「玩」不下去了？玩具反斗城擬關閉全美880間店，樂高裁員8%

美國媒體今天報導，知名玩具連鎖零售商「玩具反斗城」（Toys "R" Us）計劃出售或關閉全美880多家分店，恐造成3萬3000人失業。除美國本土外，包含香港、泰國、台灣和中國大陸等地，都能看到玩具反斗城的蹤影，曾一度是玩具銷售賣場的代名詞。

玩具反斗城1948年創立，根據公司上個月的最新新聞稿，他們全美分店達880多家，全球員工近6萬5000人。《路透社》報導，玩具反斗城全美約有3萬3000名全職和兼職員工。

《華爾街日報》和《華盛頓郵報》報導，玩具反斗城負債累累，去年9月美國玩具反斗城向法院提出文件申請破產，當時文件所列出超過數十美元的債務和資產，當時債務約為49億美元，其中4億美元將在今年到期，另有17億美元於2019年到期。

時至今日，申請破產保護六個月過去了，卻未能達成數十億美元債務重組的協議，債權人決定直接進行資產清算，14日他們宣布將在美國關閉美國全部800家實體門市，此舉影響的除了大批門市人員失業，原先的玩具製造商也將受影響。

不過在這次的清算結束後，玩具反斗城將會把在美國盈利最好的其中兩百家商店售出，讓品牌能在較有優勢的加拿大持續業務。

根據《華爾街日報》報導，執行長布蘭敦（David Brandon）14日在新澤西州韋恩（Wayne）公司總部的內部會議上，選在法院開庭前告訴員工，公司計劃提交清算文件。也宣布在英國的100家分店將全部熄燈，同時留下了近3億英鎊（約新台幣125億）的債務。

《華爾街日報》報導，布蘭敦還表示，公司可能清算法國、西班牙、波蘭和澳洲的資產，還說公司也考慮出售加拿大、中歐和亞洲的業務。

布蘭登表示，玩具反斗城面臨美國沃爾瑪這一類複合型賣場的競爭、瓜分了原本的零售市場，而衝擊最大的則是電商亞馬遜成為消費主流，在在使得顧客前往玩具反斗城的意願下降，銷售業績每況愈下，「關閉實體店面，是不得已的選擇。」

財務重組律師Brian Davidoff指出，現在的環境本就不利於實體零售商，根據國際購物中心委員會數據，去年有超過8,000家美國零售店倒閉，不過玩具反斗城算是其中規模很大的。更嚴重的是，許多小型製造商在失去此專門通路後會更仰賴沃爾瑪及塔吉特等大型通路商，這會使他們市場上的議價能力再度壓低。

《路透社》也指出，除了沃爾瑪、亞馬遜等這些「最大敵人」之外，美國玩具市場其實也有相當一部分是由地區性的獨立玩具店所瓜分，這一類型的商店強調特定的玩具主題、或有強烈的個人色彩，這是以標準化、大眾化為長的玩具反斗城所難以追趕的特色。

美國紐約時代廣場的玩具反斗城旗艦店（已於2011年結業）｜Photo Credit: Laurawiki cc 2.0

玩具反斗城的債務多數來自2005年的併購交易，當時貝恩資本（Bain Capital）與KKR集團（KKR Group）等私募業者以75億美元的槓桿收購方式，讓玩具反斗城下市，自此擔起龐大債務。頭幾年債務還能順利周轉，但財務始終不見起色，就如其他零售商，玩具反斗城也在亞馬遜（Amazon）及其他網路零售商競爭下，傷痕累累。

玩具反斗城有意清算美國事業的消息傳出後，拖累玩具類股8日盤後大跌，美泰兒一度重挫逾6%，孩之寶跌4%。

美國玩具市場15%的營收來自玩具反斗城，且該零售商不像沃爾瑪或Target等大型通路商，較不願給新產品和小公司機會，因此玩具反斗城的殞落，也對玩具業帶來不小衝擊。

也震驚了數個世代的消費者和幾百家玩具製造商，包括芭比娃娃製造商美泰兒（Mattel Inc）、玩具遊戲公司孩之寶公司（Hasbro Inc）和樂高（Lego）等。

據了解，樂高公司也啟動了整合計劃，在2017年9月宣布裁員8％，並重申公司將圍繞主業進行發展。不過西班牙《經濟學家報》網站的報導，根據丹麥玩具公司樂高的財報指出，2017年樂高公司銷售總額46.98億歐元（約新台幣1690億元），比2016年下降7.74%；凈利潤為10.48億歐元（約新台幣377億元），比2016年減少17.3%。這也是樂高13年來銷售額首次下降。

樂高在全球玩具市場中的地位舉足輕重，每年大約有750億塊樂高積木賣到超過140個國家和地區的市場中，全球開設了130家樂高品牌零售店。但由於電子遊戲及網路遊戲越來越受歡迎，玩具廠商正與電子遊戲廠商互相爭奪用戶，孩童們的玩樂時間最終仍多數被電子遊戲所佔據，因此傳統遊戲產品業逐漸走下坡。

樂高公司表示，全球傳統玩具市場增長目前低於兩位數，未來應還是會持續保持這樣的趨勢，將比過去10年的增長率還要低。

以下為玩具反斗城（Toys "R" Us，其標誌的寫法是Toys "Я" Us）大事記：

創立於1948年，是美國一家跨國大型玩具連鎖店，總部設在紐約都會區內的紐澤西州。

Toys "R" Us, International是玩具反斗城公司的一個分支，主要經營管理美國以外的據點。最初於1986年下半年在香港設置首家海外分店據點，由利豐集團經營，總店位於尖沙咀海港城。

1989年進入台灣，最繁榮時期曾同時擁有21間分店。

2008年2月1日，Toys Li Fung (Asia) Ltd.在亞洲8個市場（台灣、中國、香港、新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓及澳門）開設106間玩具反斗城分店。

2012年8月18日，玩具反斗城宣布將首次進駐北京，在中國首都東部揭幕兩家門店，進軍華北市場。除美國本土外，包含香港、泰國、台灣和中國大陸等地，都能看到它的蹤影，曾一度是玩具銷售賣場的代名詞。

2017年5月3日馮氏零售集團與玩具反斗城亞洲簽訂一項協議，將合併玩具反斗城日本與大中華區及東南亞的業務。自此馮氏零售集團擁有亞洲合資企業玩具反斗城亞洲（Toys"R"Us Asia Ltd）約15%股權。

2017年9月18日，於美國維吉尼亞州聲請破產保護。

2018年3月8日，傳出可能關閉在美國的所有玩具反斗城商店。

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核稿編輯：楊之瑜