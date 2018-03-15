連普亭也「覺得無趣」的俄羅斯大選，他的支持者和反對者是誰？

（中央社）

透過打壓政壇異己、嚴控輿論和激發民眾榮耀感，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）預料將在18日的大選輕鬆連任，他18年來參加過3次總統大選，未嘗敗績。

雖然這次多名候選人已正式登記參選，但擁有壓倒性支持的總統普亭，連任沒有懸念。眼見勝券在握，普亭（Vladimir Putin）本人似也覺得無趣。

除了較不知名的右翼政治人物及共產黨候選人外，雅夫林斯基（Grigory Yavlinsky）是這次選舉少數可供選擇的人選之一。但是到目前為止，這位中間偏右的政治人物仍缺乏民眾支持。他2012年未能獲得可供核實的足夠連署人數，而無法正式登記參選總統。

而蘇布查克（Ksenia Sobchak）是唯一的女性角逐者，她也把自己塑造成強烈「反體制」、與所有人立場相左的候選人。

俄羅斯境內合格選民將近1億900萬人，全國約有9萬4500座投票所，海外則有180萬名選民，369個投票所。選民只需在他們心儀的候選人名字旁的空格打勾後，投下選票即可。而候選人必須獲得過半選票才能直接當選，否則票數最多的前兩名將進入3週後的第2輪投票。

假如普亭獲得第4任期，他自2000年首次當選總統，2008年改任總理，以尊重總統只能連任一次的憲法規定。但麥維德夫（Dmitry Medvedev）2012年總統卸任後，俄國國會將總統任期由原本的4年延長至6年。這意味著普亭可以持續掌權至2024年，屆時他已經72歲了。

由於俄羅斯憲法規定總統只能連任一次，意味下個任期屆滿時已72歲的普亭不能再續任。目前尚不清楚，普亭屆時是否將如2008至2012年轉任總理，繼續掌控俄羅斯一切，或乾脆修憲取消連任限制。

支持普亭的選民號稱「普亭的多數」

俄羅斯社會輿論研究中心（VCIOM）3月4日公布的民調顯示，普亭（Vladimir Putin）支持度近70%，遠遠拋開其他候選人。有趣的是，調查中「難以決定支持誰」的選項為10.7%，較其他7位候選人的個位數支持度還高。

到底誰在支持普亭？普亭的群眾為何？許多民調及研究機構多年來長期追蹤分析，有明確的答案。

支持普亭的一大群人被稱為「普亭的多數」（Putin's Majority），這項政治用語在1999年末出現。當時俄國國會下議院選舉在即，被認為是種選舉伎倆，普亭陣營企圖在下議院組成多數聯合，以便推動政策。

普亭在2000年俄國總統選舉勝出，「普亭的多數」即代表投票給他的選民，最後泛指所有支持政府和新任總統的所有民眾。

2012年，普亭再度當選總統，俄羅斯社會輿論研究中心同年9月推出「普亭的多數」調查報告，對支持他的族群有更具體的定義：

普亭的多數，並不是以民族、社會階級、財富多寡等指標來劃分。這個族群唯一的特徵就是希望明天過的和昨天一樣。這個社會群體在數量上遠超過其他群體，他們的保守思想，讓唯一的候選人不斷當選。

根據2017年俄羅斯社會輿論研究中心的數據指出，「普亭的多數」認為，前幾項重要的事務為「穩固國家」、「安寧生活」和「加強國防力量」。

維持國家穩定除了是「普亭的多數」的訴求，也是他認為俄羅斯要強大的必需條件。他在2012年的年度記者會表示，國家發展最重要的條件就是穩定。本月初也在公開場合提到俄羅斯經歷過許多不容易的事，所以在生活各方面，維持穩定變得至關重要。「穩定」也成為普亭選舉攻防的武器。

2017年底舉行的年度記者會上，普亭接受另一位候選人蘇布查克（Ksenia Sobchak）提問時，曾吐槽她的競選口號是「全部反對」。

普亭直嗆：「妳現在是反對在場的人？還是所有人？」「妳難道希望我們像烏克蘭一樣，經過一次又一次政變嗎？」「我相信，絕大多數俄羅斯公民都不希望烏克蘭的情況發生在俄羅斯。」普亭指的是2013年底，烏克蘭親歐派在基輔展開的反政府示威活動。

普亭參與過2000年、2004年和2012年的總統大選，2008年擔任總理。期間除了系統化的壓制反對派聲音，「普亭的多數」需要「穩定」的關鍵共識，也是他能連續掌權18年的原因之一。

不過知名反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）曾表示，根本不存在「普亭的多數」，這是用來塑造除了普亭外沒人可選的假象。納瓦尼認為這些人投給普亭，不是對他滿意，而是沒有其他人選。

俄羅斯的「反對力量」到哪去了？

蘇聯解體後，俄國解除報禁，民眾可以辦報，經營媒體，表面上看來已擁有言論自由，但俄羅斯政府仍可將手伸進媒體干預。隨著紙媒式微，電視成為俄國民眾資訊主要來源，然而俄羅斯主要電視頻道皆為國營，批評府的新聞少之又少，若遇到民間反對聲音或聚眾抗議，這些新聞多被冷處理，甚至完全不被報導。

網路媒體興起，資訊傳播有多元管道，俄國出現如Dozhd、Meduza等媒體，反對派有更多發聲機會，也能在社群平台自製節目，宣傳理念，或直播抗議，但始終比不上電視的傳播力道。

