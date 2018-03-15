核二2號機最快下週再轉，原能會：本來就不用立院同意

（中央社）

立法院教育及文化委員會今（15）日完成「核二廠2號機大修後機組再運轉之安全管制」專案報告。會議主席、立委吳思瑤說，何時起動再運轉，行政部門自己定奪，國會沒有准駁權限。

立法院教育及文化委員會上午邀請行政院原子能委員會主任委員謝曉星、經濟部長沈榮津列席報告業務概況，暨「核二廠2號機大修後機組再運轉之安全管制」專案報告，並備質詢。

面對國民黨籍立委陳學聖揚言杯葛報告，以及國民黨立法院黨團可能的反制動作，民進黨立法院黨團則發布甲級動員因應。

民進黨立委今天上午6時許就陸續抵達開會現場，民進黨籍召委吳思瑤一到現場就坐上會議主席的位置，捍衛主席台，確保今天的議事可以順利進行。

國民黨立委約在上午8時30分許先後來到委員會，在國民黨團書記長李彥秀的率領下，高舉「非核家園，自打耳光」的標語，並高呼「蔡英文要道歉」等口號，同時還自製了一個「非核家園」的神主牌，要送給民進黨團。國民黨立委在表達完立場後，隨即離場；國民黨籍立委蔣乃辛、陳學聖兩人佔據官員備詢台，揚言不讓謝曉星報告。

在議程開始後首先進行程序發言，時代力量籍立委洪慈庸提出變更議程案，要求先召開公聽會後，再邀請原能會進行專案報告，但遭民進黨立委以人數優勢否決。

雖然國民黨立委陳學聖等人一度霸占官員備詢台不讓謝曉星報告，但謝曉星在民進黨立委的保護下，順利在立委質詢台上完成報告。質詢在下午一時許完畢，會議主席、民進黨立委吳思瑤宣布散會。

吳思瑤在會後受訪表示，今天議程是依循國民黨立委提案，原能會接到台電核二廠2號機審查申請之後，先送教委會做專案報告，今天的程序是完成專案報告與詢答，後續核二廠2號機何時起動再運轉，原能會依據權責提出，原本就有一定程序。

吳思瑤說，立法院是在原本行政部門可以自己決定是否起動再運轉完成審查的期間，基於國會監督，就專業性及安全性進行嚴格把關，程序上，國會沒有准駁的權限，國會是完成專案報告的程序，後續何時起動再運轉，行政部門自己定奪一個適合的時間。

核二2號機估月底發電，原能會最快下週發公文

台電公司2月5日申請核二廠2號機再轉，原子能委員會經過一個月審查，3月5日公布審查結果，確認2號機符合再轉要求。

謝曉星會後受訪時說，立法院專案報告結束後，程序就已經完備，但由於核二2號機已有600多天停機，再轉還是要謹慎，所以會再到現場視察，最快要下週才會給台電決定准駁的正式公文。

他強調，台電也要一步一步檢視核二2號機的再轉程序，過往可能4天就能滿載發電，現在則要約10天才行。

台電則表示，必須收到原能會正式公文，才能起動核二廠2號機，經過測試後，預估第5天開始併聯，機組第9天升載可至滿載狀態。

核二2號機裝置容量98.5萬瓩，如以夏天尖峰用電3600萬瓩估計，約影響備轉容量率約2.7%。依台電官網未來二個月的電力供需預測，在不計入核二2號機發電量情況下，3月下旬的備轉容量率為6.18%為供電吃緊黃燈，4月備轉容量率為5.54%、5.20%及5.53%，為供電警戒橘燈。

謝曉星指出，從安全及專業角度來看，核電廠運轉有一定規範，環團及民團認為有些東西沒有檢查，其實是因為依法不需要檢查，但當然可以做完全檢查，以國外經驗來看，浪費一天核電廠運轉就損失一天的錢，因此不可能審查1個月甚至半年；國內因為是國營企業，所以可以根據一定法規去做檢測。

謝曉星表示，核二2號機再轉案准駁本來就不需要立院同意，是去年接受質詢時立委提議要送立院專案報告，為了尊重立院才來報告。至於為何再轉案不開公聽會，是因為這是核電廠正常恢復再轉的申請，原能會依照程序做該做的事情。

