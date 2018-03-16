黑魔女的真面目：「訴說她們的故事」，裘莉是女性的英雄

文：葉奕均

2017年12月6日，著名女演員安潔莉納．裘莉在「《好萊塢報導》之2017女性在娛樂圈」（The Hollywood Reporter's 2017 Women in Entertainment）的活動中，發表了一場呼籲女性賦權的重要演說。她稱這演講為一場「國際爭論」，並希望女性賦權能在藝術這塊領域中被看見。此外，她也藉此「爲女性訴說她們的故事」；訴說女性受到的諸多不平等以及被物化的嚴重情形。

安潔莉納．裘莉在演講中說道：「我們（女性）有自由做藝術家！」並強調：「我們有自由去創造、去無畏地挑戰權力、去嘲笑那些不公平和讓大家跟著我們一起去嘲笑那些不公平。我們有權利去說出真相，如同我們看到真相那樣。」在這快要六分半的演說中，台下非常安靜，所有觀眾都仔細的在聆聽，每位觀眾都帶著嚴肅的神情凝視著安潔莉納．裘莉演說。最後，她說道：「最重要的是，我要讚揚全世界的女性藝術家、新聞記著、人權捍衛者以及律師們；她們不畏縮。我還要讚揚那些勇敢的人們，有了她們的奮鬥，有一天，其他人能得到那些我們現在擁有的自由。」當她結束了演講，台下的掌聲久久不斷。

被女性主義者視為英雄

大部分人對安潔莉納．裘莉的認知有兩個。第一，知道她進行了乳房切除手術，來預防乳癌的發生。第二，看過她拍過的多數電影，尤其是她主演的《黑魔女：沉睡魔咒》這部電影。（這是她最成功的一部商業片，票房收入有7.58億美元。）但她不僅在演藝事業方面有著豐富的資歷以及成就，她還是一位重要的女性主義者。

當安潔莉納．裘莉宣布她為了預防乳癌的發生，經歷了乳房切除手術後，大家已開始將她視為女性主義英雄。

安潔莉納．裘莉在手術後解釋：「我的醫生估測我有87％得到乳癌的風險和50％得到卵巢癌的風險，那些風險程度在每個女性身上是不同的。」

以一位名人的身份宣布自已做了乳房切除手術，並坦然接受身體隱含的乳癌和卵巢癌風險，安潔莉納．裘莉無疑的影響了其他跟她一樣面臨相同困境的女性。一個在2014年的研究指出，安潔莉納．裘莉的乳房切除手術宣言，引領了比原本多兩倍的女性進入美國國民健保署做轉診的動作，並讓那些女性想知道她們是否有較高的乳癌發生風險。但是，這並不是她第一次公開發表意見幫助女性族群。

發起幫助女性難民的運動

Photo Credit：AP/ 達志影像

身為國際電影巨星，安潔莉納．裘莉身負另一要職──「聯合國難民署特使」（UN High Commissioner for Refugees）。她做了好多事情去幫助那些被戰爭影響的女性。2014年，安潔莉納．裘莉與當時英國的外交及國協事務大臣William Hague舉辦了一個全球高峰會。此高峰會迎接了超過一百個國家以及九百位專家，目的是幫助尋找停止戰爭中性暴力（sexual violence in conflict）的方法。

此外，在2015年，安潔莉納．裘莉也在英國成立了一個為女性反抗戰區暴力行為（War zone violence）的機構。除了時常拜訪機構裡的女性之外，她也經常傾聽她們的自身經歷。在成立英國反抗戰區暴力行為的機構後，安潔莉納．裘莉呼籲：「在這機構，『女性賦權』能成為最優先考慮的事。」

發散母愛之光輝：一位偉大的母親

除了有著引人注目的演藝事業和幫助許多女性同胞的那份心，安潔莉納．裘莉的家庭生活大大地定義了她是多麼的偉大、多麼的鼓舞人心。她與前夫布萊德．彼特（William Brad-ley Pitt）有著六個子女；三個親生孩子（Maddox、Zahara和Pax）和三個領養的孩子（Shiloh、Knox和Vivienne）。她與前夫領養三個孩子，經過了媒體報導而傳遍全球，許多人紛紛跟著響應。從此事不難看出她那份濃厚的母愛以及她那強大的影響力。此外，安潔莉納．裘莉也公開表示希望其他人能跟她做同樣的事情。

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航