猶太人的《塔木德》（下）：這個世界上第一部「超文本」

文：西蒙・夏瑪（Simon Schama）

►猶太人的《塔木德》（上）：那些學術聖哲的宗教王國

儘管《塔木德》就生活中幾乎每一個可以想像到的細節提出了各種瑣碎的建議，並且有些的確有待商榷，但《塔木德》仍不失為一部有血有肉的經驗著作，而不是枯燥的律法指南。可以肯定的是，《塔木德》並非文化隔離的產物，而是產生於一個猶太生活對周圍的文化始終開放的世界，當然更談不上是《妥拉》猶太教妥協的結果。

從這意義上講，《塔木德》詳細討論了所有的問題和困惑，回答了在長期散居生活中一直困擾著猶太人、有關「開放與封閉程度」的所有問題。有趣的是，正是因為波斯巴比倫的社會習俗與猶太習俗，尤其是在潔淨問題上竟然如此一致，所以對於應當在多大程度上接受和改進巴比倫人的習俗這問題上，不僅普通大眾，甚至《塔木德》的編纂者們也產生了分歧。誰有資格在法庭的案件審理時作證？對這個問題，波斯律法採取了一種包容的態度。

對此，有的拉比予以認可，有的則不予認可。例如，生活在瑪霍札城郊上流社會的拉比納曼．本．雅可夫（Nahman ben Yaakov）是猶太族長的親戚。他就認為讓一個曾和已婚婦女調情嫌疑的男人當證人，是完全可以接受的。與之類似，勤勞多產的《塔木德》編纂人拉瓦（Rava）也認為，一個以喜好「不可食」食物而名聲不佳的猶太人，不應該在作證時遇到任何障礙。

而來自蓬貝迪塔研究院，相對狹隘的猶太社區的拉比阿巴耶（Abaye），則對以上兩種情況都持否定態度。這種分歧主要體現在巴比倫猶太人中富有、悠閒的精英階層，以及生活相對簡樸和封閉的學術圈子裡的猶太人之間。許多屬於前一類人的拉比，平日過的是一種波斯傳統的一夫多妻生活，允許丈夫在國外時擁有「臨時的妻子」，他們不認為有理由要求他們與元配離婚。

當然，《塔木德》編纂者觀念上發生分歧，並不僅僅是出於社會地理學方面的原因。那些用狹隘眼光和用更寬廣的胸懷闡釋《妥拉》和《米示拿》的人之間之所以發生分歧，或許只是因為他們的思路有所不同。

關於《塔木德》這套書本身，最引人注目的是其靈活性：不時用大量的篇幅記述各種聲音、相互插話甚至兩代人之間吵架般的對話。《塔木德》是這個世界上第一部「超文本」，它往往在同一頁上為各種評注甚至評注的評注、引文的引文留下大量的空白——令人難以置信的是，不同的論點、手跡甚至不同的文字（其中收入了一些亞蘭譯文）密密麻麻地寫在羊皮紙上，而猶太人直到西元九世紀才使用所謂手抄本（圖書複製的早期形式）。

這種羊皮卷軸的形式使得本來已經很鬆散的《塔木德》更加鬆散，隨意轉動的卷軸意味著源源不斷的自由聯想，在那些律法、故事、幻覺和爭論之間流淌出各種奇思妙想。

《塔木德》的權威性是與其口傳傳統密切聯繫在一起的，它完成了從直覺到對話的飛躍，就像一道無法阻遏的光芒閃過，不必在意這道光芒與所討論的問題表面上有什麼關聯。無論在哪裡，當你沉浸在《塔木德》字裡行間時，與其說你在讀，還不如說你在聽。

當然，你也是在用眼看。請看：兩位當時非常重要的拉比，希亞（Hiyya）和約拿單正走過一片墓地。約拿單長袍上的邊穗拖到了地上。「還是提起來吧，」希亞說，「不然這裡的死者就會說：『他們明天就會來和我們作伴，今天竟然在嘲笑我們。』」約拿單）讓我猜猜，他是一邊走一邊提了提他的長袍，還是停下來指著對方呢？）答道：「你說什麼呢？死人會知道什麼？難道《傳道書》中不是說『死人一無所知』嗎？」希亞開始激動起來。「拜託啦，如果你真的讀懂了的話，你就該知道『生者』指的是義人，即使死了也還活著，而無知的『死者』無論生死，永遠是『無知的』惡人。」

