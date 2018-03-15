專訪《地厚天高》導演：不再一定要贏，梁天琦的善良和脆弱

面對鏡頭，梁天琦脫下防禦和光環，說盡不能見光的心聲：抑鬱暴食、自殺念頭、怕做政客、無法畢業、嘗試妥協、迷惘絕望、恐懼判刑、對人性不再信任……



拿攝影機的林子穎（Nora）卻猶豫了，為他挰一把汗：「你這樣是政治自殺，你確定讓我拍下來嗎？」



他搖頭說「是啦」，似乎對記者官腔太久，已厭倦鼓動民粹，只想做回真我。林子穎富同理心的鏡頭，就像吳哥窟的洞穴，讓這人前風光、人後抑鬱不得志的廢青，細訴參政、選舉、出國背後，種種不為人知的陰暗面、心結和苦衷。



梁的恐懼常被解讀為「軟弱」，但更好的字眼應是「脆弱」，雞蛋撞擊高牆之脆弱。無論他是錯是對，是左是右，抗爭者永遠是弱勢一方，押上前途和自由。梁的黑暗和脆弱，是他的秘密，同時是整個時代的真相，一個年輕政治犯湧現的時代：



「天琦面對的事不是獨一無二，是我們一整代人的故事。他可能是最突出、最悲慘的故事，但歸根結底，大家面對的都是同一件事。」Nora說。

photo credit: 陳娉婷 林子穎與黃頌朗的前作《未竟之路》有兩條人物主線，分別是學生領袖馮敬恩和街頭抗爭者許彤。《地厚天高》則集中拍攝梁天琦，政治成了烘托的背景，但人物的厚度更見豐富。

Nora提供 《地厚天高》在社區映院播放，場場爆滿，一票難求，卻無法在主流商業電影院播放。

無數人追拍的政治新星，唯有真心能打動他

據悉，梁天琦急促冒起後，想拍攝他的製片人很多，不惜自費追蹤他到美國、印度、加拿大，林子穎卻能一枝獨秀，把這人物拍得立體，直搗梁內心最柔軟和最真實的一面。

但Nora強調，這份信任和默契，需要長時間建立：「剛開始只是FB friend，你會見到他一問一答，上鏡很生硬，他想不想被人拍，我是feel到的。」她擇善固執，頭兩三個月的拍攝成果，一律報廢。

轉折點是，她和拍檔一起出席前作《未竟之路》 座談會，談起觀察到馮敬恩成名後反而變得鬱結，說話變得小心，台下的梁天琦才受到觸動，突然向她交心：「完了座談會，他打電話給我，說我剛才談論Billy的話，他也有同感。」

Nora聽罷很感動，亦很驚訝——原來即使每日跟拍一個人，對他的理解也可以很少。她對梁天琦說：「不如找你出來聊天？什麼也聊，天南地北聊一日。我不帶錄影機、不錄音、最多筆錄幾句，你講什麼都可以，我們先有好一點的了解。」

Nora提供 Nora很在乎與被拍攝者和觀眾的溝通。

人前魅力領袖，人後抑鬱、迷惘、押上前途的廢青

這次坦誠的會面，持續了幾個小時。吃飯只是藉口，梁天琦嚥下最後一口飯，便徐徐談起政治如何主宰他的情緒，更透露自己曾患抑鬱症。捲入一日都嫌長的政治旋渦、名氣大增後，他反而變得不開心，想保護身邊的至親，叮囑Nora什麼都能拍，除了女友和父母。

「他說，你是我第幾個講這些話的人，我有點驚訝。」Nora不懂反應，只是發問和聆聽，梁天琦把她當了樹洞，把心中鬱結、焦慮抒發出來，顯然是壓抑得太久。

那時是2016年6月，是新界東補選3個月後，本土民主前線氣勢如虹。梁天琦雖敗猶榮，拿到15%的民意基礎，站在講台上宣布本土與泛民、建制三分天下，風頭一時無兩，每次接受訪問都堅定地述說政見。沒想到，他在Nora面前卻承認脆弱一面，只差在沒有流下男兒淚。

Nora對梁天琦的印象，亦由選前造勢晚會的「萬人迷」，變成一個不斷延遲畢業、被控暴動罪，只剩下2年自由身的年輕人。「深入聊天後，才發現他不是五月天（偶像），他和我們很相似。而這樣的相似，重要過那堆政治理念和趨勢。」

