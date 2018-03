cold turkey、icing on the cake，那些跟食物有關卻不能吃的片語

文:Ivy Sung

我們平常跟朋友聊天的時候很喜歡用一些俚語或成語,而英文就有很多成語是跟食物有關,但實際上的意義卻跟吃一點都扯不上關係。

以下是幾個最常見的食物成語或俚語:

Bread and butter 生計來源

麵包是西方國家的主食,就跟我們的米飯一樣。我們一天不吃飯就會覺得飲食裡面少什麼,而麵包對美國人來說更是如此。因此麵包與奶油在這裡譬喻的是生活最基本的需求,也就是賴以維生的生計來源。

I can't quit my job, even though I don't really enjoy doing it. After all, it's my bread and butter. (我不能辭職,即使我不是很喜歡做這份工作。畢竟它是我的生計來源。)

Butter someone up 巴結某人

把奶油塗在麵包上就像把好話「抹」在某人身上一樣,因此這句話是巴結、拍馬屁的意思。你也可以說butter up someone,把人放在後面。

A: I want to get my promotion so bad. B: Well, you better buy the manager lunch and butter him up then, otherwise don't even think about it. A:我好想要被提拔。 B:那你最好請經理吃飯,巴結巴結他,不然想都別想!

A piece of cake 輕而易舉 / As easy as pie 易如反掌

這句話你應該常常在電影裡或是老外的對話中聽到。沒聽過的人聽到這句話可能會想「咦...蛋糕在哪裡?」別搞烏龍了!它跟蛋糕一點關係都沒有,意指某件事非常容易辦到,就像吃蛋糕一樣輕鬆!我們來看看下面的例句:

A:Let's go hiking this weekend. I heard it's very difficult to reach the top of the mountain, so be prepared! B:I work out everyday, it should be a piece of cake for me. A:我們這周末去爬山吧!我聽說要登上山頂很困難,要準備好囉! B:我每天都有在運動,對我而言應當輕而易舉。(這時說話者可能會露出得意的表情,嘿嘿!)

As easy as pie跟a piece of cake的意境是一樣的,常常被交替使用。例句:

I was worrying too much. The exam turned out to be as easy as pie. (我擔心過頭了。這次考試簡單得不得了!)

The icing on the cake 錦上添花 / 好事連連

icing就是你在蛋糕上常看到的糖霜,蛋糕加上了糖霜之後看起來才會更美味可口,因此這句成語指的是某件事物加諸於現況後使之變得更好。

I was so happy to receive my university degree, but getting an award from the school was the icing on the cake. 我好開心拿到我的大學文憑,但是學校還頒發獎狀給我,真是好事連連!

Go cold turkey 直接戒癮 / 改掉壞習慣

這句成語的由來最早是來自戒毒癮的人,突然戒掉海洛因會造成全身發冷與雞皮疙瘩就像一隻冷火雞。後來有人解釋為因為冷的火雞不需要做任何料理就能上桌,因此用cold turkey來比喻未經任何輔助就突然戒掉壞習慣的方式。

最常見的大概是戒菸了,身邊突然決定要戒菸的朋友可能會說:

I finally realized how smoking can damage my lung and I really have to quit, so I've decided to go cold turkey.

我終於了解吸菸有害我的肺部健康,我真的必須戒菸,因此我決定說戒就戒。

What's cooking? 在忙什麼?

如果有人問你這句話,你可別真的回答你在煮什麼!這句話的意思跟"What's new?"或是"What's happening?"是類似的意思。就像我們常對朋友說「最近在忙什麼呀?」

Hey, Bob! What's cooking? It's been a long time! (嘿!Bob,最近在忙什麼?好久不見了!)

To put all your eggs in one basket 孤注一擲

通常這句話我們會用來勸人家"Don't put all your eggs in one basket",不要把全部的蛋都放到同一個籃子內。不然可能會有什麼下場?有沒有看過在菜市場媽媽把菜籃掛在腳踏車手把上?結果車倒了,全部的蛋也都摔爛啦!所以這句話可以用來告誡別人不要孤注一擲。

Something is fishy 事有蹊蹺

空氣中瀰漫著一股魚腥味……這時人們會不自主露出一種噁心的表情。很少人會喜歡魚腥味的吧?!一般人會馬上嗅到空氣中的魚腥味,在這裡比喻的是嗅到不一樣的氣氛,指的是事情可疑,也就是事有蹊蹺的意思。

Kevin bought me flowers yesterday. Something is fishy. He never bought me flowers. (Kevin 昨天買了花送我。有點可疑。他從不買花給我的。)

Cup of tea 喜愛的事物

英國人是出了名的愛喝茶,愛喝到甚至用茶來形容他們對某件事的興趣。而這句成語也漸漸地受英語系國家沿用成為通用語。熱愛瑜珈的我常常會對朋友說做Yoga有多棒,但是沒興趣的朋友可能就會對我說:

Yoga is not my cup of tea. It's too slow paced.(瑜珈不是我的菜,步調太慢了。)

