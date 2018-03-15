「你不需要氣象人員告訴你風往那邊吹」，我也不需要《米其林指南》

一、

1990年代初期我在美國讀書的時候，有一次從台灣搭飛機到美國，在航空公司的雜誌上看到一篇法國美食家用英文寫的美食評論。

他說他到圓山大飯店吃飯，點了一道醋溜黃魚之類的菜，他說魚非常好吃，但是魚的上面有一些油，那些油跟水沒有充分的混合，顯然廚師非常的粗心，沒有事先將油跟水用攪拌器攪拌過，所以那是一個失敗的料理。

我看了一直笑，因為我知道，魚上面的那些油是淋上去的，那道菜本來就是那樣做。法國人自己不懂，以為是廚師粗心不懂。

二、

我在美國布朗大學讀博士的時候，每天在學校的大食堂吃午飯跟晚飯。而我不是一個挑食的人，西方食物都吃得相當習慣。

但是我最怕的就是每兩、三個禮拜一次的「中華料理之夜」，因為學校的那些美國廚師燒出來的中華料理實在不三不四，尤其是那個酸辣湯，裡面糊糊的，我研究了老半天，才知道那是蛋汁。

煮酸辣湯的時候，應該要先等到湯滾了，才把蛋汁倒進去，這樣才會形成漂亮的蛋花，這點粗淺的道理，連我這種三流的台灣廚師都懂。但是學校的美國廚師們不懂，沒等到湯滾就把蛋汁倒進去了。「蛋、水充分混合」之後，還真是挺噁心的。

三、

布朗大學距離波士頓不遠，我有時候會跟其他的台灣留學生開車去波士頓的中國城吃飯。

中國城的中國料理餐廳很多，有些大排長龍，有些人不多。學長、學姐們告訴我，那些有一大堆美國人在外面排隊的餐廳，東西往往不好吃。我們華人自己知道那幾家比較好吃，而且通常不用排隊。

但是一、兩年之後，我們常去的那家餐廳也變得大排長龍。我們懶得排隊，就換到其他我們覺得好吃又不用排隊的餐廳。

但是又過了一兩年，我們新選的餐廳也變得大排長龍，而早幾年有很多人排隊的餐廳，卻變得門可羅雀。

於是我理解到，美國人到中國城吃飯，通常不知道哪一家比較好吃。於是沒有經驗的，就選人最多的那一家去排隊；而比較有經驗的，就選那些裡面有最多華人用餐的餐廳。

所以我們這些華人到哪裡，西方人的人潮就會跟到哪裡。

四、

布朗大學的附近有一家中餐館，老闆姓陳，我跟我姐姐一家人經常在周末到那邊用餐，跟陳老闆混的挺熟的。

陳老闆很好心，總是安排我們坐在靠馬路的大窗子旁邊，讓我們一邊用餐、一邊能看到外面的風景。

幾年之後，有一天我福至心靈，突然問陳老闆：「你每次都安排我們坐在窗子旁邊，是不是故意要讓外面的人看到，這邊有一些東方面孔的人在用餐？」

陳老闆聽了一直笑，他說：「當然是這樣。你怎麼現在才想到？」

五、

Bob Dylan有一首名曲〈Subterranean Homesick Blues〉，裡面有一句名言：「你不需要氣象人員告訴你風往那邊吹。」（You don't need a weather man to know which way the wind blows.）

意思是說，在外面街上混的，不需要一些坐辦公室的來跟我說外面的狀況。

同樣的，身為一個在台北街頭混的台灣人，我也不需要一些法國人來跟我說，哪些台北的餐廳比較好吃。

喔，對了！其實我也不需要Bob Dylan來告訴我這些粗淺的道理。

本文經林宜敬授權刊登，原文刊載於此

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