《塔木德》中有關安息日的經文純粹是為了方便講故事來斷句的，希列和沙買的故事尤其如此。為了弘揚忍耐的美德，其中有個故事說的是一個人打賭他能激怒平日以冷靜著稱的希列。在一個安息日之夜，這個打賭的人猛敲希列家的門時，「希列正在洗頭髮」（《巴比倫塔木德》喜歡描述這樣的細節）。聽到敲門聲，希列急忙披上一件長袍，問他需要什麼。「我有一個問題。為什麼巴比倫人的頭是圓的呢？」希列甚至連肩都沒有聳一下：「因為他們的接生婆太不專業了。」哦，是這樣。過了一個小時，他又回來了。「那為什麼帕爾米拉人的眼睛會疼呢？」「我的孩子，問得好。因為他們住的地方沙太多。」就這樣，你問我答持續了好久。即使當這個討厭的陌生人挑釁地說「我有很多問題」時，這個偉大的人也沒有一點煩躁的跡象。「你想問什麼就問什麼。」「那好吧，他們說您是一個王子。在以色列，像您這樣的人可不多見。」「為什麼，我的孩子？」「因為您剛讓我輸掉了四百蘇茲。」希列知道他已經黔驢技窮，但仍然溫和地說：「你輸掉四百蘇茲，總比希列發脾氣好吧。」

像《米示拿》滿篇都是解釋、評注和民間的智慧故事一樣，篇幅更為宏大的《塔木德》儘管看上去似乎敘事無分巨細，但實際上論述的卻是最深刻的倫理準則。什麼時候可以合法地休掉妻子呢？（只有當她對婚姻不忠時才能達成離婚協定，因為「以色列人的主上帝說：『我討厭離婚。』」）什麼時候生死大事比守安息日還重要呢？（通常的做法是，如果需要，你必須先把水燒熱。*）

＊編注：此處作者意為由於生死大事通常需要先燒水，因此違反了安息日規定。

最感人而直白的是（耶路撒冷《塔木德》反映出巴勒斯坦的悲傷，或許在西元五世紀薩珊人才突然變得對猶太人不怎麼友善）聖哲們竟然自言自語地問自己，面對非猶太人急於皈依猶太教應該如何表態？「我們對他說：你為什麼要皈依呢？難道你不知道現在的以色列人正憂心忡忡、精神緊張、受人輕慢、遭到騷擾和迫害嗎？如果他回答說：『我知道，我自己不配（分享他們的愁苦）。』我們就立即接受他。」然後，他們會告訴他哪些誡命很難堅持，哪些誡命容易遵守。並告訴他違犯誡命會受到懲罰，而遵守誡命則會得到獎賞。

在巴比倫散居地，不論生活如何容易（但並非一直如此），若有人要獲得塔木德式猶太教的接納就不只意味著要分享那些失落的痛苦回憶，而且還要去感覺、去看、去聽，就好像那些痛苦仍然在發生一樣。其中有一篇問道：當巴比倫的軍隊最後在阿布月初九那一天摧毀了進入聖殿的通道時，利未人站在高台上在唱什麼呢？當貝塔爾（Betar）村落入哈德良軍隊之手並且「聖殿山被犁平」時，是什麼樣子呢？當然，他們也可以分享那個期待中的彌賽亞世界，當某些事情終於發生的時候——「以東人」（羅馬人）垮台，上帝像新郎一樣回到耶路撒冷聖殿，來到等待著他的新娘會堂面前，回到那些一邊看著他們，一邊祈禱、誦讀《妥拉》、高聲吟唱著「新詩」的猶太人面前——安著金色大門的聖殿及其內廳正中間掛著「幔子」的至聖所，必將得到重建。