目前台灣3座核電廠的6部發電機組，只有3組在運轉：核二1號機、核三1與2號機。而核一廠1號機從2014年12月10日歲修停機，迄今已3年多，執照在今年12月就要到期，因此不太可能申請重啟，核一廠2號機目前也仍在歲修中。

核二廠2號機105年5月16日機組大修後併聯發電，隨即發生跳機事件，台電公司在修復後提出相關報告，經原能會完成審查，因未能赴立法院進行報告，無法併聯發電。

張廖萬堅及民進黨立委陳亭妃進一步問謝曉星，「你的立場是擁核還反核？」謝曉星說，「還沒當主委前，我基本上傾向中立」，坦白來講，擁核反核都各有論點，不過，當他接下原能會主委的工作後，了解核廢料的處理非常棘手，小英政府的政策就是要落實非核家園，立場也轉為反核，他也會全力投入，盡力監督核能安全，否則就不會來接這個位子。

核二2號機組再轉，電價是否會下降？

國民黨立委柯志恩質詢表示，既然核二2號機組再轉，能否讓電價下降，並減少台中發電廠負擔，解決空污問題，如果2號機再轉後，沒有辦法保證電價不漲，燃煤火力發電降載，「那大家在幹嘛，全民能夠買單嗎？」

經濟部長沈榮津答復表示，用電會不會漲、燃煤發電可否降載，還是要注意「不會影響物價波動」、「照顧民生」、「節約用電」，這3個因素取得平衡才行，同時隨著經濟成長，也要考慮用電增加狀況以及氣候而定；同時也希望有多一些備轉容量。

民進黨籍立委黃國書質詢時詢問，若核二2號機未運轉，今年是否有限電的可能？沈榮津表示，經濟復甦用電成長、溫度及空污問題都會影響供電，在這幾個因素下，若台電又被要求降載的話，核二2號機再運轉對往後電力調度上的彈性是有幫助的。

民進黨立委鍾佳濱要求，為了達成非核家園目標，希望台電公司可以承諾提出每年核電機組計畫性控制及減少用電量的報告。台電董事長楊偉甫回應，在備轉容量率足夠下，會去做調適，並把核電當作優先減少的考慮項目。

整個詢答至下午1時許結束，並通過民進黨籍立委鍾佳濱等人的臨時提案，鑑於非核家園目標不是一蹴可及，於總目標下，應有分年或分階段預計達成目標及工作項目，建請經濟部協同原能會、台電於2個月內向立法院教育及文化委員會提出2025年核電占比調降時程計畫。

不滿核二2號機再運轉，環團發起call立委行動

不滿核二廠2號機恐再運轉一事，全國廢核行動平台今天召開「呼籲立院勿作馬前卒 核二運轉安全誰負？」記者會，要求立委嚴格把關，不應草率讓核二報告通過，並請民眾打電話至教育及文化委員會的立委辦公室抗議並關切，要求立委把關監督，反對核二在未追究事故責任前草率運轉。

蠻野心足生態協會律師蔡雅瀅表示，核二廠2號機上回大修後，經原能會審查核准，起動後卻在數十分鐘內出意外，政府對原能會負責審核的官員與主管有沒有追究責任？是否有放水？

蔡雅瀅表示，核二廠2號機用過燃料池僅剩10束容量，不僅遇到狀況時，缺乏足夠空間退出燃料維修，若像核二廠1號機一樣，將核廢料運出的過渡空間裝載池，改造為貯存池，亦將增加核安風險，建議維持停機，不要再起動。

時代力量立委黃國昌也表示，近年陸續接獲核二廠內事故的檢舉案，台電始終對外說安全無虞，若非有照片與證據流出，事故的嚴重性有可能就被掩蓋了，所以一直堅持反對核二再運轉。

綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣表示，若這次又出意外，審核者與主管的責任應先宣布，並請召委吳思瑤等相關委員質詢行政院長、經濟部長、法務部長與原能會主委，以保障全民生命財產的安全。

台灣環境輻射走調團也召開記者會反對核二廠2號機再運轉，台灣環境輻射走調團召集人林瑞珠說，台中火力發電廠造成的空汙問題，行政院長賴清德只須要求台電讓火力電廠用上高規格濾網以及燃煤脫硫程序，當下就能減少很大程度的汙染。

台灣環境輻射走調團強調，如果不幸發生核災，造成人員傷亡，賴清德及內閣相關官員，都難逃5至10年以上的刑法制裁。

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核稿編輯：楊之瑜