俄國政府除了掌控電視媒體，還曾封鎖部分反對派的網站或帳號，以「換掉普亭」（Vmesto Putina）為訴求的活動，官方網站就遭封鎖，Vkontakte（俄國版Facebook）上的帳號也被註銷。

2012年大選前，10萬俄國民眾上街進行反貪遊行，之後普亭便立法，讓未經許可的公開集會成為違法行為。普亭還制定更嚴格的網路言論規範，建立一份聯邦政府「極端」網站黑名單，允許政府有權封鎖任何網站。

另外，反對派的集會常受到阻撓，活動地點得從市中心移到較偏遠的地方。知名反普亭領袖納瓦尼（Alexei Navalny）經常帶領支持者在莫斯科市中心示威，與維安警察發生衝突。恐怖的是，在納瓦尼帶領各項抗議前，反對普亭的領導者還不少，但都接二連三在境內，甚至海外死亡。

記者波利特科夫斯卡亞（Anna Politkovskaya）在自家公寓被槍殺、前蘇聯國家安全委員會（KGB）上校李維寧科（Alexander Litvinenko）在英國釙中毒身亡、金融界領袖比瑞索夫斯基（Boris Berezovsky）在英國家中離奇喪命、政治人物涅姆佐夫（Boris Nemtsov）在莫斯科市中心的大橋上，遭不明人士射殺。

Photo Credit: Reuters/達志影像

連串恐怖謀殺都沒有結論，納瓦尼成為少數仍活著，還在奮戰的反對派領袖。但俄羅斯當局並未放鬆，除干預納瓦尼的集會活動外，也阻止他進入體制。

2017年12月納瓦尼遭法院判處貪污罪，導致中央選委會以納瓦尼曾因刑事罪行被判刑為由，不得參加本月總統大選。外界普遍認為，這項判決出於政治動機。這使得剩下來能夠與普亭競爭的參選人全都「弱得可笑」，毫無贏面可言。

而納瓦尼失去和普亭一決高下的機會，轉而在網路上鼓吹選民拒絕投票。

「投票率」是關鍵嗎？

俄羅斯最大獨立民調機構拉瓦達民意測驗中心（Levada polling centre）預估這次總統大選投票率只有58%，為歷來最低數字。但隨後也因害怕當局司法整肅，最近被迫停止發表民調數據。

克里姆林宮期望能於此次選舉達到黃金雙70，即70%的投票率與70%的得票率，以取得明確的民意授權，回擊批評俄國為獨裁國家的西方領導人。

但選舉當日不太可能出現雙70。拉瓦達民意測驗中心（Levada Center）去年11月的民調，僅24%受訪者表示一定會去投票，另有34%說「可能」去投票，但仍未決定。

若真如拉瓦達預估，這次大選投票率將比普亭2012年當選時的65%還低，且遠遜於克里姆林宮想有體面選舉所需的70%。

美國資深政治顧問熊恩（Douglas Schoen）於美國「國會山莊報」（The Hill）撰文指出，俄羅斯選民的冷漠和不滿，逐漸反映在拒絕投票的態度上。數十個俄國城市2月出現示威，民眾抗議普亭執政下的貪腐，並支持納瓦尼的抵制選舉呼聲。包含納瓦尼在內，俄國一共已有超過300人遭到逮捕和拘留。

克里姆林宮想靠選舉留下民眾至少有選擇自由的印象，但至今展現出的選民不滿情緒，可能為普亭政權帶來警訊。不過，俄羅斯並無最低有效投票率的規定，因此低投票率不會影響普亭連任。

普亭這次選在3月18日進行總統大選投票，這天也是俄國武力併吞克里米亞的4週年紀念日。他就是想藉此激發選民心中重建俄羅斯帝國的夢想。

俄羅斯兼併原屬烏克蘭的克里米亞後遭國際制裁，對俄國造成嚴重影響，克里米亞事件也是俄國與歐洲關係緊張的主要癥結。然而，克里姆林宮卻以模糊的法律詮釋，將選舉日期延至3月18日，正是俄國併吞克里米亞4週年的日期。因為這是普亭個人歷史記錄著名的一頁：拉瓦達中心的民調顯示，俄國兼併克里米亞後，普亭的支持率從69%驟升至80%。俄羅斯經濟隨後陷入長達兩年多的衰退，但普亭人氣不減。

普亭最近還公布號稱美國防禦系統無法攔阻的核子武器，顯然想在歐洲和美國各地激起恐懼感，並讓他看來像是能夠帶領俄羅斯重返超級強權的人選。

普亭已經成為俄國體制的代名詞，民意調查再再顯示，即使政府滿意度低於50%，普亭的支持率仍極高。

但對許多俄國人而言，經濟是關鍵議題之一。俄國通膨率自2014年起急升，實質薪資因此縮水，迫使俄國人在薪資低得可憐的狀況下拚命存款。普亭面臨關鍵時刻之際，俄國經濟自去年開始擺脫衰退，通膨也獲控制。

俄羅斯國會上個月終於通過立法，自5月1日起調高最低薪資，比原先計畫提前約9個月。最低月薪將略增2000盧布（約新台幣1026元），達到「足以維生」的1萬1163盧布（約新台幣5775元）。

克里姆林宮宣稱這項法律是重大政治勝利，但聖彼得堡當地的分析家奧林匹瓦（Irina Meyer-Olimpieva）表示，這項調薪是「以小到可笑的幅度，調高低到令人難為情的最低薪資，來到勉強糊口的水準」。

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核稿編輯：楊之瑜