有的時候，《塔木德》中的拉比、猶太族長及其猶太法庭以及廣大的普通大眾都認為，最黑暗的時刻意味著曙光即將來臨。西元七世紀初，拜占庭皇帝席哈克略（Heraclius）似乎完全陷入了傳播基督教福音的狂熱之中。他在法令中宣稱，猶太人除了皈依基督之外沒有其他的路可走，必要時可以採取強迫手段。因為他們只有信奉基督才能獲得拯救，而只要他們還在盲信，他們就是危險的，因為他們是魔鬼的造物。

與此同時，席哈克略還禁止在工作日舉行祈禱儀式，試圖從根本上滅除猶太教，並規定在任何時候都不得背誦「示瑪」（據說，當時的領誦人在祈禱儀式上會通過隨意插入「示瑪」的方式規避這一規定）。就我們所知，在拜占庭——羅馬帝國的各猶太散居地中，只有一個社區被迫集體皈依了基督教，這個社區就是馬格里布地區的鮑里姆（Borium）。

但在席哈克略的宏大計畫得以實施之前，卻突然發生了充滿彌賽亞色彩的重大事件。西元七世紀初，薩珊國王霍斯勞二世（Khosraw Ⅱ）決定鼓動他的領地內的猶太人，希望他們支持由其將軍沙巴赫拉茲（Shabahraz）指揮的一次針對拜占庭帝國的軍事行動。據說，當時的猶太族長的兒子尼希米，動員了一支兩萬人的猶太後備軍與波斯人聯合作戰。

他們一路進軍，突破了拜占庭人的防線。安提阿這座代表著基督教帝國榮耀的中心城市被攻陷，從加利利的猶太核心地帶——賽佛瑞斯、拿撒勒以及提比利亞當地——招募的猶太後備軍，由提比利亞的班傑明率領，也加入了波斯的遠征軍。他們勢如破竹，直抵猶太地。經過三個星期的圍困之後，猶太人終於奪回了原本屬於他們的城市（從哈德良發布禁令以來還是第一次），隨即在波斯帝國的領地內建立了一個猶太自治城邦。

「殉教聖徒名錄」（Martyrology）記述了基督教會和基督徒在這次戰爭中所遭受的毀滅性創傷。幾乎沒有基督教堂的遺跡在歷代的考古中被發現，但至少在瑪米拉（Mamilla）池塘邊的一個耶路撒冷遺跡發掘現場發現一些遺骸。現在那裡已經變成了一個大型購物中心和高檔住宅區。

無論猶太人是不是曾經向迫害他們的占領者復仇，當時期望中的彌賽亞並沒有降臨。幾乎在清理和重建工作開始之前，波斯人就已經奔向前方新的戰場，看來他們是要讓耶路撒冷和猶太人自生自滅。西元628年，在席哈克略的軍隊被擊敗僅僅十四年後，他們便捲土重來，更變本加厲地實施報復。基督徒們肯定在想，猶太人的再次失敗仍是他們盲目輕信造成的。因為除了耶穌基督再臨，根本就沒有其他的救世主。猶太人應該丟掉幻想，接受基督教的旗幟將永遠飄揚在耶路撒冷上空這一事實。

或許，基督徒們才更應該丟掉他們這種不切實際的幻想吧！因為在西元638年，在他們重新占領這座城市僅僅十年後，穆斯林便在第二哈里發歐麥爾（Umar）的率領下，征服了耶路撒冷。

根據後來猶太人和穆斯林文獻的記載，猶太人作為歐麥爾軍隊的嚮導，陪著哈里發來到了聖殿山的原址。據說穆罕默德就是在那裡升天的，並且在往來的路上還向猶太先知打聽過那裡的情況。當歐麥爾看到基督徒十年前為了污染聖殿而故意堆起來的那堆垃圾時，非常悲傷、震驚。據說他立即下令清理現場，猶太人當然巴不得做這項累人的工作。作為回報，他允許來自加利利的70個猶太家庭住在耶路撒冷，他們後來在聖殿原址附近建起了一座猶太會堂。於是，一種猶太人和穆斯林和諧共存的文化，由此誕生。