Nora提供 撕破英雄表象，人民有沒有關心過真正的梁天琦，還是見風轉舵？

雖然被剝奪參選權，他仍是浪漫的演說家

問Nora是否梁的支持者？她遲疑答道：「我是有點抽離的人，不能很all-in。但我想拍年輕人，本土派道出人們心中想像、相信的事情，從前無人敢行出來宣稱，我們就是代表這理念。」傘後年輕領袖湧現，Nora考慮過找政治立場迴異的人物做對比，礙於人手、時間不足作罷，但最關鍵原因，還是梁天琦的魅力足以撐起一整套戲。

「天琦的內心好豐富，不需要再找人contrast他。」即使梁天琦於8月被DQ，無緣參與立法會選舉，幕後助選的他依然耀眼：一班人開會討論理念，他隨口就能拋出幾句精警的口號；梁頌恆戰戰兢兢朗讀競選宣言，助選的他一接捧就妙語連珠，還揶揄成年人的選戰是「獎金爭奪戰」；被控暴動罪後，他坐在車上硬咽，但隨即浪漫不羈說有「兩年借來的時間」，要不顧一切做盡人生最想做的事情。

梁是天生的演說家，卻不失真誠：「我判斷一個人上不上鏡，不是樣貌或政治理念行先，而是有魅力外，他是否真誠、誠懇、情感自然流露的人。有些人講話很話題性，但他不真實，我不可能拍。」Nora說。



Nora提供 梁天琦全力為梁頌恆助選，但選舉當天，點票結果未出爐他已先行離場，說是與自己無關，已終身失去參選權。

不被言說的真相：個人即政治，政治即個人

Nora亦不諱言，剪片過程有「去政治化」動作，把冗長的政治論述抽走，但強調是藝術考慮，因這無助描述梁天琦的個性。Nora續說，每個人投身政治，都有其「私」的理由，但這自私、私密的一面不被言說，她的紀錄片想誠實面對這些「inconvenient truth」。

「《地厚天高》講出：好多人參與政治，但政治是否大家想要的end？現實社會令人失望，雨傘後大家很迷惘，政治給了大家一個出口。」

片初，梁天琦很存在主義說道，他深陷抑鬱時覺得人生很虛無，但2014年罷課一開動、雨傘運動被燃起，「人生好像突然有了意義。」社運青年的種子從此播下，但亦意味著，他最初參與政治的理由，與後來出走美國甚至退黨一樣，同是出於「私」的理由。

Nora聽著很有同感：「928理論上是最黑暗一天，但當事情壞到無得再壞，反而帶到新希望。」「但這不只是政治，做有意義的事如賣旗、探老人家，某程度上都有個人原因。」

拆大台的真心話，她一句也沒有剪，因這超越了派系、顏色、崗位：「政府多次DQ後，本土派寫手盧斯達少了寫政治，看完套戲，他覺得天琦的經歷與他好像。」熱普城支持者映後亦分享，指當年很討厭梁，險些衝上前打他，但看後能理解他 ：「這是最令我感動的feedback，原來大家不是那麼壁疊分明。」

梁天琦除了要「贏」，他更在乎政治道德、真誠

梁頌恆、游惠禎當選後，宣誓風波引來人大釋法，本土派兩個議席被褫奪，但梁天琦不久後更飛到美國哈佛讀哲學碩士，被網民批評，追問「時代革命去左邊？」

Nora卻說，她所認識的梁天琦，是政治道德感很強的人：「即使最紅那期，他都好擔心自己變成政客，想自己做好人、做真誠的人。」為了參與立法會選舉，他簽署擁護基本法確認書，其後更拋棄港獨立場，對記者霸氣宣稱：「a resounding no！」；但退回幕後，《地厚天高》拍下梁猶豫、掙扎的內幕，唏噓說道「政治是妥協的藝術」，責怪自己逐漸變成當初討厭的大人，但為了政治不得不如此——原來梁天琦除了要「贏」，他更在乎道德、政治初心。

「他好介懷，覺得對記者說話的他，不是真實的他。我的存在好像提醒他真實那一面。」只是，即使梁天琦背棄信念，讓步妥協轉軚，選舉主任依然不信納他，終身褫奪他的參選權，亦為今天10多萬張報廢選票開了先例。Nora嘆道：「天琦展現好多年輕人的特點，他們的政治生命好短，或因審訊而有很長的停滯。」

