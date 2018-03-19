猶太人的《塔木德》（上）：那些學術聖哲的宗教王國

文：西蒙・夏瑪（Simon Schama）

對猶太人來說，拜占庭帝國很快就出現了一抹曙光。猶太詩人曾將這個帝國比喻為但以理在精神迷亂的夢中獲得的啟示——長著十隻角和鐵齒、銅爪的第四隻野獸。即使如此，這一切總會過去的，因為這十隻角最終會轉過來攻擊這隻孕育他的野獸。對於一個好戰、始終懷有統一基督教帝國的偉大夢想的羅馬皇帝來說，查士丁尼所能做的大概只有這麼多了，關於改建猶太會堂為基督教堂的法令從來也沒有嚴格執行。

據我們所知，只有一個相對重要的例證，就是約旦東部的哲拉什（Jerash）。那裡有一座建於西元四世紀、非常漂亮的猶太會堂，於六世紀三○年代初被改造成了基督教堂。對於那些鳩占鵲巢的基督徒而言，猶太人的建築顯然過於華而不實。因此，猶太會堂裡描繪挪亞洪水的鮮豔華麗的鑲嵌畫（幸運的是，其殘片得以單獨保留了下來）被鏟掉，並換成了更莊重的幾何造型設計，只剩下一些動物——綿羊、鹿和公牛——依舊平靜地在碎石間吃草。

查士丁尼自己當然也明白，集體皈依畢竟不是一夜之間就能成就。他的計畫基本上是按照奧古斯丁的思路設計，只是希望順勢讓猶太人皈依，而不是用棍棒脅迫他們改信基督。雖然已經禁止他們研讀《米示拿》，這在當時算得上是一項極其卑劣的措施，但他卻愚蠢地忽視了如下事實：既然這本書記述的是口傳律法，那麼其中大量的內容，早就已經內化於猶太人的社會習俗與律法行為之中。

在另一項法令中，查士丁尼竟然規定猶太人在會堂裡必須用希臘語誦讀《妥拉》（每三年通讀一遍），其實在許多地方他們早就這麼做了。當時使用的版本是亞歷山大的《七十士譯本》，即由耶路撒冷第二聖殿時期的猶太人翻譯的經文本。

基督教的羅馬帝國以為這樣就可以加速希伯來語的消亡，但顯然為時已晚。這種《聖經》的語言不僅沒有過時，而且正在進入一個充滿活力和不斷創新的新階段。《塔木德》的兩個新版本——「耶路撒冷版本」（在加利利人完成）和「巴比倫版本」，後者就是在巴比倫的蓬貝迪塔、尼哈迪亞（Nehardea）和蘇拉猶太研究院中寫成的。其中為《米示拿》增補了大量的評注，形成了所謂的《革馬拉》。

他們正是用這種方式創立了一個龐大的、驚人的、具有漫談式風格的希伯來文文學體系。其內容不拘一格，從流傳已久的神秘傳說到時常發生的律法辯論，可以說應有盡有。這部《塔木德》篇幅宏大，幾乎無所不包，不僅可用作律法指南以及平日的自省、啟蒙和討論，同時也是一種啟發甚至娛樂的方式。

《塔木德》是那些學術聖哲（當時稱「阿莫拉」）的宗教王國。希伯來文學的另一種形式也起源於這一時期。其不僅為學者和法官階層所採用，而且也體現在猶太會堂普通會眾的誦讀聲中。在當時的巴比倫，猶太會堂大多為拉比（當時稱「拉布」〔Rab〕）的私有財產，通常就設在他們自己的家裡。有些拉比現在依然如此。實際上，這是原來「經文講習學校」（Beit Hamidrash）的一種延伸形式，前來學習的主要是他們的門徒。

而在巴勒斯坦，由於咄咄逼人的基督教會和充滿敵意的皇家法令，猶太教日益陷入了重重困難之中，但那裡的猶太會堂仍然是公共活動場所。那些被蔑稱為「當地人」（am ha’eretz），即無論在世俗社會還是宗教界都算不上貴族階層的人，平時可以與名字往往非常顯眼地鐫刻在鑲嵌畫上的當地顯貴，和祭司、利未人一起討論問題。對他們來說，用激情洋溢的希伯來語創作的「新詩歌」（piyyutim）無疑是一種在逆境中安慰會眾的精神力量。在正式祈禱——按慣例要誦讀「示瑪」和經匣中的內容並用立禱（amidah）的方式背誦「十八祝福詞」——的間隙以及誦讀《妥拉》之前和之後，唱一首聖歌或吟一首新詩也算是情感的調劑和抒發。