不知閱讀至此的諸位，會怎麼看這段歷史？無論如何，這就是我們的故事。

書籍介紹

本文摘錄自《猶太人：世界史的缺口，失落的三千年文明史──追尋之旅（西元前1000-1492）》，聯經出版

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作者：西蒙・夏瑪（Simon Schama）

譯者：黃福武、黃夢初

歷史的至暗處，有光

這是個獨一無二的故事，屬於個人，屬於民族，屬於全世界

猶太人建立牢不可破的民族團結感，是一個沒有敵人能摧毀的無形神廟，是世界上最堅固的神廟。

沒有猶太人的故事，歷史就不完整；猶太人的歷史，就是世界史；只有了解猶太人的歷史，才能了解人類的文明

BBC名主持人西蒙・夏瑪耗時40年，生涯顛峰之作，書寫猶太人的歷史，完全翻轉世界歷史

探詢耶路撒冷爭議的最源頭

一窺無國、無家的猶太人，如何在帝國與強勢文化的圍攻下，保有自己的價值

西方權威主導的歷史，是基督徒的歷史，是想像的歷史。當訴說的角度與材料被宗教、政治力量左右；當人們聽見的聲音、閱讀的史書全被強權論述掌控，歷史便裂開大口，有了空缺。

猶太人的歷史就是缺口的歷史，屬於個人、民族，也屬於全世界。三千年來，他們依附在各帝國之下，尷尬而窘迫的生存情況，對比、凸顯出西方主流敘事和本位的荒謬，也劃開被埋藏已久，以宗教為名行罪孽之實的歷史共業。

在主流書籍裡，猶太人只有掌握金權、受迫害的那一面，但實際上他們在這世界上的角色比我們想像得都要深沉、重要。

猶太人是歐洲歷史上不可或缺的金礦脈

猶太人在基督徒的歐洲歷史上，以受「保護」之名支撐皇室經濟的特殊階層，長期為貴族階層提供經濟貿易服務，也因此成了局勢動盪不安、戰爭亟需金援時被隨意抄家的對象。而他們經商的手腕之高，甚至曾有商人被沒收的財產需花費五年才能點清，且其資產光是不動產就「足可抵全國一年的稅收」。

若沒有猶太人，歐洲的戰爭、擴張版圖，也許會與今日大不相同。

猶太人是連結基督徒、穆斯林與波斯、羅馬帝國的親善大使

猶太人無國、無家的背景，使得他們必須跨越各國界，在各種文化間遊走。這影響了古希臘、羅馬、近東的文化交流史。在耶路撒冷、埃及、西班牙等地，都有猶太人文化長期與基督教、伊斯蘭、阿拉伯文化融合的痕跡。許多現今歐洲古教堂的，在更古早以前是猶太人的聖殿，祭壇上放置的蠟燭，則是他們流浪時帶不走的資產。在被人們視為尋常且全面基督化的景象中，始終藏有猶太文化的痕跡。

猶太人是權威之下始終得以保有獨立文化的民族

自從亡國後，猶太人面臨波斯、羅馬、埃及、基督徒歐洲的強權文化夾擊，數度被驅趕、被屠殺，但卻始終沒有被消滅。這讓人們不禁好奇：他們究竟有什麼特殊之處，才能在無依無靠的情況下堅持這麼久呢？

我們可以說猶太人有自己獨特的文化，有他們獨特的宗教，有他們堅守的儀式，但誰沒有這些？猶太人擁有的是更為形而上，更為精神性的價值，是對自身民族命運的信心，和對其本質的驕傲，而這種力量能讓他們在顛沛流離中存活，甚至在1948年強勢宣布復國，奪回應許之地。

猶太人的身分和定位不只在歷史上，就連在現今國際情勢上也總是成為注目的焦點，雖無國無家，以他們為原點的紛爭和討論卻從未止息。

藉由《猶太人：世界史的缺口，失落的三千年文明史──追尋之旅（西元前1000-1492）》一書，西蒙・夏瑪探尋猶太人的歷史，翻轉了一般大眾對猶太人的認知，就如同在西方史論述中找到一個破口，切開大國文明之下掩藏的一脈特殊過去。

Photo Credit: 聯經出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