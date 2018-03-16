【酷兒亞洲】重探酷兒台灣：《在黑暗中看見天使》《帶領我們通往幸福的路徑》

同志族群或許先天就了解性壓抑的苦惱，對於邊緣的性，特別是不以生殖為目的，純「享樂」的性愛，也投以較多關注。隱身在社會的殘障者，基為身體的限制而難以釋放性慾望，而解決殘障者性需求的重責大任，又落到了同志與酷兒們身上。

在《在黑暗中看見天使》中，里歐與戴安娜帶領我們進入「手天使」的世界。這是由殘障同志Vincent所發起的正式組織，招募培訓性義工，幫助肢體殘障者得到性滿足。片中訪談了殘障人士，性義工，接受性義工服務的人士，以及殘障者的父母家人等，以各方面的角度與觀點，認識「手天使」，以及殘障者對性的渴望。

Photo Credit：GagaOOLala同志電影線上看 手天使發起人 Vincent（中）

性，是一般人的日常；卻是殘障人士苦而不可得的奢侈。在訪談中，揭露了殘障者長久都處在一個對性不友善的環境，不僅是性伴侶難求，有些人甚至缺乏私人空間進行私密行為；而殘障者的所要性，也不僅是做愛，他們有時候只希望享有一下體溫的感覺；然而即使如此簡單的需求，幾乎都無法達到。

正視性的需求，是「手天使」堅定的概念；幫助殘障人士「打手槍」，在台灣社會中也是一個全新而進步的領域。

片中展現了「手天使」活動中溫馨的一面，我們看到有殘障者因此而體會到性的美好，因而改變了人生態度；看到享受過性義工服務的人士，發自內心由衷的感謝；也看到殘障者的父親對於子女未來性慾望所抱持的開放態度。由同志發起的「手天使」只是個小小團體，但是卻為台灣殘障者開啟了一道通往性愛世界的大門，而這道門，已經被關閉很久很久了。

「手天使」的工作，讓殘障者也可以和其他人一樣，活得像一個人。身而為人總是應該擁有人的權利；然而對於傳統的性伴侶，擁有後代是個不可得的權利。《酷兒台灣》四部曲的最終篇《通往幸福的途徑 》中，記錄了台灣同志父母的甘苦，以及一籮筐的新鮮趣事。

雖說都是當父母，同性戀卻比異性戀複雜許多。同志伴侶擁有子女的渴望，多了一層生命的思考，畢竟那並非「理所當然」。片中的訪談者說到尋找代理孕母「借腹生子」的過程，各有各的心路歷程，然後漸漸地把一個過去認為不可能的夢，付諸實現。

而代理孕母延伸出的倫理，法律，現實等問題，以及自女的養育成長，對於同志都是一種新的經驗。片中的同志父母們回顧他們的「生產」過程，都很辛苦繁雜，但是從他們看到子女時臉上散發的滿足，我們都感受到了一份生命的感動。

Photo Credit：GagaOOLala同志電影線上看 主持人里歐、戴安娜與同志家庭小孩溫馨互動

生命總帶來無限喜悅，這部影片也充滿著一股生命的活力。同志養育下一代儘管複雜微妙，但是終究是可以克服的；同志擁有子女，並不是為了和異性戀平起平坐，和政治上的平權也無關。同志和所有人一樣，都抱持著對生命的熱愛，都期待把這份愛傳遞下去。「愛」是每個人都該實踐的義務，它也帶領著我們通往幸福的路徑。

從《酷兒台灣》四部曲，我們看到了新世代台灣同志面對的新議題，新的關切，以及新的運動路線。同志曾經活在認同的困境中，但是在里歐和戴安娜之中，我們看到了一份新世代同志對同志身份的自在與自信。這份新的活力，將繼續創造屬於我們的「酷兒台灣」。

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航