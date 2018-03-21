過目即忘怎麼辦？三招進入「激發狀態」提高你的記憶力

文：佳佳冥王星

想像你正在一間燈光微暗的大教室聽課，教室中有三百多個學生，老師站在遙遠的講台上，正在教生物化學的內容，總共70張的投影片現在教到第45張。突然之間，一個學生從座位上跳起來大聲說：「我找到威利了！」另一個穿著紅白條紋上衣的人也突然跳了起來，衝出教室，前面大叫的學生也跟著衝出去。教室出現一陣騷動，教授一臉疑惑，然後一切逐漸恢復原狀，繼續上課。

學生是否因此無法投入課堂？不一定。不過可以肯定的是，學生肯定會對上述的「威利事件」印象深刻。在《學習的26種方法》中提到，處於興奮狀態時，學習的效果會變好。當人們受到刺激，注意力跟記憶力也會隨著提高。

刺激是一種身體上的改變，使人進入戰或逃反應，心跳加速、手掌冒汗、注意力集中。正面或負面的情緒會對「激發狀態」產生不同的影響，但兩者都會促進記憶。有時候在教學後進行刺激，也能加深對內容的記憶。要利用「激發狀態」來加強學習成效，你可以將以下三個方法加入到你的學習中。

社會互動

他人在場時，人們會表現得更好，這是「社會助長」（social facilitation）現象。人們與別人一起騎單車時，會騎得比較快，撞球玩家在有他人觀察時，會打得比較好，就連螞蟻也會在其他螞蟻在場時挖掘更多隧道。最近的研究指出嬰孩向真人學習語言的效果，比從影片中學習較好（Kuhl，Tsao，&Liu，2003），成年人與他人一同學習科學的效果，也比獨自學習好。

與閱讀課本相比，真人教學算得上社會性的活動，但是教學本身仍不足以達到社會促進的效果。讓學生進行社交活動，例如與班上同學互動或在課堂中提問，才有可見成效。

拒絕呆坐

簡單的東西就可以讓人維持激發狀態，其中一個就是咖啡因，咖啡因能夠促進學習，而且與平常的激發狀態有同樣的生物機制。另一方法是做運動，運動過程中，認知能力會短暫受影響，但運動結束後一段時間內，學習表現會獲得提高。

此外，主動學習也有助於激發狀態：老師可以設計特別的選擇題促進主動學習，讓學生以不記名方式投票選出心中的正確答案，然後以小組形式討論問題。回顧10年研究的調查發現，與老師授課相比，大學物理課中的學生從主動學習的方式學習到更多，激發狀態很可能是促成這個結果的主要原因之一。

引起興趣和好奇心

有個研究，學者請受試者評核他們對多道冷僻問題的好奇心（如：「dinosaur」這個英文字最原來的意思是什麼？）並藉由FMRI進行腦部掃描，測量腦部對每道問題的反應。

參與者會在螢幕上看見每道題目出現，每道題目後會出現一張臉，然後出現題目答案。結果中，受試者比較記得他們感興趣的問題答案，但令人意外的部分在於，題目與答案之間出現的臉孔：這些臉孔不是知名人物，與題目也毫無關連，但是，他們會特別記憶跟有趣題目一起出現的臉孔。這個結果顯示，好奇心引起的興奮感能夠用來促進學習。

很多人都知道在刺激的狀態下，學習會有不錯的效果，但人們可能不一定知道，促進學習的刺激物不必與學習內容有關。肢體運動、外界噪音、或是找個人一起學習，都可以有效進入「激發狀態」，提高注意力與記憶力。

但是必須注意的是，如果激發狀態加上焦慮，會使人在壓力下表現變差。過度的激發狀態也會影響學習表現。若要靠外部刺激來加強對於教學內容的記憶，則要注意當外部刺激出現時，人們必須把焦點放在教學內容，否則激發狀態會使他們更忽略了教學內容。以前面的「威利事件」為例，若學生在事件發生之後將注意力放在課堂上，學生才能成功的提高對於學習內容的記憶力。

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航