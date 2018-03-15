鑽章程漏洞排除異己，足協改選「拿清朝的劍斬明朝的官」

正當國內各單項體育協會依照國體法如火如荼改選之際，足協的改選卻陷入僵局，先不說沒辦法依照國體法精神開放民眾參與，就算是依照舊章程先行改選，也是鬥得一塌糊塗，理事長候選人資格爭議不斷，甚至導致連國際足總FIFA都來函要求先暫停選舉，要與AFC聯合派遣觀察團來台灣了解狀況，不得不讓人心中納悶，足協到底在搞什麼？

在談論一系列的問題之前，先直接打破大家一個錯誤的觀念，這也是在本次改選當中，足協最常拿來說嘴的議題，那就是「不是足協會員怎麼可以參與足協運作呢？」，其實大家可能不知道，足協理事長本身就「不具足協會員資格」，所有的足協理事，也都不是足協會員。換句話說，過去四年多以來，主持台灣足協的主要人物，通通都沒有會員身份，所以「不是足協會員不能參與足協運作」，這句話本身就是個假議題，因為，足協一直都是在非會員的掌握之下運作的！

什麼？足協理事長不是會員？所有理事也不是會員？台灣的足壇被一群沒有會員資格的人管理了四年半？這到底是怎麼一回事？

其實，非屬會員團體的人才能管理足協

因為足協章程的第21條規定：「在其任內，理事會成員不得擔任其會員團體（組織）之代表。」也就是說，一旦進入了理事會，就會自動喪失原本所屬團體的代表資格，而足協採取的是團體會員制，你沒有代表資格，自然就不是會員，因此，「沒有會員資格怎麼可以管理協會」這句話本身根本不成立，因為按照規定，反而是「沒有會員資格才能管理協會」。

那這種莫名其妙的規定又是怎麼誕生的呢？這也是來自足協的團體會員規定，因為足協限定只有團體會員身份可以成為會員，所以如果張三是以A縣足委會代表的身份參選，當選者雖然是張三，但是事實上他的身分是A縣足委會代表，而不是一個獨立的個人，我們舉個例子，B集團投資某C公司成為大股東，派出了B集團員工李四擔任C公司的董事，當李四被B集團開除的時候，他就會自動喪失了董事資格，因為雖然在法律上他以個人行駛職權，但他的身份卻是由B集團所賦予的，所以B集團可以改派別的人擔任董事，也可能因為開除李四而導致他失去原有身份。

因此這個條款本身就是「希望進入理事會的成員，不要受到原有的團體影響，能更公正獨立的行駛職權」，也就是說，在足協的章程就是希望理事會的人都不是會員代表，因此，以章程的精神而言，就是「希望理事會的成員不是足協會員」，因此有人主張「不是會員怎麼可以管理足協」這件事就是錯的。

也許你會說，但是這些人是因為先成為會員才能選上的，選上後才辭去原有的代表職務，在精神上還是算會員啊！在法律上這種精神上的阿Q是站不住腳的，是不是會員只有「Yes or No」的問題，當你已經拿到畢業證書之後，還可以說我依然是精神上的學生，繼續使用學生優惠嗎？

說非會員不能當候選人，根本是曲解足協章程

其次，足協章程規定會員的權利之一是「推薦候選人擔任中華民國足球協會之各選任職務」，如果限定只有會員代表可以擔任候選人，那這條款就完全沒有邏輯可言：因為是不是會員代表，只有各團體可以決定。例如A縣足委會代表推薦張三參選理事長，但是張三是否具會員資格根本不是由A縣決定的，如果張三不是任何一個團體的代表，那A縣足委會的「推薦權」就毫無意義可言，如果A縣自己的代表要參選，那根本不需要推薦，因此「推薦候選人擔任中華民國足球協會之各選任職務」的精神，當然是指推薦足協團體代表以外的人選。

那麼章程第八條所說「會員（會員代表）有表決權、選舉權、被選舉權與罷免權。每一會員（會員代表）為一權」又是怎麼一回事呢？事實上，這是一種宣示性的保護條款，也就是確認「會員一定擁有這些權利」，但並不是「別人一定不會有這種權利」。

例如，會員大會與理事長會都有「撤銷人員或機構之職位」的權力，這就是協會的罷免權，但是理事並不是協會會員，卻依然享有這樣的權力，因此非會員只要在會員大會或章程的認可下，是可能享受跟會員同樣的權利的。例如憲法保障我國人民有工作權，但不代表外國人就不能有工作權，會員有表決權、選舉權、被選舉權與罷免權，在法律上不能擴張解釋為「非會員就一定不能享有」，還是要視章程中的規定，或是是否則經過會員大會同意。

而足協章程對於理事長候選人的規定僅有「理事長職位候選人不能低於35歲。候選人必須在近十年中有四年積極參與中華民國足球推展相關活動。且必須無前科記錄、提供警政單位的良民證、也必須居住在中華民國國內」，換言之，只要不違反這個條件，或是會員大會沒有開會否決候選人資格，在法律上應當就具備候選資格才是。

預約下屆會員資格，足協理事長大演穿越劇

有趣的事情就來了，大家原本對於足協現任的兩位副理事長，甚至張生平、呂桂花等現任理事竟然都被認定為沒有參選資格感到震驚，足協認為他們沒有候選資格的理由是「不具會員資格」，但透過上面的說明，不禁令人想到現任的理事長也「不具會員資格」，那不就表示所有理事都不能連任嗎？

有趣的是，現任的林湧成理事長是第11屆的理事長，但是他卻預先登記成為第12屆的會員代表，他利用自己現在掌握足協行政機器之便，「穿越去清朝拿劍，來斬明朝的官」，形成「沒有會員資格的理事長，還沒卸任卻先有下一屆會員資格」的怪奇現象，也就是說，他明明知道現在的團體會員章程，在法律上有這點爭議，但是過去四年他並沒有想要將章程修改得更明確、更完善，而是在等待時期，用「現任理事長登記為下任會員，如果當選再辭掉會員」這種很明顯投機取巧的方式參選。

對於這個在章程上面的漏洞，先不說在法律上的爭議最後會如何裁決，身為現任理事長，整天把心思放在鑽章程的漏洞來排除異己，顯然就不具大度，當然，人格跟經營能力不見得有必然的相關，但是運動協會要改革，不就是該先從最基本的「人心」開始下手嗎？

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航