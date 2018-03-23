【UHV電台】從「抓緊時間」到「操控時間」，讓我改變時間觀的五本書

雖說老天爺給每個人都一樣，一天24小時，但我們體驗時間的過去，卻是一件非常主觀的過程。

近年來，我的時間管理態度，從之前的「抓緊時間」，演變成現在的「操控時間」。差別就在於，我以前會把每小時都當作一樣的單位來看待，設法塞得滿滿的，但現在我知道「時間感」是必須有鬆緊調配的，有時候你需要讓時間慢下來，才能在必要的時候讓時間加速。這些可以透過你的精神專注狀態以及你所做的事情而調整。以下這五本書，就是讓我改變這種時間觀的影響來源，其中也不乏有不少篇幅談到睡眠，因為雖然一天的三分之一似乎都不知不覺的被「睡走了」，但它可是非常重要（也許是你生命中最重要）的時間！

Daniel H. Pink - When - The Scientific Secrets of Perfect Timing

這本書剛在美國上市沒多久，不過我想很快應該就會出現中文版了。暢銷作家Daniel Pink擅長的就是把許多不同領域的研究知識串成一個主題。在這本書中，他探討的就是一個人在一天當中的精神狀態，以及如何運用這個狀態來尋找最佳的時機。例如，對於60-80%的人來說，早上是最適合做專注、理性分析的時候。下午需要短暫的休息，靠近晚餐時不要做重要的決定，晚餐後則適合做創意工作，但是如果你是25%左右的「夜貓子」的話，那這整個曲線則要倒過來！不僅每天的精神曲線，你選擇什麼時候要求加薪（一早）、什麼時候激勵隊友（半場休息時），也都有研究證實的「最佳時機」。這本書裡面的許多研究來自於近年的學術刊物，包括其中的52/17法則（52分鐘工作/17分鐘休息），也都在我的視頻課程中介紹過。

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Chip Heath & Dan Heath - The Power of Moments - Why Certain Experiences Have Extraordinary Impact

作者是兩位兄弟，一位是史丹佛商學院的教授，另一位在Duke University任教，兩位寫過好幾本很有影響力的書。這本書談的是那些在生活中稍縱即逝的「片刻」。我們每一天都充滿了許多片刻，多半都不會留下任何印象，但當我們回顧一生時，我們往往會發現那些改變我們最多的，都是一些「有意義的片刻」。其實，每一個片刻都有可能是那麽的特別！當我們理解這個道理時，我們就能結合心理學的概念，設計我們自己生活中的各種經驗，讓人生更賦予意義，並且為自己、他人，甚至我們的工作／品牌，創造有情感、有力量、讓人一輩子難忘的「片刻」。

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Jean Paul Zogby - The Power of Time Perception - Control the Speed of Time to Make Every Second Count

這本書比較冷門，我覺得有中文版的可能性偏低，若各位有興趣的話，我改天再來做個導讀，因為我覺得這本書實在太有意思了。作者參考了大量的醫學研究，提出的理論是：我們每個人都有一個「內部時針」，而這個內部時針的快慢，也會影響我們對時間的感覺。這本書中的許多讓人腦洞大開的知識包括：體溫會影響時間感；體溫較高的人會感覺時間過得比較慢，而體溫低的人會感覺時間過得比較快！另外，年輕人的內部時針速度較快，也因此會覺得日子過得比較慢；年長者的內部時針較慢，因此會覺得日子過得快！這本書根據這些醫學研究的結果，推論出一套方法，讓我們更能夠操控自己的時間感，讓我們希望慢的時候可以慢下來，快的時候可以快起來，相當有趣。

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Hal Elrod - The Miracle Morning

話說「一日之計在於晨」，而這本書的作者就是最好的成功例子！他極度戲劇化的人生（從不務正業到王牌業務，然後又失業，罹患抑鬱症，再追加一種罕見的癌症），但他不但從谷底爬出來，而且竟然能夠擺脫病魔，現在成為一個極有影響力的講師和作家，就是靠他這本書中的Miracle Morning系統。說實在的，這個系統一點都不複雜。你只需要早起，起床後按照順序做六件事（沈靜、肯定、想像、運動、閱讀、撰寫），就能夠啟動一天的正能量，持之以恆則足以改變一生！我讀的是英文原文版，你不僅會被作者那誠懇又充滿熱情的語言和他的個人故事所深深感動。我實在沒想到看這本書能夠給我那麽勵志的效果，但這本書的確給了我不少動力，幫助我從一個自認無可救藥的夜貓子，轉為現在每天六點起床的早鳥。我也把書中的方法消化後，整理為我自己的「3C法則」，分別是Centering （穩固內心）、Confirmation（確認自己的價值和目標）、Circulation（啟動生理和心理的循環）。

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Mihaly Csikszentmihalyi - FLOW（中譯：《快樂，從心開始》）

就我這次介紹的五本書中，這本是出版最久，也應該是影響力最大的。作者是一位心理學家，之前在研究高效率人士和創意天才時，發現幾乎每一位都提到自己在最佳效能的狀態下，會進入一種「忘我、也忘記時間」的境界。我們也許能用通俗的成語「廢寢忘食」來形容，但這些人的廢寢忘食，卻不是因為上癮或放縱，而是能夠帶給他們很大的產能的能量。作者後來在學術界公佈了這些研究結果，並在這本書中把這個概念介紹給大眾，稱之為FLOW（心流）。這些年來，心流已經是一個被多方面證實存在的現象，也成為了積極心理學的基石觀念之一。其實，心流並非天才的專屬福利；透過正確的環境和執行事項的設計，任何人都能達到心流狀態。我在自己的創作過程中，也經常運用這個概念來幫助我自己達到短暫的turbo加速效能。多多創造心流，自己也會更快樂！

此書有中譯本但已絕版，原文書博客來購買連結可點此參考。

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航