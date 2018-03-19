如何與主管合作溝通和提交任務？七個方法讓你成為有價值的員工

加入JANDI也快要一年了，雖然我遇到了一位非常好的主管，願意溝通，主動性高，根本是以身作「責」的最佳榜樣，但我多半時間都是遠距離工作，因此如何與主管協作、溝通、回報，是遠距工作最關鍵的項目。

除了歸納自己的經驗，這一年下來也聽了許多不同產業朋友的故事，有朋友明明埋頭苦幹，卻得不到主管青睞？也有朋友，遇到突發問題馬上解決，卻常被主管誤會臭罵一頓？到底該怎麼跟主管協作？你必須先瞭解主管在意什麼。

最後歸納出了這七點，與主管／上司／老闆協作的方法，分享給大家，希望對你有所幫助！

1. 主管其實是你的用戶

簡單來說，並不只是把老闆與主管當作你的雇主，雖然業績與你對於公司的「帳面產值」的確重要，但更重要的是，你所提供的服務，是讓主管節省時間與精力的！也就是說，他錄取你，付出的金錢（薪水與資源），是為了來節省自己的時間與能力。

換句話說，心理層面上，如果你只是拼命地做自己的事，個人業績特別高超級漂亮，反而有很大的概率，讓主管沒了面子，也會讓同事們感到壓迫。

請記得，公司是一個團隊，不是自己衝得快就好；主管是你的用戶，要讓他感覺到你節省了他的時間與精力。

2. 提交的結果，請當做「產品」看待

既然主管是你的用戶與顧客，你會與你的顧客推銷一個概念與初步想法，然後請他買單？（顧客買的是解決方法與你的服務，也就是產品）你也不太可能會去要求你的顧客，跟你一起發想與思考問題的解決方法？

拜託別傻了。剛剛第一點才說，主管雇用你，是來節省自己的精力與時間的。

如果我們要提交一個結果，應該試著「產品化」：

「痛點」：讓背景脈絡與動機清晰（為什麼要做？）

「使用手冊」：流程規劃、資源配置運用（該怎麼做？）

「效益」：對主管與公司會有什麼影響？（記得，第一是省他的精力與時間，第二才是創造公司效益。）

Photo Credit: 作者提供 核心關鍵：主管是用戶與顧客，拜託不要找他討論概念，給他「產品」，服務他的時間與精力。

3. 溝通的方式，由我們來設計，他來決斷

同第二點，你不會去問顧客：「欸都，你的這個問題你想怎麼樣解決呢？」、「你覺得我們該怎麼溝通與回報進度？」，而是去提供「選項」給主管選擇，告訴他：「我準備了Ａ、Ｂ兩種工作回報的方法，以及三個時間點，你認為哪一個組合適合你的狀況？」

4. 主管最害怕的兩件事是：「資訊不流通、做事不靠譜。」

這邊又要提出一個很反直觀的觀點了：

出了意外，發生重大問題，先不要一個責任心澎湃起來，就直接把問題給解決掉。

「資訊的不流通」會使得主管很沒安全感：說不定主管認為有更好的應對方法，你認為我趕快先把問題解決，主管可能有更多的經驗，認為這不只是能把問題解決，還有我們沒看見的「後續影響」可以延伸處理與避免更多問題。甚至，心機重一點的主管，可能還會想：「你這麼急著把問題解決掉，是不是有更嚴重要的狀況不敢跟我說？所以趕快掩蓋掉？」

建議大家發生狀況時，帶著問題與「建議的解決方式」去詢問主管（同第三點），然後道歉自己的疏忽，學習經驗。

還記得比爾蓋茲曾在某次訪談中提到：

CEO 的角色定位：「公司要倒了，往往 CEO 是最後一個知道的。」

這句話其實告訴了我們，主管與老闆們往往因為權責與地位的不同，讓同事員工們很少「把資訊流通，把事實呈現」。這也成為了主管們最擔心的一件事，也很害怕員工們自己開私密群組，不讓老闆知道⋯⋯。你，是不是也有一個老闆看不到的群組呢？（笑）

另外，做事靠譜靠的是三件事：「凡事有交代，事事有著落，溝通有回應。」

5. 主管的精力是團隊的重大資源，配合他的時間

如果可以的話，可以請主管分享他的（工作）行事曆給大家，說明這是為了，要找他溝通之前，我們可以先研究哪個時段是合適的？也能提前告訴主管目的與內容，以及需要花費的時間長度。最重要的，告訴他在這溝通之前，他能做些什麼？

6. 如何催主管工作？

我能了解有很多朋友的主管好像看似不怎麼主動（拍拍）。因此，如何用有效的方法讓主管意識到工作，或者提醒主管（畢竟事情任務太多，難免會遺忘一些事項）的方法關鍵在於：「人稱」。與其去告訴他：「嗨！老大！你這件事還沒做喔！」，不如把第二人稱，換成第一人稱：「目前這個Ａ計畫，快到期限了，有什麼是我能幫上忙的嗎？」

這一方面提醒了主管：「Ａ計畫跟他相關，但他可能忘記做了」、「你主動詢問，提供服務節省他的精力與時間」（好感度 up）。另外，如果他是個好老闆，自然會認為作為主管要以身作則，責任與罪惡感將會使他快速把工作完成。但如果他還是拖著，換個老闆吧！（笑）

7. 我們也必須提升自己的「主管自覺」

盡可能地去，將每一個任務項目與自身經歷結合，也盡可能地去舉一反三、觸類旁通，讓每件事情都有更深的意義與更遠的影響。

最後，可以去思考：「除了完成任務，我還能做到些什麼？」、「我還能提供公司什麼不一樣的價值？」如果到達這邊，你的思維已經從「幫忙主管（用戶）」，提升了一個層次到「幫助整個公司組織」了。共勉之，成為更好的員工，也提升自己的主管自覺。

本文經作者授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航