五孩童的「適齡性平教育」受教權，也期望教育部予以支持。

《風傳媒》報導，性平教育協會理事長、同時也育有兩個孩子的莊淑靜則提問：18歲才進行同志教育來得及嗎？「我們都已聽過，幼稚園或國小孩子會嘲笑同學『搞gay』，如果公投通過，校園那些被孤立、被嘲笑的孩子，有沒有可能因為同志教育來翻轉自己的處境？我不希望我的孩子變成被嘲弄的對象，更不希望孩子因為無知去欺負不同的同學，不要讓孩子的同志教育輸在起跑點上！」莊淑靜說。

幸福盟：中選會增加實質審查，逾越法定權限

《風向新聞》報導，曾獻瑩表示，針對第二案「適齡性平教育」公投案，目的在於規範教育內容不應放入不適合國中、國小學生的同志教育。

曾獻瑩質疑，中選會卻在3月2日發文表示，禁止國中、小「同性教育」是否違憲，是否牴觸平等權、其他基本權或比例原則？曾獻瑩說，此公告所增加的議題是一個實質審查，已經逾越中選會的法定權限。

安定力量秘書長游信義則進一步表示，中選會日前擅自更動幸福盟的公投主文用語，將「同志教育」改成「同性教育」，使公投主文的意涵顯得不清楚。批評中選會身為政府機關竟違法創造一個用語，製造公投主文的歧異性，造成本案公投主文意涵不明。

分級「性平教育」才是對孩子最好的？學者：把人權刪掉，我怎麼教小孩？

聽證會上，提案人曾獻瑩表示，「反同志教育」公投案的目的不是要仇恨，或歧視任何人。而是為了保護兒少身心發展，避免未成年兒少接觸不當的同志教育。「分級才是對孩子最好的」。他表示，提案並不反對同性戀權益應被保護，而是反對同性戀文化成為教育內容，特別是國中小。

游信義也主張，電影也有分級制度，國中小學生應接受「適齡」的性平教育，但教育部現在倡議的同志教育卻混淆孩子的性別認同和性傾向，因此希望透過公投改正。

不過中選會邀請的三位鑑定人：世新大學性別研究所教授陳宜倩、東吳法律系副教授胡博硯和台大國家發展研究所教授劉靜怡，則一致指出下福盟提案有違憲疑慮，也質疑提案主文不夠明確。

劉靜怡表示，主文中所指的「國民教育」究竟是九年還是十二年國教，以及「未成年」的年齡為何都應釐清。另外，提案規定對象指的是「誰」不應對未成年孩子實施同志教育，是否包括學校教師、其他團體和家長，也有疑義。

陳宜倩則主張，同志教育是廣義的性別人權措施，是不可分割的，包括了性別、人權等價值體系，反問「你把它刪掉，我怎麼教小孩？」覺得知識上會有點混亂。

《苦勞網》報導，教育部代表、特教司專委黃蘭琇表示，提案人對教育部的同志教育有誤解，以為是「同志養成教育」，但性平教育是希望培養學生尊重性別特質，肯定多元性別認同和性傾向，營造無偏見和歧視的校園友善環境，以預防性霸凌的案件。她強調，目前性平教育是融入教學，不是單獨一門學科，若教學現場僅實施性平教育，沒有同志教育，實務上窒礙難行，也有違《性平法》的精神。

最後幸福盟同意將「國民教育」明確限定為「6到15歲」的國中小階段，並表示主文中的「未成年」可視為贅字刪除。而被規範不能實施同志教育的主體，則限定在教育部。

▶ 3月14日「反同志教育」聽證會直播

▶ 3月9日「反同性婚姻」聽證會直播

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核稿編輯：楊士範