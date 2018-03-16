一個不准「指定醫師接生要額外收費」的國家，將會失去些什麼？

最近有名醫在臉書上抱怨，明明跟產婦講好指定醫師接生要額外收費，不額外收費也有專業值班醫師接生，病人同意了，同意書也簽了，指定的醫師順利幫小孩生出來了，產婦也高高興興的出院了。結果產婦出院了以後看到新聞，說醫院其實不能收醫生指定費，想想不對，於是跑去衛生局投訴。名醫接到投訴之後相當灰心，大嘆不如歸去，感嘆人性的醜惡。產婦則暗自得意於自己的聰明，享受完高品質的服務之後，靠著投訴又可以把錢拿回來，一魚兩吃。反正一輩子生小孩也沒有幾次，真的要再生的話，得罪了這一家醫院，下次換別家生就好了。

姑且不論醫生收指定接生費有沒有符合法規，其實法規並沒有辦法規定那麼細，現行說不能收費只是衛生局官員自己對法規所做的解釋而已。我們可以來做個頭腦風暴，如果將來鬧上法院，你是法官，一邊是名醫，氣急敗壞，說當初明明說好指定醫生接生要收錢，白紙黑字，一邊是無辜的產婦，說我簽之前不知道其實醫生不可以這樣收錢，現在知道了，那我當然要把錢拿回來。氣急敗壞的名醫對無辜的產婦，你要判誰贏？

法律經濟學的緣起

這種有趣的頭腦風暴，正是近年來經濟學一門非常熱門的分支──「法律經濟學」所要討論的範圍。什麼是法律經濟學？就是用經濟學的知識，來判斷一條法律是好是壞；或是討論法官一個實際的判例，對將來所造成的影響，是會讓社會上的人獲得好處，還是會傷害這個社會。

說到這裡可能會有人好奇，法律就是法律，惡法亦法，我們又不是律師，也不是法官，只要乖乖遵守法律不要犯法就好，怎麼有資格去評論法律的好壞呢？

不是律師，也不是法官的話，就沒有資格去評論法律的好壞嗎？經濟學家們說：不是的。現代社會快速的變化和進步，但是對於個人來說，有一點是不變的，那就是大家都希望要變得富裕，而不是貧窮。因此一個國家是否成功，也取決於她是不是能夠讓她的國民變得富裕。如果一個國家號稱是世界強國，但是國民都很貧窮，那我們也不能說這個國家是成功的。

那麼國家要怎麼樣才能讓她的國民變得富裕呢？一個國家的富裕程度，固然和地理環境及資源有關，但是在現在這個商業社會，讓國民富足的因素，很重要的一部分，還是和這個國家制度的安排，能不能最大化激發起人們追求財富的動力有關。這就是法律經濟學運動的奠基人之一──波斯納法官（Richard Posner）判案的基準：讓社會財富最大化（wealth maximization）。

什麼？讓社會財富最大化？為什麼不是讓公平最大化？讓正義最大化？他可是法官耶。很多人一定會義憤填膺，這就是為什麼法律經濟學的結論往往會讓人跌破眼鏡。身為法官，又自學經濟學成功的波斯納，判案的著眼點往往不是當下一時一瞬間的公平正義，而是會把眼光放遠，看看這個判決的結果會對這個社會造成什麼影響。是會讓人更積極追求財富呢？還是會讓人心灰意冷，離開江湖呢？如果為了一時一刻的公平正義，而讓整個國家社會往後變得越來越貧窮，那麼這個結果對所有人都不公平，也無法達到所謂的正義。

產婦勝訴，社會財富變少還是變多？

回到剛才的例子，如果法官覺得產婦很可憐，只是想要找自己熟悉的醫生接生，還要被多收錢，因而判決名醫要退錢給產婦的話，將來會發生什麼事情呢？產婦當然會很高興地拿錢回家。但是之後呢？難道名醫就會自認倒霉，從此以後都免費隨傳隨到幫人接生嗎？不會的。名醫會規定自己的醫院從此以後再也不能指定醫生接生，所有接生的業務一律由值班醫生負責。但是你有錢想要指定熟悉的醫生幫你接生怎麼辦？很抱歉，這個服務就從此消失了，你有錢也買不到。產婦賺了幾千塊，代價是一整個指定醫生的業務服務從這個社會上消失。

