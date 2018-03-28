老後不想過著「三機人生」，《酷老樂活》教你五招活力呷百二

面對你（或是你的爸媽）的退休生活，你目前的想法是？ （A）仿效自己已經退休或過世的爸爸媽媽

（B）等到退休後再來想

（C）想要能跑能跳，保有自主性

（D）過一天算一天，沒什麼特別想法

採訪吳娟瑜的那個早晨，雖然事前已經得知她是一位年紀超過法定老人的演講家，我還是有些驚訝她一天的生活可能比許多同輩的人，甚至是年輕人來得充實精彩。訪談的途中不時有電話進來要跟她敲定接下來演講的日期，吳娟瑜也透露現在每星期會進行一次肌耐力訓練和跳街舞。我笑著回應她這運動頻率可能已經贏過不少年輕人。而放眼與她年齡相近的同輩人，根據政府在2013年的全國性調查 [1]，在從事運動的頻率上吳娟瑜已經贏過八成五的同輩。

「我沒有覺得我自己老了啊，而是周遭的人都這樣認為」吳娟瑜這樣回應我問她從什麼時候覺得自己老了，到現在每天行程滿檔的她依然不覺得自己「老了」，反而認為是社會環境和周遭的人給了她「錯誤暗示」，但幾次的親身經驗卻也讓她尷尬不已。

「有一次我帶著小孫子在台北市搭公車，上車刷卡後司機聽到我刷悠遊卡時傳出來的「嗶－嗶－嗶」聲，問我說『你有這麼老嗎？』[2]」吳娟瑜說當下她愣了好久，遲遲不曉得要怎麼回答司機。她後來詢問善解人意的小孫子是否覺得奶奶老了，小孫子回答她說「隨心所欲」，才讓她感覺寬心些。

吳娟瑜分享自己到現在依然沒有「老態心情」，感受到變老都是從身旁的人事物觀察來的，包含出席同學會時已經退休的同學們，話題都是如何規劃退休生活；或是生活中時常打招呼的鄰居原先都生龍活虎的，某一天卻見到他們坐輪椅或是需要人攙扶，讓她意識到自己似乎也該面臨老後生活了。但吳娟瑜認為整個社會到現在，還沒有準備好面對戰後嬰兒潮要老化這件事。「我面對老化的態度其實是好奇的，尤其是戰後嬰兒潮出生在整個世界經濟起飛的年代，到現在嬰兒潮世代仍然在中壯年的感覺裡，我覺得社會還沒有孕育好新的看法來面對這批人的老後生活。」

不想隨波逐流過著「三機人生」，靠這五招舞動人生

自認是「退而不休」的吳娟瑜，我先請她分享對同輩人老後生活的看法，她回答我大部分的人都還是「隨波逐流」，也就是多數與她年紀相仿的人還是望著自己爸媽的退休生活在依樣畫葫蘆，與朋友聚會、聚餐、擔任志工或是到公園運動。她說這些都還是積極在生活的，有些人退休後可能就是過著「三機人生」——每天窩在家中，整天看或盯著的就是「手機、電視機和洗衣機」。

基於不想讓自己的老後變成「三機人生」，加上見到自己母親退休後也是隨波逐流，日後也罹患了失智症。吳娟瑜寫作這本《酷老樂活》的目的就是希望讓大家能夠有活力地活到呷百二。「現在的人隨隨便便都可以活到八十幾歲，如果一不小心活得更久，真的是要對自己的老後生活有規劃才行。」她透過「五」動人生的生活準則繼續舞動自己的下半輩子：

運動：游泳，一星期做一次肌耐力訓練和街舞課程

互動：經營臉書粉絲專頁、四處演講

嚼動：飲食必細嚼慢嚥

心動：讓自己動腦思考，持續保持閱讀和看電影的習慣

走動：坐捷運、到書店、森林公園走走、和朋友喝下午茶，樂於四處結緣。

從28歲開始演講到現在，吳娟瑜分享每天還是透過Youtube學英文，作為自己到英語系國家演講前的準備。「我現在一天生活的行程，可能是其他人一星期的量吧。」看著吳娟瑜在我面前還很有活力的模樣，連我都感到有些汗顏。

十堂老後生活的規劃指南，寫遺囑的過程裡收益良多

《酷老樂活》是吳娟瑜以自身的經驗寫成的規劃老後生活指南，在書裡規劃了十堂課，範圍涵蓋了如何經營人際關係、創造餘命財富到如何從容地自人生的舞台上謝幕。這十堂課多數是萃取自吳娟瑜自己的生活經驗，唯獨在財務管理和遺囑撰寫上她有向專家請益。其中撰寫遺囑的過程更是讓她印象深刻。