一些最早創作的詩歌節奏很快，顯然是為了在舉行莊重的儀式之前吟唱，比如像新年節期間反覆吹響羊角號。並且在後來許多不同的版本中，這一階段所寫的新詩仍然延續了這種風格。一些流傳最廣、最受歡迎的詩作，例如〈幸福〉（Ashrei）、〈永恆的主〉（Adon Olam）、〈讚美上帝〉（Yigdal）、〈除我們的主外沒有別神〉（Ein Keiloheinu），則是後來中世紀的作品，以至於連平時不常參加正式祈禱儀式的猶太人也耳熟能詳。

當然，要確定創作的具體日期是非常困難的，因為這些詩歌大部分來自中世紀的「福斯塔特（Fustat，開羅的舊稱）秘庫」中保留下來的猶太文書殘片。但根據其鮮明的風格，可以確定最早的「新詩」應該寫於西元六世紀至七世紀。

他們創作的這些感情強烈的詩行，是一種情緒的宣洩，是用詩歌的形式對迫使他們痛苦地分離出來的壓迫者發動一次反擊。事實上，他們並不掩飾自己內心的仇恨。「度瑪（Dumah，即以東，指羅馬人）的統治者將被擊敗，他們將匍匐在地，像蟲子一樣舔地上的泥土。」雅乃（Yannai）在一首詩中寫道：「讓以東的土地上發生大屠殺，願他們的田地裡燒起大火。」他的學生以利亞撒．本．吉利爾（Eleazar benQillir）甚至寫下了一些詛咒他們遭到報應的血腥詩行：「打倒以掃的兒子，張狂一時的惡棍，讓他們斷子絕孫，妻子守寡。」或許這些帶著火焰和硫黃的詩行會應驗在他們自己和同胞的身上，因為據說雅乃非常妒忌他的學生吉利爾，於是把一隻蠍子放在他的鞋子裡把他毒死了。

但其中最早的一位詩人，即西元六世紀在巴勒斯坦從事創作的約西．本．約西（Yose ben Yose），曾將《聖經》及其闡釋者作為在哀痛中希望彌賽亞降臨的一種載體。他的聲音是屬於猶太會堂的，《雅歌》中的新娘被完全人格化，她在不斷加深的絕望和悲痛中，等待著上帝化為新郎出現在她的面前。不義之人把上帝趕跑了，她只能在他曾經顯現過的老地方即海洋和曠野之間徒勞地尋找。但希望的種子畢竟留了下來：「他會在他的心裡為我播下永遠的印記，就像他在蘋果樹下用一個聲音把我喚醒一樣。」鳥鳴聲變成了悲慟，就彷彿鴿子也在痛苦地哀悼。「埃及飛來的麻雀在曠野中哀鳴／亞述的鴿子也想發出聲來／去看看那些麻雀，找到那些沉默的鴿子／為他們吹響號角吧。」

於是，新郎回到了會堂，通過對罪行的懺悔和對救贖的期待，羊角號暗示的期望中的彌賽亞終於降臨，以東人垮臺了，耶路撒冷得到了重建。僅僅通過這些詩歌的片段，你完全能夠感受到那些時至今日仍然在舉行的猶太會堂儀式歷歷眼前（就像基督教堂中相應的各種儀式一樣）：祈禱、誦讀和祝福聲和諧地融為一體，並不時夾雜著一些虔誠的詩句和讚美的聖歌。

無論猶太人是否流落到世界各地或被驅逐到巴比倫，早期的虔誠詩歌都應該是遙遠的猶太社區遭到壓榨和迫害的產物。因為他們依然沉浸在對耶路撒冷的強烈思念之中，如此之近但又如此遙遠。與創作「新詩」的詩人們強烈的奮發向上情緒不同的是，那被約西．本．約西巧妙譽為「像在吃著『細心』製作的無酵餅」的《巴比倫塔木德》，則表現出與「新詩」相反，極其冷靜的風度。《塔木德》的風格，另一種源於昆蘭神秘主義即所謂「天宮」（hekhalot）文學的詩歌卻屬於另一個世界。「天宮」這個名字意味著天上宮庭，在那裡，純潔的信徒升天後，可以看到坐在寶座裡的上帝的真實面容和形體。

但是，《塔木德》卻是另一個世界的作品，是薩珊王朝統治下波斯的巴比倫的產物。那裡的猶太人，完全擺脫了在基督教領上遭受的極大的恐懼和不斷被魔鬼化的折磨。猶太人不會因為先知瑣羅亞斯德（Zoroaster）升天而受牽連。實際上，聖典《阿維斯陀經》（the Avesta）中甚至根本沒有提到他的死亡。

