預立遺囑不擾子孫，50+世代必備「銀髮生活計劃」

文：吳娟瑜

迎接銀髮更要做自己的主人

進入50+世代後，一位醫生朋友耳提面命——60到70歲是個重要的門檻，所有年輕時的身體疲累、精神負荷在退休之際會陸續顯現。

親眼見到一些老同學、老朋友、老鄰居在60+的年齡，不是進出醫院就是魂歸西天。感慨和自我警惕之餘，開始了銀髮生涯的規劃。我要有品質的老後生活？還是隨波逐流進入下流老人的行列？

關於「生前事」和「生後事」，我逐一列下個人需要注意的事項，這份規劃純屬自我提醒，如果讀者願意給我建議，非常感恩請多指教！

寫到這裏有些停滯，生死大事該怎麼想？ 怎麼做？ 在美國的小弟曾趁媽媽去探訪之際，問了一句：「以後您的錢準備怎麼處理？」媽媽反應非常激烈：老人家還在，怎麼可以說這些不吉利的話？ 嚇得姊妹們也都噤若寒蟬。

時代遞變，現代人的思維開放得多，這麼重要的事現在不說，更待何時？何況看到媒體報導關於豪門爭產、兄弟鬩牆、家人為錢反目的事例多得不勝枚舉，有些周邊的長輩也為此矛盾不已，若提早分家產，子女會不會從此不再聞問？等到身後才公開遺產配置，會不會手足翻臉子孫老死不相往來？

此刻不禁反問自己：不管往後有多少年，我可以視而不見，抱著「船到橋頭自然直」的心態嗎？ 還是勇敢面對吧！ 膽怯難免，總比鴕鳥心態有建設性呀！這不是我一向的為人作風嗎？

思索良久，規劃了這個「銀髮生活計劃」：

Photo Credit: 出色文化提供

按照這張圖表的模式，我目前屬於第二項「和晚輩同住」。這個房子購置時就是認定是未來養老之所在，當初看中了它位在一樓，前後院都有採光充足的小小空間，很適合大大人日常活動。

以上是大大人可選擇的居住方式，如下則是不同需求的處理方式：

一、 公平型

豁達的大大人會在家庭會議中，讓子女，包括媳婦、女婿大家open talk雙親年邁後的照顧方式，甚至包括自己百年後，子女如何照顧另一半都可以事先討論；透過交換想法與協調，家庭成員可以互相體諒達成共識，也都獲得尊重。

二、 自立型

看清有能力照顧自己的人手有限，又不願麻煩兒孫輩的人，可以早早安排養護中心或選擇獨居，這時就需要有開放的心態讓里長關心，讓社工員進門，讓自己在社區內成為被照護的一員。

三、 共居型

終身未婚或離婚沒伴侶，可以找到志同道合的4 ∼5個好友，大家把家事分工、費用分攤與作息時間等遊戲規則擬定共同生活公約，成就一塊兒優雅老去的生活模式。

台北市推展中的「青銀共居」，類似北歐、荷蘭、日本的未來趨勢：大學生每月只負擔3,000元住宿費，但需陪長者聊天、購物、桌遊和教導使用Facebook或網路購物等至少20小時的公共服務。

四、 找伴型

我的七舅再婚後由年輕妻子陪伴，游泳、開車找友人、海外旅遊……，將近九十歲仍然生龍活虎、多彩多姿，這也是一種延年益壽、享盡人生樂趣的好方式。

誠心建議年長者要及早自行規劃有尊嚴、有樂趣的銀髮生活模式，才不會日後被任意擺佈，若晚輩處理得宜，慶幸自己運氣好；萬一兒孫不懂長輩需求，安排不當，豈不是只能徒呼奈何？

媽媽還在世時，我曾經尋訪幾處公家與私人養護中心。有的是日托中心，白天到該處上課、休閒、交朋友，傍晚再由家人接回家；也有的是大門深鎖，老人家整天住在裡面，家人方便時可以探望；還有就是令我印象深刻的某一家養老院。

當醫護小姐帶領我在走廊、臥室間走動時，看到臥床已久的老人家，有的睜大眼睛、喃喃自語；有的一動也不動，若不是見著他們胸前仍有輕微起伏，我幾乎以為那人往生了。

那天轉身之際，突然見著躺在角落一隅的年長婦人，她伸出手用力地對我招呼，從臉龐看來應該是很有見識的人，卻因病痛，因家人無暇照顧，她孑然窩在養老院。下樓時醫護小姐在我耳邊輕聲地說：「她以前是位董事長」，董事長？她曾經是呼風喚雨的人啊！

從美國返台的阿秀談起一位友人，60多歲意氣風發的職場管理者因腦部血管瘤破裂，突然成為每天坐輪椅需要家人扶助照顧的病人。

為降低男主人病倒對家庭生活的影響，那位好友到處尋找可以悉心照料丈夫的療養中心，才發現費用頗高，當初規劃的退休金根本不夠支付；幾經研究家人研擬了新的策略——夫妻倆搬回台灣，找一家價格合理、醫療設施完善，丈夫可以得到良好照顧，老婆也可以行動自如的療養院。

聽着阿秀談起友人的心情轉折和當機立斷，我們這些老同學不勝唏噓。不知道每個人的人生會有什麼樣的變化？ 最後一刻來臨又會是何種景況？ 如果還來得及，是不是可以預先做些什麼？

這才發現自己的老後規劃待加強處太多了。我當然可以天真無邪地視而不見，假裝一切都會順心如意照我的意思進行；但多年歷練早已教導我們——「無常」才是「正常」，「風險」必須「預防」。

