【圖輯】普亭連任民心所望？西伯利亞遊牧民：誰當總統有差嗎？

近期國際上非常熱鬧，除了川普（Donald Trump）在推特上宣布國務卿提勒森（Rex Tillerson）去職之外，還有國際敬重的天文物理學家史蒂芬・霍金（Stephen Hawking）辭世。

不過還有一個很重要卻乏人問津的大事：俄羅斯總統大選。現任俄國總統普亭（Vladimir Putin）將在3月18日角逐下一個六年任期，若連任成功，將一路執政到2024年。是什麼原因讓普亭連任的新聞如此的「冷」？原因就在普亭已篤定連任，選情根本炒不熱。

究竟俄羅斯一般的民眾如何看待普亭的選情？「普亭旋風」是否真的深得民心、無懈可擊呢？

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對許多俄國人來說，之所以支持普亭，是因為他提供了「穩定」，儘管有些年輕選民認為應該要換人做做看。根據俄國民調專家分析，現年已65歲的普亭，可望在大選第一輪投票取得69％的選票，連第二輪決選都不必。

事實上，俄國選民的心聲，也少有違背普亭尋求勝選的期待。

以克里米亞來說，這塊從2014年開始自烏克蘭合併的領土，是首次經歷俄國大選。當地工程師安德烈（Andrei Lukinykh）表示，普亭是唯一能在如此艱困的環境中提供穩定的人選。「俗話說『陣前莫換將』，不像其他候選人，我支持的對象能提供我所需要的安定感。」

克里米亞選民、工程師安德烈。｜Photo Credit: Reuters/達志影像

對住在莫斯科的女學生尤里娜（Yulia Dyuzheva）來說，普亭執政至今的18年間，經濟的進步讓她繼續選擇普亭。「對我們年輕一代的俄羅斯人來說，所有的大門都是敞開的，每個人都能抓住機會，在任何城鎮或地區充分發揮所長。」

不過在莫斯科工作的會計師娜塔莉亞（Natalia Dementieva）卻說，她選擇支持同為女性的索布恰克（Ksenia Sobchak）。「索布恰克坦率說出許多事情的真相、不說謊，提出我們政府很多禁忌的話題。」

另一位支持索布恰克的26歲年輕人維他利（Vitaly Bespalov）則說，「我今年26歲，從我有意識以來的18年人生，都在同一位總統的統治下。」他表示「我一直在等盼望已久的改變。」

表示總統從小看到大都是同一人的維他利。｜Photo Credit: Reuters/達志影像

事實上，普亭在2008年交棒給梅德維傑夫（Dmitry Medvedev），他本人則出任總理直到2012年重新當選總統。但梅德維傑夫在任的四年，通常還是被外界解讀成是普亭執政。

俄羅斯民意研究中心的調查顯示，索布恰克應該可以拿到2％的選票。另外由俄羅斯共產黨提名的草莓大亨格魯季寧（Pavel Grudinin），支持度預估會有7％。

對於聖彼得堡的勞工朋友阿列克謝（Alexei Gruk）來講，投給共產黨的意義，是希望能在內政上能有所改變，但外交政策則不要有太大變動。

48歲的藝術家瓦希里（Vasily Slonov）也是格魯季寧的支持者，他說普亭有一種近乎神格化特質。「我不認為這是普亭的最後一個任期，事實上我覺得普亭有一種彌賽亞的救世主能量。所以他不是普通的政治家，而是上帝手中的工具。」

而在遙遠的西伯利亞，因為地處偏遠、地廣人稀，已經有不少地區開始進行投票。在這個涅涅茨人居住的自治區，居民多半都是遊牧人口，在氣溫可能到達零下40度的狀況下，很難到投票所投票。

選務人員搭載的直升機。｜Photo Credit: Reuters/達志影像

選務人員為了服務這些選民，特地搭了直升機把選票送到這些涅涅茨人的家中。「幾個月前，他們聚落的負責人告訴我，在這兩週內他們會把牛群趕到這附近。」選務人員如此表示。

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「我們飛行約400公里就可以見到他們，若他們提供的座標有好幾個，我們就會很難找到他們，因為這個地區太大了。」其中有八位選民沒有在當天投到票，因為他們沒有及時趕到以馴鹿皮搭建的帳篷標誌處。

不過對涅涅茨人來說，誰當總統真的有差嗎？一直投票支持普亭的圖列娃（Tuleeva）說，環境問題才是影響他們日常生活最直接的事情。「他們一直在我們這附近建造油田，很快就會沒有牧場可以放牧了。

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「涅涅茨人把自己視為地球的一部分、土地的一部分。這就是為什麼，即使如此遙遠，他們也會投票。」選務人員如是說。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航