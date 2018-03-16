捷運「吃到飽月票」能轉移搭乘行為嗎？數據證明價格不是唯一誘因

日前雙北市兩位首長共同宣佈，「為了鼓勵民眾多搭乘大眾運輸工具」，因此推動每月1,280元、不記名可以無限次搭乘公共運輸（搭配30分鐘公共自行車優惠）的「1,280元吃到飽月票」，主打「每天42元任遊雙北市」為訴求，希望可以吸引民眾轉移搭乘行為。

究竟，這一項政策推出，預期實際效果如何？受影響的對象又是誰？我們就搭配幾項統計數據來進行說明。

價格是關鍵因素嗎？

這項月票政策的成立目的，就是「為了提供公共運輸使用率」，在雙北市的環境中，目前使用率的情形如何？依據交通部於2016年進行調查、2017年6月發布的「民眾日常使用運具狀況調查」資料顯示，通勤（學）公共運輸市占率，台北市為45.6%、新北市為32.2%；如果詳細剖析通勤學、雙北市在捷運與公車的佔比，則分別為捷運台北26.1%、新北16.9%，公車台北13.5%、新北11.1%。通勤學各種運具的分配情形，請見表一顯示。

表一、雙北通勤學主運具市佔率

縣市別 公共載具 非機動載具 私人機動載具 捷運 市區公車 國道客運 計程車 自行車 機車 小客車 台北市 26.1% 13.5% 0.4% 4.6% 3.3% 32% 13.1% 新北市 16.9% 11.1% 0.7% - 2.2% 47.5% 14.4%

資料來源：交通部統計處「民眾日常使用運具狀況調查」2016年統計結果

我們可以看到，其實公共運輸月票政策的目的，應該是以私有機動運具的「機車」為主要轉移目標對象。不過，如果我們對照同一年交通部進行的「機車使用狀況調查結果表」，在這個調查中有一個問題是：「在未來三年內、考慮用公共運具代替機車」的選項中，使用者呈現的結果是「台北有27%、新北有18%會用公共運具替代原本使用機車的習慣。

那麽，民眾不替代公共運輸的原因是什麽？依據統計資料，顯示如表二：

表二：機車通勤（學）者未來三年內不會考慮使用公共運具來代替機車之原因

縣市別 通勤（學）搭乘公共運輸工具不方便 較費時 通勤（學）成本較高 離上班（學）地點近，不需要 機動性較低 台北市 26.4% 26.3% 13.3% 11% 16.2% 新北市 34.3% 19.3% 8.2% 17.3% 13.9%

資料來源：交通部「機車使用狀況調查」2016年統計結果

有趣的是，調查旅客行為中，機車使用者不會轉移到公共運輸的主要理由中，統計數字證明，「通勤、通學現行成本較高」並非主要原因（台北排第四、新北排第五），代表其實票價不是通勤族思考的唯一觀點，公共運輸是否能較為方便、是否能較為省時，配合適當的票價，整個複合決策結果，才是影響公共運輸旅次是否轉移的決策因子。

雙北市政府付出多少成本？

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不過，如果長時間在關注台灣公共運輸發展的讀者就會知道，雙北市雖然是台灣公共運輸最密集的區域，以2017年的公車和客運的供需情形為統計，雙北提供公車供給量佔全國車公里的三成、公車需求量則佔全國人公里的四成。但是，到底雙北每年要編列多少的預算，才能達成這樣的公共運輸成果？

各位應該知道，雙北的公共運輸有三項「政策優惠」，分別是「捷運電子票證刷卡八折」、「公車每段次優惠3元（運價18元、旅客實付15元）」、「捷運公車雙向轉乘優惠」等三項，可是各位知道，雙北市政府在今年編列多少預算？

翻開台北市政府、台北捷運公司、以及新北市政府2018年的預算書，我們可以看到今年度截至目前為止，雙北市政府編列了以下的年度補貼款：

台北市公車票差補貼款（含其他優惠票價補貼）：25.8億元 新北市公車票差補貼款（含其他優惠票價補貼）：17.6億元 台北捷運與雙北公車雙向補貼：11.7億元

另外，2017年7月起台北市開始試辦的幹線公車政策，隨著幹線公車路網逐步擴張，2018年又編列了6.8億元款項、補貼幹線公車的公車轉公車政策。

因此，雙北市在還沒實施月票政策之前，雙北市在2018年已經編列了接近62億元台幣的補貼款，壓制票價、補貼旅客搭乘的成本；而為了月票政策，預計雙北還要多編列9.4億元補貼業者提供服務的差額，雖然月票將會減少原本轉乘補貼的額度，但全年度的補貼款仍可能介於60至70億元之間。這樣的預算規模，相對於交通部每年推動的「公路公共運輸計畫」大約在35-40億元之間、補助全國雙北市以外的市區客運與公路客運的軟、硬體更新與虧損補貼，可見雙北都會區能有今日的公共運輸運能，著實也是投入大量的補貼款所達成的效果。

什麽樣的客群是吃到飽月票獲利者？

依據台灣鐵道暨國土規劃學會的推估結果，就距離來看，以1,280元的對應捷運加上公車的通勤距離，單程通勤距離在15公里以上的旅次是直接受益對象；單程通勤距離在10-15公里之間的旅次，除非起訖點之間、每趟次要進行公車—捷運—公車的二次轉乘，否則1,280元大約就是在臨界點。至於10公里以下的公共運輸旅次，應不在本次月票設定的受益對象。

在全球先進國家中，依據世界銀行的研究，通勤月票的設定標準大約可設定在「可支配所得5%」的範疇，也就是所有所得收入扣除非消費性支出（例：利息、社會保險保費、稅金、罰款、捐款及禮金等）後，每月每人可支配所得25,600元以上的族群、如果能使用月票通勤與完成大部分的雙北市區內移動的族群，就會成為月票的獲利者。

被遺忘與被影響的族群

當捷運與公車的票價有了上限之後，直接受到衝擊的當然就是沒有上限、但是在同一個區域內一樣提供通勤服務的公共運輸業者，因為對於旅客來說非常明顯，一個有上限、可以搭到飽；另一個沒有上限，搭越多次越貴，所以可見在平行範圍中，台鐵的鶯歌－八堵區間、還有本來就已經被新北各種快速公車打得遍體鱗傷的國道與公路客運業者，以及同樣加入台北都會區通勤範疇的機場捷運，都是成為這次雙北合作中被預期面對衝擊的營運業者。

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另外，本來就已經因為捷運系統普及而受到嚴重壓力的計程車，由於新一代月票通勤票證的機制並不完善，也會受到另外一波衝擊，尤其可見的未來可以想見不乏會有公司行號要求員工在雙北移動時以公共運輸系統為優先，以控制公司差旅成本，間接的當然就是計程車成為下一個受害者。

同時，其實今日在台北都會區通勤、通學的族群，比較大的延伸範圍是「北北基桃宜」五縣市，尤其鄰近雙北、也有接近40%通勤者是高頻率通勤的基隆民眾，在這次優惠範圍中可說是被遺忘的族群。如果我們同樣以台北市的松山、內湖為中心，就會發現同樣25公里的通勤範圍，內湖到基隆搭乘國道客運、以及內湖到林口搭乘捷運轉乘公司，兩者的票價差異其實非常顯著。

後續該怎麽做，其實就有賴於交通部和雙北市政府要繼續溝通協調，而耗費這麼大資源所進行的公共運輸補貼政策，在雙北市目前補貼預算沒有一個可循環的收入來源之下，可以持續多久、又能獲得多少效益，其實也相當值得觀察與討論。

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航