除了mom & dad，這些跟家庭有關的字彙也要懂

文：Wil

在絕大多數的語言中，孩童學會的第一個字通常是 Mom（媽），家庭對大部分的人來說是最重要的地方，因此關於家庭的用語是我們學英文一定要懂的話題。除了 Mom（媽）和 Dad（爸）之外，現在就來看看在英文中還有哪些跟家庭有關的字彙吧！

Family types

從家庭成員可以區分出不同類型的家庭，nuclear family 是小家庭，成員只有爸爸、媽媽還有孩子。有些地方，人們會跟自己的extended family（親戚）住在一起，包括家族中不同世代的親戚。家庭成員若只有媽媽和孩子或是爸爸和孩子，則稱為single-parent families（單親家庭），而沒有血緣關係的領養家庭在英文中叫做adopted family。

There are more and more nuclear families in Taiwan.

Close family

Close family指一個家庭中的全部成員彼此間關係很緊密，或者指那些你常常見面的家庭成員，例如：parent（父母）、siblings（兄弟姊妹）或children (孩子)。對有些人來說，close family不僅僅是上述的這些成員，還包括 stepparent（繼父母，與你的爸或媽再婚，但此人跟你沒有任何血緣關係）、stepbrother 或 stepsister（繼父母的孩子，與你也沒有血緣關係）。最後還有另一個可能是close family的就是half-sibling（同父異母或同母異父的兄弟姊妹）。

The charming girl is Paul’s 16-years-old stepsister.

Extended family

接下來談談你的extended family，這包括你的aunt（姨媽、姑媽）或uncle（伯叔舅）和你的cousins（堂表兄弟姊妹）。而你的兄弟姊妹的孩子是你的niece（姪女/外甥女）或nephew（姪子/外甥），而你的cousin 的孩子就是你的second cousin。其他不同世代的親戚也可以算在extended family 之中，你的爺爺奶奶外公外婆是你的 grandparents，你的曾祖父母是你的 great-grandparents.

Jane grew up there and has an extended family in the region.

The in-laws

與你有姻親關係的人可以用in-laws 來形容。在英文中可以把它用做複合名詞來講，或是你可以把 in-laws 放在一個單字的字尾，例如：sister-in-law。

Jared’s father-in-law is the CEO of the real estate development company.

Family friends

對很多人來說，很要好的朋友就像家人一樣親密，family friends這個詞就反映出朋友即是家人的意思。如果你有一個關係很好的朋友，你可以形容你這位朋友like a brother or sister（如同你的兄弟姊妹）。同樣地，如果有一個人一直很關心你，他也是你非常尊敬的人，那麼你就可以形容他是你生命中的mother or father figure（如同爸爸或媽媽的人）。

She was widely described as a mother figure in my country.

學會了這些用詞，接下來就可聊聊你的家庭了，你有兄弟姊妹嗎？在你的國家大家庭居多還是小家庭呢？你跟你的親戚們相處如何呢？現在就來談談吧！

本文經EF English Live線上英文授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航