名醫勝訴，社會財富變少還是變多？

反過來說，如果法官認為這是產婦和名醫之間直接定下的契約，在訂定的同時雙方都對能夠提供和接受的服務內容很清楚，而契約也確實屢行、發揮作用了。那麼基於最近很紅的信賴保護原則，名醫不需要退錢，相當於讓被指定的醫生可以收錢，這時候又會怎麼樣呢？根據經濟學的需求第一定律，只要價格提高，供給就會增加，價格繼續增加，原來的需求者甚至會變成供給者。當指定醫師可以收錢，就表示會有越來越多的醫生想要成為指定醫生，而不是只是去當只要值班就有錢拿、門檻比較低的值班醫生。要被病人指名，醫生本人除了需要提升自己的醫術，還必須和藹可親，有問必答，談笑風生。讓產婦只要看到她出現，連生小孩都可以變得比較不痛。只要當指定醫生可以賺的錢足夠多，各大醫學院的畢業生就會爭相以成為指定醫生為榮，什麼婦產科四大皆空、婦產科醫生老化凋零、偏遠鄉鎮找不到人接生的故事，都會成為過去式。

你看，只要一個小小的制度安排，一個小小的判例，就能讓社會的財富得到極大的增長，醫療水平得到大幅的提升，這正是法律經濟學的魅力所在。

醫療服務不是標準品

醫療服務不是標準品，每個醫生，就算是同一科，根據訓練的地方和你個人經歷的不同，專長就會不一樣，提供的服務也就不會相同。就算是同個服務，你覺得給值班醫生接生就好，我覺得要看到我熟悉的主治醫師才安心，這兩者間的價值差異，只剩下每個產婦自己主觀的考量。法官又不是產婦，你要怎麼客觀地評量和比較兩者之間的價值？真金白銀拿出來，我就知道你是不是真的在乎，在乎那個給明星主治大夫接生的差異。當這種價值判斷的標準沒有辦法用真金白銀表現出來的時候，想要得到更高品質服務的產婦就只能走後門、塞紅包，甚至暴力威脅醫護人員。

指定醫生接生，是一個奢侈品，一個稀缺的資源。當本來可以用真金白銀分配的資源無法正常交易，為交易雙方創造交易剩餘的時候，就會造成資源的短缺。稀缺和短缺不同，稀缺是這個世界的常態，用價高者得的方法，就能合理分配稀缺的資源。短缺則是不當的政策和制度造成的後果，他會造成資源的耗散，換句話說，就是會使國家變窮。

制度的差異才是吸引人才的主要因素

公平正義，公說公有理，婆說婆有理，其標準還會因為時代的不同，國家的不同，民族的不同而改變。譬如我說台灣的民主選舉較好，比較符合公平正義，總統大家輪流當，人人有機會，對岸的人卻說，帝制比較好，領導永遠不要換，對其他所有不是領導的人才最公平，政策永遠不會改變，不會朝令夕改，才是正義。你說你的，我說我的，吵也吵不完。社會財富最大化原則則不同，可衡量，可比較，標準全世界通用，只要做個匯率轉換就好了。

最近因為有人稱帝而變得很紅的那個國家，公布了對台灣優惠的幾項措施，其中就有許多對醫療產業和醫生的優惠。很多人因此呼天搶地，認為台灣完蛋了，人才都會因為老習爺的「慈禧」效應（按：此處作者採諧音，實指磁吸效應）外流。對此我倒不那麼悲觀，反而認為這是提升台灣薪資水準的好機會。帝國改革開放以來，靠著低廉的勞動力迅速崛起，台灣人會的幾乎和他們一樣，薪水當然和他們也就差不多，反正你覺得薪水太低你可以去帝國打工，在那裡你的薪水也好不到哪裡去，這正是對人才的機會成本的概念：既然在別的地方拿不到更高的薪水，你就乖乖待在我這裡吧。當帝國的薪資水平越來越高，帝國的老闆覺得台灣人比較划算，台灣的老闆發現不給多一點薪水就請不到人的時候，正是台灣人才以擁有自己的人力資本自重，待價而沽的好時刻。更何況這世界上早就還有一個薪資更高，制度更完善，追求財富更自由，「慈禧」效應更強的大國在太平洋的對岸，我身邊的優秀同學幾乎都去了，台灣只剩下像我這樣的魯蛇，這麼多年了，似乎也還好。

台灣的政府，如果想要對抗「慈禧」效應，多跟法律經濟學取經，謹記「讓社會財富最大化」的制度改革原則，才是正途。否則，如果我是名醫，根本不需要在臉書上感嘆不如歸去，趁早佈局可以合情、合理、合法收取醫生指定費的國家開分店，比較實在。

一個不准許指定醫生要額外收費的國家，失去的就將會是大筆的財富，和提高GDP及增加國民所得的希望。

註：對法律經濟學及波斯納法官有興趣的朋友，可以參考兩本書，一本是熊秉元的《正義的效益》，另一本是《說真相的勇氣：芝加哥經濟學人與大法官的反常識對話錄》，看完必然會有所收穫。

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航