在被波斯征服後的四個世紀裡，美索不達米亞平原上位於底格里斯河和幼發拉底河之間的城市，如尼哈迪亞、蓬貝迪塔、蘇拉和瑪霍札（Mahoza），即薩珊王朝首府泰西封（Ctesiphon）的周邊地區，那裡的城市生活並未完全免於戰亂。

西元四世紀中葉，在伊嗣埃二世（Yazdegir Ⅱ）和卑路斯（Peroz）統治下曾發生過兩次迫害猶太人的事件。但大多數情況下，那裡的猶太人幾乎沒有受到拜占庭基督教帝國的影響。在波斯人的保護下，猶太人和猶太教一度非常繁榮。在拜占庭帝國的領土內，猶太人不能對非猶太人提出指控，甚至不能作為證人出庭。但在波斯的巴比倫，他們享有與其他人一樣的法定權利。因此，猶太人在波斯人的法庭上就像在自己的法庭上一樣。

一位名叫撒母耳的資深拉比曾明確表示：「（民）法就是有效的法律。」猶太族長（resh galuta）的地位略低於波斯貴族，但其權威得到當局承認。他們的日常生活時尚而高貴，享有直接進入薩珊宮廷的權利。與拉比和聖哲在《塔木德》研究院裡的生活完全不同的是，猶太族長往往擺出大衛王室的最後一位傳人約雅斤（在第一聖殿被焚毀之後流亡巴比倫）後裔的派頭。

當時流傳著大量有關猶太族長與波斯國王之間過從甚密、關係融洽的故事。西元五世紀初，猶太族長胡那．本．拿單（Huna ben Nathan）曾與伊嗣埃一世一起參加祭祀儀式，當時他穿著和瑣羅亞斯德教祭司的法袍（kustig）幾乎一樣的長袍，當他的腰帶滑落下來時，國王甚至體貼地親手幫他繫上。

所有這些，只是因為猶太教並不是瑣羅亞斯德教故事傳說中的角色，至少沒有扮演弒神的角色，所以波斯人覺得沒有受其威脅，兩種宗教甚至還有許多教義有共同之處，都非常看重死者的潔淨，認為月經和遺精是不潔的。這樣看起來，猶太人把修剪下來的指甲屑掩埋掉的特殊要求，很可能直接來源於波斯瑣羅亞斯德教的習俗。當然，如果這裡的猶太人兜售護身符和咒符（與其他地方一樣，這種生意在巴比倫非常流行），肯定不會有人懷疑他們是在販賣邪惡的工藝品。

由於生活在一個世界上最擁擠和最複雜的城市化社會中，那些說亞蘭語的猶太人的居住條件，以及其他所有方面都居於富有階層和貧窮階層之間。他們是河運生意人也是碼頭上的搬運工，是放債人也是趕騾車的人，是醫生也是地主。因為《塔木德》是寫給各地和各種環境下的猶太人看的，所以這本書的作者記述了大量區別他們之間差異的人種學資訊。

《米示拿》甚至把女人在逾越節期間使用的化妝品視為「酵物」，因而將其列為禁品。當然，那些編纂《塔木德》的聖哲不會寫下這句話就放下筆，因為他們緊接著又對小女孩使用脫毛劑這個問題作了種種規定。關於這個問題，作為專家的拉弗．猶大（Rav Yehudah）說：「沒錢的女孩用檸檬（唉唷唷……），有錢的女孩用精麵粉，而公主（「猶太公主」第一次在文獻中出場）六個月用一次沒藥的油。」

他們這種漫無邊際的開放式聯想，自然而然引起了一場關於「沒藥的油是什麼」的大討論。當時，拉比們為此展開了激烈的爭論，但卻都沒有搞清楚。因為他們似乎認為這種精油來自未成熟的橄欖，實際上，這是一種從帶刺的沒藥植物的果實榨取的汁。除非在巴比倫橄欖油是作為脫毛劑出售的，否則拉比們就不得不進一步制定判斷化妝品真假的標準了。其實，他們不過是希望有錢的女孩（猶太公主畢竟是少數）在逾越節期間皮膚不要沾上麵粉。

