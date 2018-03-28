文：李笑來

你知道自己有個所有人都有的惡習必須戒掉嗎？

最應該徹底戒掉的惡習是：抱怨

朋友金光回國之後沒多久，我第一次高考落榜了。很快我就後悔自己沒有好好準備，於是就報了補習班，折騰了一年，結果考上了一所很「不咋地」（不怎樣）的大學：長春大學（別告訴我「你應該對母校有感情」，事實上我就是沒辦法喜歡上那裡，當我終於大學畢業的時候，我感覺自己好像「出獄」了）。

又一年過去，金光已經是個「包工頭」了。他個子不高，理了個小平頭，穿著牛仔褲，屁股口袋裡插著一部「大哥大」──早年香港電影裡成奎安用的那種摩托羅拉「大哥大」，儘管現在看起來蠢笨蠢笨的，但在當年可是個昂貴的物件呢。

大一暑假，我回到家。在一個陽光耀眼的午後，我在街邊遇到金光，他當時正好沒事做，於是，我們倆就溜達到江邊，坐在堤壩上扯了一下午的閒篇兒。

其實，我知道金光當時的境遇並不好。那是一九九二年，全中國上下正在經歷經濟轉型，大量「先知先覺」的人用各式各樣的方法從銀行裡弄到貸款，去做各種各樣的生意，其中最酷最猛的就是做房地產的「包工頭」。金光不知道用什麼辦法弄到了一大筆貸款，也成了「包工頭」。可是他年紀太小，江湖經驗太少，所以，早就被一幫人圍住，手裡大量的錢也被套住，經歷了各種不順，踩到了各種陷阱⋯⋯

可整整一下午，金光和我聊的都是趣事，對自己的麻煩隻字不提。本來我還想表示一下關心，但我很快意識到，這種關心只是說說而已──我沒有任何能力幫他擺脫困境，所以，說出來根本沒用。從另外一個角度，我想：金光是個自尊心頗高的人，這也是他對自己的困境隻字不提的原因吧！

無論如何，對自己的困境隻字不提，沒有一絲抱怨，至少全無表露。而金光在這件事情上給我留下了不可磨滅的印象。

一轉眼，過了若干年。我大學畢業，工作了兩年，決定出國留學。在往瀋陽的火車上，我竟然在同一個臥鋪車廂遇到了金光。其實在那些年裡，我從其他朋友口中大致瞭解了金光的情況：「包工頭」終究沒有做成，還欠了很多債，這些年就是在各種麻煩之中度過的。後來聊過才知道，他正在去俄羅斯「撈世界」的路上。

可金光就是金光，那感覺就像我倆昨天還一起坐在河壩上扯閒篇兒，晚上各自回家睡了一覺，今天在火車上又見面了一樣。他還是笑嘻嘻的，一臉燦爛，還是留著小平頭，穿著牛仔褲，只不過把摩托羅拉「大哥大」換成了薄一點的諾基亞手機，其他一點兒沒變──反正我看不出來。本來我上了火車就要睡覺，這下可好，一路都沒睡，一直在聊天⋯⋯至於聊天的內容，現在我已全無印象，只記得金光還是那樣：沒有一句抱怨，沒有說過一絲不好的事兒。

下了火車，他對我揮揮手，說：「走啦！」我站在那裡，看著他消失在人群之中。

從此我再也沒有見過他，也從來不去打聽他的情況。我總覺得，他一直就是那個樣子──笑嘻嘻的，一臉燦爛。

許多年後，在偶爾提到我是如何成為一個「堅決不抱怨的人」時，我會說，那是金光教我的，我知道，他其實不知道自己教過我什麼。

從那列火車上下來，我在瀋陽住了兩天，辦好簽證之後，就飛到了韓國，到全南大學報到。那時，我全然不知自己將在那裡度過生命中最灰暗的十四個月。

為什麼現在我會覺得那是我「生命中最灰暗的十四個月」呢？儘管那十四個月很可能是我這一生讀書密度最高的時段，我一生讀過的最重要的三本書裡有兩本是在那段時間讀的。

現在我之所以覺得那十四個月是我人生中最為灰暗的一段時間，是因為在那段時間裡，我身邊的每一個人都是不斷抱怨的人，而當時我並不知道那灰暗是由此造成的。

可能和當時的大環境有關係吧，我到韓國的時候，正趕上亞洲金融危機，韓國是「重災區」，電視裡報導的新聞，不是有人跳河自殺，就是夫婦二人帶著兩個孩子一起跳樓，結果丈夫生還卻殘疾，妻子和孩子當場死亡，好像每個人都活得惴惴不安。