我第一次寫遺囑的時候寫一寫就掉眼淚了啊，覺得『自己怎麼到了要寫這個的時候』」，她自陳恐懼和傷心是她第一次寫遺囑時的感受，後續幾次的修改就覺得提早擬定遺囑是對的。「主要是我自己也聽過一些家人因為長輩財產沒有交代如何分配而有紛爭，我後來覺得提早將自己的身後事安排用白紙黑字寫清楚，可以避免自己的晚輩和家人遇到事情時不知所措。」

從新書目錄裡十堂課的安排井然有序，吳娟瑜在採訪過程中也不停散發出樂活的正能量，我好奇地詢問她未來的老後藍圖若是如此清晰正向，還有什麼事情會令她掛心。吳娟瑜說最主要的擔心還是怕20年後自己的體力大不如前時，要如何維持自己貢獻社會的熱度與行動力。「年紀大的人最害怕的就是覺得被社會淘汰、失去和社會的連結，寫書、演講和人群接觸都是我讓自己與社會保持連結的方式，也是創造我自己被需要的價值。」到此我便理解為何吳娟瑜想要一個不同於「三機人生」的老後生活，在於若將老後生活都侷限在家中，失去了與人群的互動、社會的連結，也就幾乎是複製了「老而無用」的刻板印象。

隨著年齡漸長，生理功能的退化是可以預期的，但吳娟瑜更因此學會如何照顧自己。「今日的疲勞今日畢」是她自我照顧的首要原則，舉凡經絡按摩、到游泳池泡熱水、看電影都是她放鬆身心的方式。從事這些活動當然都是開銷，但在她的觀念中，寧可先將未來可能要花的醫藥費用在運動或休閒活動上，也不要等到真的身體出狀況了有更大筆的支出。

書如其人的「酷老樂活」

在台灣社會逐漸步入高齡的時代，健康或是活力老化的概念雖不陌生，如何能落實在生活中似乎還少了一些能夠參考的真實案例。更令人擔心的或許是可能大家的目標都是希望老後依然能跑能跳，最終卻還是過著隨波逐流的「三機人生」。

採訪結束時我留在位置上整理資料，吳娟瑜臉上略帶不好意思的神情告訴我有事情要先離開，說她晚上還有一場人數多達百人的演講要準備。我看著她快步離開的身影，回頭一看她即將出版的這本新書書名，心想這真是書如其人。

相關書摘 ▶預立遺囑不擾子孫，50+世代必備「銀髮生活計劃」（4/4發表）

註釋

[1] 出自衛生福利部2013年進行的《老人狀況調查》報告。

[2] 過去的設計為敬老卡的悠遊卡通過驗票閘門或感應器時，會發出「嗶－嗶－嗶」三聲，普通卡則為「嗶」一聲；目前敬老卡的設計改為「噹」一聲的鋼琴聲，閘門上方燈號顯示橘燈、下方指示燈號閃橘燈（參考自臺北大眾捷運股份有限公司網頁說明）。

書籍介紹

《酷老樂活：吳娟瑜給大大人的10堂幸福課》，出色文化出版

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作者：吳娟瑜

長壽，一直是大家共同的願望，但曾幾何時，現代人已經從「還沒有準備好早過世」，

變成「還沒有準備好活得久」！

當一抹紅胭脂再也無法撫平眼角的皺紋，知名演說家、作家吳娟瑜告訴自己，

這就是新的人生禮物／挑戰了。

邁入老年，感性率真的吳娟瑜坦言還在學習、適應和接受中，

不再用鴕鳥方式閃躲，而是積極面對！

大大人的身心調適：「做對選擇＋用對方法」照顧身體健康，「感恩惜福＋坦然面對」讓心更寬闊

大大人的伴侶關係：從年輕的爭吵、落荒而逃，到智慧放下，「自得其樂，也與君同樂」／若老伴先移民天國，如何安頓身心

不怨懟的兒孫相處：重新開始愛自己／預留空間，尊重對方

餘命幸福：「財務獨立＋自在樂活」享受優雅的大大人生活

身心安頓從容告辭：預立遺囑、失智處理、謝幕儀式

在來來回回思考、摸索與不斷練習中，找到「大大人」最好的立足點與平衡點，

儘管難免怕老、怕孤獨、怕死，總也能理出大大人自在快樂的新境界，

並且找到往後20年、30年、40年的餘命幸福。

Photo Credit: 出色文化

【新書見面會】

核稿編輯：翁世航