面對生命中的必然，Bebe Rexha〈Meant to Be〉讓你放寬心胸

你時常覺得生活好辛苦,並且不斷放大自己人生不完美的地方嗎?其實越想要追求完美,得失心就越大,有時候結果還是事與願違,到頭來還是白擔心一場(搥胸)。對於不能透過努力而改變的事物,我們不用一直去苦惱它,讓一切隨緣,自己也能寬心、快樂一點喔。今天一起聽著這首〈Meant to Be〉,讓你的一週都維持輕鬆的心情吧!

Who knows, where this road is supposed to lead? 誰知道呢,這條路應該要引導到哪裡?

其中的who knows是用來表示「誰知道」的用法,可以指任何事都有可能。例如:

You might get a skateboard or a robot as your Christmas gift, who knows?(你的聖誕禮物可能是一個滑板或是一台機器人,誰知道呢?)

而歌詞中有一個片語be supposed to,是指「被認為應該...」的意思。舉個例子:

Is John supposed to attend the meeting today?(John 今天應該要出席會議嗎?)

We got nothing but time 我們什麼都沒有,只有時間

這裡有 not A but B 的用法,表示「不是 A 而是 B」。你可能會想:「這裡沒有 not 這個字呀!」但其實nothing 一樣表達否定的意味,所以這裡的nothing就跟not有相同作用喔。那歌詞說We got nothing but time字面意思是「我們沒有任何東西,但是有時間」,其實就是說「我們只有時間」。再舉個例子:

There’s nothing in his attitude but arrogance.(他的態度裡只有自大。)

If it's meant to be, it'll be, it'll be 如果它注定要(如何),它就會是(如何),它就會是(如何)

mean有許多意思,當形容詞可以指「惡毒的」,但這裡是動詞「意味」的意思,被動式片語 be meant to do something 意思是「注定要」,所以課文這裡的副歌 If it's meant to be, it’ll be 就是在說「如果它注定要(如何),它就會是(如何)」。

We’re meant to be each other’s soul mate.(我們注定是彼此的靈魂伴侶。)

So won't you ride with me, ride with me? 那妳何不跟我一起搭車,跟我一起搭車

問句中用won't you來開頭,表示「你何不」,回答的時候要特別注意喔,只要把問句當作 Will you 來回答就好囉!像是:

Won’t you give her a ride?(你不載她一程嗎?)

如果會的話,就說Yes, I will.;不會的話,就說No, I won't.

歌詞後面也有類似這種用否定助動詞開頭的用法喔:But hold up, girl, don't you know you're beautiful?

同樣的,回答don't you的問題的時候,就把它當成以do you問來回答就好囉!

A: Don’t you like your new cell phone?

(你難道不喜歡你的新手機?)

B: Yes, I like it. I just think it would be better if it were a white one.

(我是喜歡它。我只是覺得它如果是白色的話會更好。)

本文經HOPE English 希平方學英文授權刊登,原文發表於此

責任編輯:潘柏翰

核稿編輯:翁世航