破解迷思：竹炭能排毒是真的嗎？竹炭食品吃太多會得塵肺？

文：約翰走鹿

謠言這樣說：

「竹炭排毒」是許多廠商主打的噱頭，坊間更有一堆竹炭產品，竹炭面膜、竹碳鞋墊、竹炭麵包，反正只要跟竹炭有關的就是好東西，為什麼會這樣呢？因為大家都認為竹炭能吸收體內廢物，還能幫助排毒！但竹炭真的那麼神嗎？之前還有謠言說，吃竹炭食品會得塵肺，到底什麼是真的？

破解關鍵點：真有這麼神？竹炭能排毒是真的嗎？

竹炭真的沒那麼神！食藥署已經澄清，竹炭微粒無法被人體吸收或消化，更無法進入血液，當然也就到不了全身組織，所以絕對無法吸收體內毒素！另外，竹炭也沒辦法被人體消化吸收，如果攝取過量反而會導致維生素缺乏或引發貧血。所以竹炭對到底人體有什麼幫助呢？這還需要很多科學實驗才能得知，在這之前奉勸各位真的別太相信那些把竹炭神格化的鬼話啊！

老謠言來著：竹炭食品吃太多會得塵肺？醫師：沒聽過！

調查的過程中，筆者約翰走鹿發現「網路追追追」也曾做過竹炭的報告，不過報告是以破解「吃竹炭食品會得塵肺」為主。

報告中，時任台大內科主治醫師翁昭玟表示，竹炭顆粒會吸收毒素代表也會吸收體內其他物質，可能會導致電解質失衡。但吃竹炭食品會得塵肺一說，翁醫師則表示，「塵肺」是早期礦工吸入過多的「矽」才會得到，並非吸入碳物質所致，且竹炭的顆粒大小與量的多寡也都是變數之一，屬於食品添加物的竹炭粉顆粒必須達到奈米級，食品衛生相關的單位也會控管添加量，所以要說吃竹炭食品會得塵肺，真的不太可能。

報告中另外也提到，由於竹炭不會被人體消化、吸收，所以竹炭顆粒可以幫助腸胃蠕動，達到類似吃纖維質的概念，假如水分補充的夠，還有可能改善便秘的情形，但在台灣食品科學技術會「食品生活網」的「食品張老師」破解文中也提醒，假如水份攝取不夠，可能會造成肛裂或血壓上升，所以一定要多喝水啊！

竹炭排毒真有效？食藥署：無法！

說真的，「竹炭排毒」是許多保健食品廠商愛用的話術，但在「網路追追追」的報告中，多位受訪的專家、衛福部官員當時就表示，竹炭有助於體內排毒的說法並沒有相關的研究證實，竹炭屬於天然的著色劑，只能定位為合法的食品添加物，不能去誇大功能或療效。

食藥署也正式發文澄清，

竹炭微粒無法被人體消化、吸收，無法進入血液，更到不了全身組織，因此絕對無法吸附體內的毒素。關於坊間流傳「竹炭產品可以幫助排毒」的訊息，內容沒有相關的資訊來源，而且食品不是藥品，不具有治療、減輕或預防疾病的效果。對於這種沒有根據的傳言，應該抱持小心謹慎的態度，不要隨便輕易相信。

關於竹炭排毒這點，「食品張老師」也在破解文中解釋了。

文中寫道，在飲食均衡的情況下，人體代謝產生的毒素並不多，人體自身的循環機制就能排除，不需要刻意去吃竹炭食品來排毒，而且還是在一個沒有醫學研究證實的情況下去吃，這根本就是拿各位的身體來賭啊！「均衡飲食，正常運動」才是最健康的，但這些老生常談都已經說到爛了，還是有很多人棄正途不顧，硬是要找偏方，那也只能祝他們安心上路了！

還有很多食物的迷思、謠言等著各位來看真相啊～

本文經蘭姆酒吐司授權轉載，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航