那時，全南大學的中國留學生不多，只有幾個人。這些人只要坐在一起，兩分鐘不到就開始抱怨，從韓國的經濟到中國的前途，要說上十來分鐘。裡裡外外都是「車轂轆話」（重複的嘮叨），但好像誰都說不煩、聽不膩一樣。若圈子裡某個人不在場，他就註定成為接下來所有在場者的抱怨對象，每個人都像生怕輪不到自己一樣爭著吐苦水，直到散場。於是，每次聚會對我來說都是一場漫長的煎熬。好在當時我在幾個人中年紀最小，按常理是可以不說話的，倒也算是部分解脫。

過了幾年，我已經回國。有一次一個當時的同學來找我，我請他吃飯。坐下來沒多久他又開始抱怨，用今天的話講就是感覺「全世界的負能量都凝聚在他身上了」。可我驚訝地發現，我也「自然而然」地發出了一些抱怨。不久我被自己「被同化」的事實嚇到了，趕緊起身結帳，客客氣氣地送走了那位同學，決心再也不跟他們打任何交道了。

那天晚上，我突然想起金光的表情──笑嘻嘻的，一臉燦爛。

我決心，從此以後，再也不向任何人抱怨任何事情了。這個決定很重要，重要到我認為這個決定在之後的日子裡確定無疑地重塑了我的大腦。

抱怨，只是無能和無奈的表現而已。

這是多麼簡單明瞭的事實啊，可我卻在身邊有一個好榜樣的情況下無視這個事實那麼久！

當遇到麻煩和不順利的事情時，能解決就解決，解決不了就承受，這才是正確的態度。抱怨有什麼用？沒有用，因為它只能用來向別人展示自己的無能和無奈而已。

我想，之前我理解錯了。不向別人抱怨，並不是基於自己內心的驕傲，害怕別人瞧不起自己，而是基於自己的能力與堅韌：

能解決就去解決（能力）。

不能解決就去承受（堅韌）。

再觀察一下就能發現：其實絕大多數人在第一個層面（能力）上就已經輸了，而在第二個層面（堅韌）上從來沒有一絲一毫的進步。我告訴自己：我不能、不該也不允許自己成為那樣的人，否則，連我自己都會受不了自己。在之後的許多年裡，這個原則甚至成了我選擇朋友的最重要原則（沒有「之一」）：

只要我發現誰在抱怨，就說明過去我選錯了。

後來，我進了新東方。雖然在那裡「封閉」了七年，但是我結交了不少好朋友──在二十八歲之後還能交上三五個朋友，就算是很多了，不是嗎？這些在若干年之後依然和我是好朋友的人，無一例外，都是「自然而然地從不抱怨的人」。

許多年後，「正能量」這個詞流行起來。說實話，我剛開始不太清楚他們說的「正能量」的確切定義，但我確實知道「負能量」是什麼。抱怨，在我看來，就是在這個世界裡最強的負能量：

它會讓一個人變得令人討厭和厭倦。

它會讓一個人失去掙扎的能力和承受的堅韌。

它的害處不僅在於浪費時間和暴露自己的無能，最大的害處在於會讓你不由自主地放棄掙扎。

偶爾氣餒是正常的，畢竟誰都不是「鐵人」。可是在逆境中，或者在一些特定的關鍵時刻，「放棄」是致命的。心理學家早就知道這件事，並且詳細地論述過：

說話，對每個人來說，其實都是「大腦重塑」的過程。我們每個人都傾向於不由自主地「扮演」我們向別人描繪的那個樣子，直至成為那個樣子。

觀察一下就會知道，那些向你抱怨的人，說著說著就開始進入「表演」狀態。他們很投入，他們需要你的同情，他們需要全世界的同情和「理解」。為了讓你同情，也為了讓全世界同情，他們會不由自主地扮演「一個其實更慘的角色」，演著演著，別人還沒怎麼樣，他們自己先相信了，而且不由自主地讓自己變成那個「更慘的角色」。你想成為一個「更慘的人」嗎？只要開始抱怨就可以了，多簡單！

珍愛生命，遠離抱怨和抱怨之人。

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書籍介紹

本文摘錄自《通往財富自由之路：教你如何變得更有價值！早晚有一天，可以不再為了生活出售自己的時間》，漫遊者文化出版

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作者：李笑來

李笑來是「得到」App專欄作者，天使投資人，中國比特幣首富，原新東方名師。會計科班出身、業餘電腦程式設計達人；涉獵廣泛、觸類旁通：會計、銷售、英語名師、KnewOne 網路社群創始人、天使投資人、專欄名家⋯⋯

《通往財富自由之路》是李笑來老師在「得到」App的專欄文集精選，也是傳奇人生譜寫者李笑來老師對自己成長經歷與經驗的另類總結。說它另類在於：一則它並不是傳記式、說教性的內容；二則你無法從中找到一夜暴富的秘訣──相反，它要告訴你的是：成功並無捷徑，積累才是王道！

Photo Credit: 漫遊者文化出版

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航