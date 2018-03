除了mom & dad，這些跟家庭有關的字彙也要懂

文:Wil

在絕大多數的語言中,孩童學會的第一個字通常是 Mom(媽),家庭對大部分的人來說是最重要的地方,因此關於家庭的用語是我們學英文一定要懂的話題。除了 Mom(媽)和 Dad(爸)之外,現在就來看看在英文中還有哪些跟家庭有關的字彙吧!

Family types

從家庭成員可以區分出不同類型的家庭,nuclear family 是小家庭,成員只有爸爸、媽媽還有孩子。有些地方,人們會跟自己的extended family(親戚)住在一起,包括家族中不同世代的親戚。家庭成員若只有媽媽和孩子或是爸爸和孩子,則稱為single-parent families(單親家庭),而沒有血緣關係的領養家庭在英文中叫做adopted family。

There are more and more nuclear families in Taiwan.

Close family

Close family指一個家庭中的全部成員彼此間關係很緊密,或者指那些你常常見面的家庭成員,例如:parent(父母)、siblings(兄弟姊妹)或children (孩子)。對有些人來說,close family不僅僅是上述的這些成員,還包括 stepparent(繼父母,與你的爸或媽再婚,但此人跟你沒有任何血緣關係)、stepbrother 或 stepsister(繼父母的孩子,與你也沒有血緣關係)。最後還有另一個可能是close family的就是half-sibling(同父異母或同母異父的兄弟姊妹)。

The charming girl is Paul’s 16-years-old stepsister.

Extended family

接下來談談你的extended family,這包括你的aunt(姨媽、姑媽)或uncle(伯叔舅)和你的cousins(堂表兄弟姊妹)。而你的兄弟姊妹的孩子是你的niece(姪女/外甥女)或nephew(姪子/外甥),而你的cousin 的孩子就是你的second cousin。其他不同世代的親戚也可以算在extended family 之中,你的爺爺奶奶外公外婆是你的 grandparents,你的曾祖父母是你的 great-grandparents.

Jane grew up there and has an extended family in the region.

The in-laws

與你有姻親關係的人可以用in-laws 來形容。在英文中可以把它用做複合名詞來講,或是你可以把 in-laws 放在一個單字的字尾,例如:sister-in-law。

Jared’s father-in-law is the CEO of the real estate development company.

Family friends

對很多人來說,很要好的朋友就像家人一樣親密,family friends這個詞就反映出朋友即是家人的意思。如果你有一個關係很好的朋友,你可以形容你這位朋友like a brother or sister(如同你的兄弟姊妹)。同樣地,如果有一個人一直很關心你,他也是你非常尊敬的人,那麼你就可以形容他是你生命中的mother or father figure(如同爸爸或媽媽的人)。

She was widely described as a mother figure in my country.

學會了這些用詞,接下來就可聊聊你的家庭了,你有兄弟姊妹嗎?在你的國家大家庭居多還是小家庭呢?你跟你的親戚們相處如何呢?現在就來談談吧!

本文經EF English Live線上英文授權刊登,原文發表於此

責任編輯:潘柏翰

核稿編輯:翁世航