他們之所以如此，是希望在逾越節家宴上沒有任何沾染麵粉的嫌疑，因為他們已經規定，絕對不能用以東人（羅馬人）的醋，也不能用大麥釀製的「米甸」（Median）酒。但這卻進而讓拉比們（不過沒有什麼像樣的理由）不僅對化妝品，而且對有可能使腸胃停止或放慢蠕動的食物也發表一番高論。不要大驚小怪，普通大眾吃的當然是「有利於排便，不利於長高，並剝奪他眼睛的五百分之一光明」的食物，這無非指的是黑麵包、半生不熟的蔬菜和釀製時間不足的啤酒。要改變這一切，你首先要有精粉麵包、特製的葡萄酒和大量的肥肉（最好是未產過子的母山羊肉）才行。聖哲們的營養專業知識像他們關於脫毛化妝品分類的建議一樣無聊。

►猶太人的《塔木德》（下）：這個世界上第一部「超文本」

書籍介紹

本文摘錄自《猶太人：世界史的缺口，失落的三千年文明史──追尋之旅（西元前1000-1492）》，聯經出版

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作者：西蒙・夏瑪（Simon Schama）

譯者：黃福武、黃夢初

歷史的至暗處，有光

這是個獨一無二的故事，屬於個人，屬於民族，屬於全世界

猶太人建立牢不可破的民族團結感，是一個沒有敵人能摧毀的無形神廟，是世界上最堅固的神廟。

沒有猶太人的故事，歷史就不完整；猶太人的歷史，就是世界史；只有了解猶太人的歷史，才能了解人類的文明

BBC名主持人西蒙・夏瑪耗時40年，生涯顛峰之作，書寫猶太人的歷史，完全翻轉世界歷史

探詢耶路撒冷爭議的最源頭

一窺無國、無家的猶太人，如何在帝國與強勢文化的圍攻下，保有自己的價值

西方權威主導的歷史，是基督徒的歷史，是想像的歷史。當訴說的角度與材料被宗教、政治力量左右；當人們聽見的聲音、閱讀的史書全被強權論述掌控，歷史便裂開大口，有了空缺。

猶太人的歷史就是缺口的歷史，屬於個人、民族，也屬於全世界。三千年來，他們依附在各帝國之下，尷尬而窘迫的生存情況，對比、凸顯出西方主流敘事和本位的荒謬，也劃開被埋藏已久，以宗教為名行罪孽之實的歷史共業。

在主流書籍裡，猶太人只有掌握金權、受迫害的那一面，但實際上他們在這世界上的角色比我們想像得都要深沉、重要。

猶太人是歐洲歷史上不可或缺的金礦脈

猶太人在基督徒的歐洲歷史上，以受「保護」之名支撐皇室經濟的特殊階層，長期為貴族階層提供經濟貿易服務，也因此成了局勢動盪不安、戰爭亟需金援時被隨意抄家的對象。而他們經商的手腕之高，甚至曾有商人被沒收的財產需花費五年才能點清，且其資產光是不動產就「足可抵全國一年的稅收」。

若沒有猶太人，歐洲的戰爭、擴張版圖，也許會與今日大不相同。

猶太人是連結基督徒、穆斯林與波斯、羅馬帝國的親善大使

猶太人無國、無家的背景，使得他們必須跨越各國界，在各種文化間遊走。這影響了古希臘、羅馬、近東的文化交流史。在耶路撒冷、埃及、西班牙等地，都有猶太人文化長期與基督教、伊斯蘭、阿拉伯文化融合的痕跡。許多現今歐洲古教堂的，在更古早以前是猶太人的聖殿，祭壇上放置的蠟燭，則是他們流浪時帶不走的資產。在被人們視為尋常且全面基督化的景象中，始終藏有猶太文化的痕跡。

猶太人是權威之下始終得以保有獨立文化的民族

自從亡國後，猶太人面臨波斯、羅馬、埃及、基督徒歐洲的強權文化夾擊，數度被驅趕、被屠殺，但卻始終沒有被消滅。這讓人們不禁好奇：他們究竟有什麼特殊之處，才能在無依無靠的情況下堅持這麼久呢？

我們可以說猶太人有自己獨特的文化，有他們獨特的宗教，有他們堅守的儀式，但誰沒有這些？猶太人擁有的是更為形而上，更為精神性的價值，是對自身民族命運的信心，和對其本質的驕傲，而這種力量能讓他們在顛沛流離中存活，甚至在1948年強勢宣布復國，奪回應許之地。

猶太人的身分和定位不只在歷史上，就連在現今國際情勢上也總是成為注目的焦點，雖無國無家，以他們為原點的紛爭和討論卻從未止息。

藉由《猶太人：世界史的缺口，失落的三千年文明史──追尋之旅（西元前1000-1492）》一書，西蒙・夏瑪探尋猶太人的歷史，翻轉了一般大眾對猶太人的認知，就如同在西方史論述中找到一個破口，切開大國文明之下掩藏的一脈特殊過去。

Photo Credit: 聯經出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