Nora提供 「一定要贏」是梁天琦從舍堂生活習得的價值觀，但《地厚天高》拍下他贏背後的顧慮，發現善良、真誠也是梁追求的價值。

自彈自唱：純真靈魂和政治理想，不可共存？

出走美國的梁天琦，是自己把自己從英雄榜拖下來的。被褫奪參選權，傘後民心渙散，又面對最高10年刑期，梁再留守香港也無所作為，寧願出國讀書，「成為一個更好的人」。Nora坦言：「去到美國的他，釋懷了很多，很抽離的環境給他另一種感覺。」

出發前，梁天琦對住Nora的鏡頭「盡情傾訴」，質疑自己率直和老實的個性，究竟是否適合做一個政客？他不想給假希望予支持者，但選擇了做真誠老實的人後，卻無可避免成了被人民唾棄的政壇失敗者。他邊彈吉他，邊唱Beyond《十八》，歌詞道盡理想的幻滅、青春的短暫，純真靈魂被醜惡的世界摧毀後，唯有一支歌、一顆願意理解的心，才可以拯救卑微的我們。

「我知道音樂對他都很重要，叫他彈幾首來聽，我沒聽過《十八》但一聽就知道好。」這首歌寫於Beyond靈魂人物黃家駒死後6年，更是Beyond解散前一個月發佈的歌，與本土派失去昔日領袖梁天琦的萎蘼政局，很是合襯。

《地厚天高》trailer 到哈佛讀書的梁天琦，不時到美國、加拿大等地代表香港講述人權和自由的狀況。

六四27週年，他聽了一整天《廣場》

音樂是窺探人性的最好橋樑，梁天琦毫無防備讓Nora拍下這一面。Nora是觀察入微、直覺先行的導演，說這些音樂取材很隨性：「我拍人留意細節，有些場面很幸運遇上，拍的時候已決定怎麼剪。」

就如李志的《廣場》，Nora說是梁天琦出席六四晚會前，邊準備晚上講稿，邊重複聽著的獨立民謠。「他是deadline fighter，下晝先寫起份稿。我普通話好差，聽不懂說什麼，但聽著旋律、唱法，望住天琦在露台食煙，走來走去，我覺得一定要用回頭歌。」

《廣場》是以愛情為幌子，但影射六四血腥屠城的大陸禁歌；李志則是內地少數願意為民主、自由發聲異議歌手，其官網曾一度受中共監控。猶記得2016年六四廿七周年，梁天琦出席港大六四論壇，而非支聯會主場的維園晚會，是杯葛「建設民主中國」的政治表態，曾惹來民主派批評冷血、忘記歷史，但Nora拍下他反覆聽著《廣場》，算是一種內心補白。

到底是英雄變質先，還是人民離棄先？

梁、游因宣誓風波被DQ，社會罵聲比同情多，兩人破產、身敗名裂，當初推他們入立法會的選民竟不到一個月就置若罔聞。紀錄片一小段鏡頭對準梁頌恆，刻劃他由承繼他人位置，到找到自己意志，但最後因宣誓風波從高處墮下。

有觀眾婉轉問道，拍攝梁頌恆的用意是什麼？Nora的回應與眾不同，亦很善良：「人們形容他為Plan B或影舞者，很負面的說法。但我感覺是，他代替了天琦受靶，他是背負梁天琦命運的人。9月發生的宣誓和DQ，全香港人鬧他踩他，但在平行時空底下，若天琦無被DQ，我相信在他身上亦會同樣發生，或者找其他原因踢你走。」

Nora指出，香港人喜歡「造神」，但同時善忘、苛刻；到底是英雄變質先，還是人民離棄先？「大眾好喜歡捧起一個人，但好快把他拉下來，無論是天琦、頌恆、其他政治人物，或者明星都好，在香港很普遍。」

Nora提供 《地厚天高》首映會亦有邀請梁頌恆作映後交流。

她借用周永康的觀後感說，在紛亂不堪的時代，不同政治光譜受到的壓抑、感受的情緒是相通的，必須脫下一些標籤、放下成見，還原一個人本身，才進行到溝通。

「其實建制或不建制也好，所有人心底都有可愛、真誠、純真一面，但大家有沒有興趣去發掘？立場應否影響一個人的判斷？這是我希望電影帶來的反思。」

《地厚天高》專訪下集：拍獨立電影，無錢又孤獨？ 22歲女導演：我不怕捱

（編按：《地厚天高》於30／3至2／4將有新一輪放映，地點在兆基創意書院，詳情留意《地厚天高》facebook專頁。）

核稿編輯：周雪君