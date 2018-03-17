新美學標竿：《落日車神》教科書等級的攝影及燈光運用

文：黃鈞浩（DCFS編輯部）

丹麥導演Nicolas Winding Refn在2011年推出電影《落日車神》（Drive），故事兼具清新浪漫、暗色血腥，攝影風格大膽鮮明，影像構圖唯美精準，加上Ryan Gosling、Carey Mulligan等演員精湛演出，為這部作品立下頂級的美學標竿。

該片改編自作家James Sallis的同名原著。情節描述一個孤獨的車手靠修車、做特技演員維生，而在認識鄰居Irene及其小孩後，產生特殊情感連結，生活卻也因此陷入風暴中。

接近底片效果的數位攝影

圖片來源：drivetribe、cineserie、arri、hdvideopro

「這是個神話般的城市冒險，我希望它像格林兄弟的童話一樣神奇。」 ——導演Nicolas Winding Refn

導演Refn找來曾拍攝過《X戰警》（X-Men）系列、《刺激驚爆點》（The Usual Suspects）等片的攝影指導Newton Thomas Sigel，攜手利用低於1,500萬美元的預算、短短7周時間，完成極高質感的影像。

故事囊括各類片型元素：愛情、動作、黑色暴力，而導演Refn與攝影指導Sigel則使用Arri當時最新發表、具底片風格的數位攝影機Alexa拍攝，統一影像樣貌。

由於Refn有色盲，故作品中偏愛使用強烈對比色。攝影指導Sigel則藉iPhone的一款仿底片相機的「Hipstamatic」app，試驗攝影機該做多少顏色校正，他說：「它可以快速更換各種鏡頭和膠卷格式，讓我實驗拍攝一系列照片，再讓導演參考電影的色調怎麼調整。」他希望能以數位攝影，達到底片電影的品質。

電影幾乎皆在洛杉磯街頭實景攝影，由於經常需拍攝夜晚或車內戲，在光線不足、少量打燈條件下，攝影師需克服捕捉動態影像的困難。Sigel受訪時表示，Alexa這時便可發揮其功用：「它在強光和陰影間可處理的曝光範圍，遠勝過我所見過的任何攝影機。」

善用廣角鏡頭——聚焦人物，看見場景景深

圖片來源：drivetribe、cineserie、arri、hdvideopro

「每部電影我都想看見場景，看見演員背後是什麼，看見角色背後發生什麼事」 ——導演Nicolas Winding Refn

導演Refn過去的作品充斥大量廣角鏡頭，《落日車神》也不例外。他表示，「我想要既能表現人物又看見景深，我覺得這會給作品帶來獨特的標誌性。」

拍攝時，攝影多使用Angenieux Optimo 15-40mm的變焦鏡頭，而廣角的拍攝焦段多設定在18mm或21mm。另外針對日間及夜間車內景，僅需專注拍攝車內角色互動，則分別使用Cooke S4和Zeiss Master的定焦鏡頭捕捉影像。

攝影指導Sigel則稱，有時會和熱愛廣角鏡頭的導演意見相左，「有時候拍攝雙人鏡頭時，我會傾向於使用長焦鏡頭拍特寫。」但Sigel表示還是盡量尊重導演，並協調在部份打鬥場面，採用雙機拍攝，才能盡可能捕捉動態畫面，縮短拍攝時間。

顛覆傳統警匪電影——打造非凡飛車戲碼

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「基於故事中的角色，每輛車的動作通常有著明確的特徵。」 ——攝影指導Newton Thomas Sigel

電影中有三場飛車追逐片段，Refn與Sigel則參考《霹靂神探》（The French Connection）、《火速狂飆》（Vanishing Point）等1970年代警匪電影，從中獲取靈感，並賦予每場戲獨特的風格。最終他們決定反傳統，減少手持攝影，減少繁複剪接，且多處以慢動作呈現。

開場逃離警方追捕片段：

攝影指導Sigel表示，為使觀眾更親近男主角，產生共鳴，鏡頭多半是主觀鏡頭，從其視角出發；當男主角開始躲避警方追逐時，Sigel也大量減少一般反應鏡頭，他說：「觀眾可以看到角色觀察他的動作，快速剪接反而會造成觀眾困擾。」

離開搶劫現場片段：

第二次追逐場面發生在男主角幫助Irene丈夫搶劫時，當中有諸多車對車的高速追逐正對映著上述提及的70年代電影。Sigel說明：「在最後，男主角開車迴旋，引誘敵方撞上後方的車輛，這是我們對過去警匪電影的致敬。」

捕捉光影質感——真實與虛幻交融呈現

圖片來源：drivetribe、cineserie、arri、hdvideopro

「沒有光，陰暗就無法作用。」 ——導演Nicolas Winding Refn

除拍攝手法外，片中對光影的表現也十分講究。攝影指導Sigel說明他們盡可能在行車片段時，保留洛杉磯街道原有光影，「我們希望Ryan Gosling能無拘束的情況下駕駛，但攝影機仍能捕捉到光的質感和戲劇性。」

Sigel解釋在部分場景，他們將LED燈、150瓦的熱持續燈置於車頂，並視情況無線操控光線，「我們像彈奏樂器一樣，讓角色像被路燈照亮。」他提到有時候必須關掉所有燈，像行車遇到紅綠燈時，攝影會從角色臉上捕捉光線從紅變綠的過程。

另一個片段，當男主角發現自己與敵人共乘電梯，他緩緩轉身親吻女主角，場面極其浪漫唯美，其攝影及燈光的運用已成為「教科書等級」。原先劇組為場景裝設的是75瓦的JDR Spot Globes，而當Ryan Gosling轉身時，另一組加裝濾色片的燈光照亮兩人，並由燈光師隨時以調光器控制光線強弱。

導演Refn釋義：「這場戲是電影的核心，讓觀眾感到男主角的困境，你會分不清這究竟是幻想還現實。」明亮、魔幻的場面也預示隨之而來的暗色血腥，Sigel則感嘆地說：「這是最終的諷刺，他（男主角）即將從愛情的美好時刻，走進暴力裡。」

經典的電梯接吻戲：

參考資料：theasc、hdvideopro、slantmagazine、arri

圖片來源：drivetribe、cineserie、arri、hdvideopro

本文經影製所 DC Film School授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航