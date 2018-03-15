關鍵評論網牽手運動視界，奧美亞太區總裁出任監事

立基台灣的中文獨立媒體「The News Lens關鍵評論網」宣布併購台灣頂尖運動新聞平台運動視界，此策略將使關鍵評論網成為亞洲數一數二提供運動新聞的數位媒體平台之一。

關鍵評論網預計將逐步整合雙方工作團隊及後台系統，但會保留運動視界的品牌及網站營運。

除此之外，奧美公關亞太區總裁暨執行長Scott Kronick加入關鍵評論網擔任監事，他將為關鍵評論網在尋求國際拓展及亞洲的創新廣告合作機會上提供專業知識。

關鍵評論網共同創辦人暨執行長鍾子偉表示：「運動視界是台灣頂尖的運動媒體平台，裡面有超過1千位各領域的運動作者，以及活躍的作者和讀者社群，是愛好運動讀者閱讀比賽分析和評論最佳平台。運動視界是我們執行的第二個併購案，加上我們原有的生活類型副品牌ELD，及去年12月執行的第一個併購案INSIDE後，關鍵評論網集團整體每月不重複瀏覽人次有望達到8百萬到9百萬之間。關鍵評論網同時也有香港辦公室，及其他三個版本，包含香港版、東南亞版及以英文呈現的國際版。」

Scott Kronick將加入現有的監事行列，其中包含了前媒體發展基金管理總監暨North Base Media基金共同創辦人及管理合夥人Sasa Vucinic；Google Nest台灣區經理洪福利先生（Felix Hong）；果實夥伴（OneAd）副董事長李素真（Joyce Lee）；台灣新浪及CNEX共同創辦人蔣顯斌先生。

「這是我們三個月內的第二個併購案，我們非常興奮能歡迎運動視界、Scott Kronick加入關鍵評論網團隊。我們的策略性整合及為目標讀者引進不同的產品，將能讓我們展現業務、影音、IT技術及國際市場視野的優勢，並延伸更寬廣的內容到運動領域。同時藉由這兩次的整合經驗，逐步建立這個區域數一數二的數位媒體集團。」鍾子偉表示。

運動視界的併購案及新監事的加入將協助關鍵評論網拓展國際合作夥伴，包括區域性及國際性品牌。

共同創辦人暨內容總監楊士範表示：「運動視界的併購案是持續在執行我們過去一年來對於媒體發展未來的策略規劃。我們希望能夠提供讀者更多元的產品和內容，更好的閱讀體驗。透過整合關鍵評論網和各品牌的團隊、產品和業務項目，結合雙方的優勢和特色以發揮更大的媒體縱效，藉由整合優質的獨立垂直性媒體，替目標讀者打造更棒的媒體體驗。」

有了運動視界的加入，關鍵評論網現在有超過75名工作夥伴並且計畫持續擴展國際市場、副品牌及策略合作夥伴。

運動視界介紹：

運動視界於2014年9月18日上線，這是一個「為了帶給運動迷收穫與感動而存在的組織」， 以及讓熱衷運動寫作的各路好手們盡情發揮所長的開放式平台。我們擁有最專業、最豐富的運動深度評論分析，至今已累積超過一千名的優質運動部落客與超過四萬篇的文章，致力於讓素人變達人、達人變名人，培養出源源不絕的個人運動媒體新勢力。不但幫助運動部落客發揮影響力並且讓個人產出持續創造收益，同時本身也肩負成為專業運動網路原生媒體的責任與使命。邀請熱愛分享運動美好的您，一起Join吧！「愛你的運動，秀你的視界」

核稿編輯：楊之瑜