近日勤讀一些相關資料更明瞭如下事項需要加強：

多了解政府2.0長照服務的項目和福利措施。 多創造在地安老的可行性，善用巷弄照護站。 多學習年長後的自我養護、自我管理的生活方式。 多了解長照保險，及早買到最佳保障。 多和家人互動，人手多互相關心，屆時才可以有即時性的關照。 多食用地中海飲食，減緩身體機能老化速度，讓腦部凍齡，預防失智。 多學習如何預先規劃老後事物，包括遺囑修正、遺產分配等，同時多和家人討論分享。

大大人的階段確實有不少事項和心態需要重新調整，我告訴自己，除了「活到老」「學到老」「樂到老」「做到老」，還要增加一項——「young到老」，隨時保持積極活化的心態並珍惜每一天；希望時辰到了必須「揮揮手，不帶走一片雲彩」時能既瀟灑又滿足。

預立遺囑不擾子孫

一位喜愛出國旅遊的好友，退休後自覺能走能跑又懂得享受，此時不玩更待何時？ 不料，有一天她成天掛在網上的28歲宅男兒子，看到媽媽大包小包的行李準備出遠門，眼睛盯著電腦螢幕頭不也抬，輕描淡寫地說：「媽，妳不要花太多，那―有些是我的啊！」

為娘的氣壞了，隨口就說：「別想太多，還不趕快幫忙提行李上車……」。

好友後來跟我說：「那是我辛辛苦苦上班40多年積存下來的，我花自己的錢出國旅遊，是理直氣壯的事，兒子不上班還暗示我要把錢多留一些給他，真是讓我又生氣又難過。」

宣洩情緒後她突然轉臉向著我，嚴正地問：「妳呢？ 妳會留錢、留房子給妳的孩子嗎？」這、這、這……，這真是把我給問倒了；看我支支吾吾，好友畢竟是好友，不會勉強我的。

倒是人生走到「揀日子」過的階段，「心理層面」能每天開心感恩地過，是「福氣」；「生理層面」能無病無痛地過，多少要靠「運氣」。

儘管祈禱老天爺賜我「福氣」和「運氣」，但終有這麼一天油枯燈盡，還是要學習提早規劃「老後人生」，才不至於將來在天上往下一看，子孫們愁眉不展，甚至反目成仇。

網路上流傳一句名言：「年輕時，不拖累生我的人；年老時，不拖累我生的人。」如何能不拖累兒孫呢？

除了現在把身體照顧好，也需要學習一些前輩的智慧；《巨流河》作者齊邦媛教授從2005年3月16日起住進長庚養生文化村，至今（2017年10月）仍寫作不輟，著眼於「明白人生有許多我獨自應付不了的事」，齊教授搬離住了36年的麗水街；齊教授的先生則是在關渡養護中心插管臥床，齊教授除了有兒孫來探望，也會去關照先生。

和時間拔河的歷程裡，我看到令人敬佩的齊教授如何善待家人、善待自己、善待讀者，並且用「不拖累我生的人」經營人生最後的寫作衝刺。

這是我可以學習的模式：

活到老，寫（作）到老。 兒孫、媳婦有自己的生活空間，歡迎偶爾來住處探望。 老公若一切安好，一起相互扶持到最後。若有狀況，早已說過要簽下不插管、不電擊、不急救同意書的老公，絕不會拖累家人；我也一樣，會在遺囑上交待清楚，絕不為難家人。

那天下午家中只剩下我一人。拿出八行紙寫下「遺囑」兩個字，眼淚就噗漱、噗漱流不停。那是種陌生的、軟弱的、懼怕的連結：我還年輕且身強體壯，需要這麼早面對這件事嗎？

既然提筆就要勇敢前行，擤著鼻涕一字一句寫下去交待了房產、現金、版稅，我不清楚這樣寫算不算是正式合法的文件？

一直沒有請教律師這份遺囑是否有修正空間？ 工作忙碌常忘了它的存在。東奔西跑講課，飛機是必要的交通工具，每回遇到亂流，機艙抖動不已、紅色警戒燈亮起，總會想到袋中那份摺疊整齊的遺囑。

家人找得到嗎？ 具法律效用嗎？ 該置放在銀行保險箱還是衣櫥深處？ 家中誰最值得我信任？ 可以告訴誰這份遺囑的存在？

自從2017年11月30日寫下最新遺囑後，我向一位熟識又口風很緊的律師好友請教。看了我寫妥的遺囑（因並非委託辦理，只是請教，為了個人隱私已把房產、現金遮住，他笑著說：「理解」），他好意提醒：「吳老師，如果妳連同失智處理方式、告別式、安葬方式也寫上會更完整。」

要學習的事務顯然還很多，看來需要進一步修正遺囑了。

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書籍介紹

本文摘錄自《酷老樂活：吳娟瑜給大大人的10堂幸福課》，出色文化出版

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作者：吳娟瑜

長壽，一直是大家共同的願望，但曾幾何時，現代人已經從「還沒有準備好早過世」，

變成「還沒有準備好活得久」！

當一抹紅胭脂再也無法撫平眼角的皺紋，知名演說家、作家吳娟瑜告訴自己，

這就是新的人生禮物／挑戰了。

邁入老年，感性率真的吳娟瑜坦言還在學習、適應和接受中，

不再用鴕鳥方式閃躲，而是積極面對！

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在來來回回思考、摸索與不斷練習中，找到「大大人」最好的立足點與平衡點，

儘管難免怕老、怕孤獨、怕死，總也能理出大大人自在快樂的新境界，

並且找到往後20年、30年、40年的餘命幸福。

Photo Credit: 出色文化

【新書見面會】

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航