深澳火力電廠通過環評、核二通過審查後，核四確定不再重啟

（中央社）台電表示，核四不會重啟，1,744束核燃料棒，今年6月起將分八批、每批約2,00束，運回美國原廠全球核燃料公司進行拆解，預計花費金額在新台幣7億元以內，未來仍期待順利賣出。

台電表示，由於核四電廠不會重啟，未來將轉型為綜合電力園區，廠內的1,744束沒用過的核燃料棒，預計2020年底前全數輸出；未來不但可望減少人力，一年並可減少約一億元的資產維護管理費用。

根據台電規劃，核燃料棒共規劃三個階段，運送、拆解及再利用，目前確認將由原廠全球核燃料公司（Global Nuclear Fuel-Americas, LLC）進行運送跟拆解，並進行異地保存，未來找到合適的買家後，就可以轉售。9日已決標，今年6月將運出第一批核燃料棒80束，9月將再輸出120束。

台電指出，而核燃料棒完成拆解後，具有再利用的可能，屆時將尋找國外買家，期待創造資產最大價值。

政府明訂2025非核家園目標，電業法去年修法通過後也明訂，2025年前核能電廠必須停止運轉；核一廠1、2號機預計將於今年底及明年6月除役，核二廠2號機申請再轉昨（15）日至立法院進行專案報告，原能會最快將於下週決定是否再轉。目前運轉中的核能電廠機組為核二廠1號機及核三廠1、2號機。

而1980年開始的核四計畫，歷經暫緩興建、廢核案、停建、再復工、又停工封存，建置成本達新台幣2,838億元，過程長達37年。當初採購的核燃料棒共1,744束，採購金額約新台幣80億元。

《蘋果日報》報導，綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣表示，台電何時要把核四折除、轉賣，環團去年盯著台電講了好久，台電如今總算這麼做，環團期待很久了，對此環團樂觀其成。

核工專家賀立維對此也表示樂觀其成。他指出，核四燃料棒運出國是好事，代表核四這輩子不可能運轉了；幸好核四燃料棒沒有放進反應爐裡，是全新完全沒用過的燃料棒，否則用過的燃料棒依國際規定不能運出國。

《中國時報》報導，商總理事長賴正鎰直言，政府要把「不停電」列為國家重要政策，台灣的經濟發展需要電，沒有核電，台灣一定停電，現在核四確定掰掰，讓他很傻眼，但是，他還是很樂觀的認為，「燃料棒送到美國，還是可以從美國再運回來。」

工商協進會理事長林伯豐則認為，如果核二2號機組運轉後，台灣不停電、不缺電，政府可以持續「非核家園」的政策，核四的問題也就不是問題。但是，如果核二2號機組運轉後，台灣還是缺電，就不應輕易放棄核四。

《蘋果日報》報導，台電董事長楊偉甫今表示，核四燃料棒送回美國原廠折解、再利用，尋找買家，將分成二階段處理；第一階段先以完整的燃料棒，尋找買家，因為整個燃料棒的賣價比較好，如果找不到買家的話，再拆解成鈾燃料來賣。他強調，最後不會運回台灣。

有記者詢問，若屆時賣不出去怎麼辦？台電副總經理蔡富豐強調，現在無法預估到時的狀況，目前先依照規劃的二階段尋找買家處理，總之最後不會運回台灣。

台電表示，今年12月核一廠1號機將停機除役，該廠2號機2019年7月停機除役，正式邁向非核家園；核二廠兩部機組將於2021年12月及2023年3月除役，核三廠兩部機組也會依運轉期限，在2024年7月及2025年5月除役，2025年可落實非核家園目標。核四不啟封、不運轉，所在地規劃轉型為火力發電結合再生能源的綜合電力園區。

2017年12月，台電就表示，核四封存時間到期後，核四資產還是要繼續維護，另外，台電已有核四改建的初步規劃，將綜合考量風力、火力、太陽光電等電力設施，如山坡地就發展風力發電、屋頂就蓋太陽能光電，空地則可以發展火力發電。但任何選項都不排除，預計2018年上半年可提出規劃。

當時，核四廠所在里之一的新北市貢寮區仁里里的里長吳勝福表示，要改風力或太陽能，甚至潮汐發電都可以，不應該再採火力發電的落後國家做法，來傷害貢寮人，「不要把什麼爛的東西都丟給貢寮」。要改核四用途就應先還給地方，畢竟當初以核電目的徵收的土地，再去討論其他的綠能發電議題及徵收所需的用地。

世新大學傳播學院院長游梓翔在臉書貼文表示，電力或許是個專業問題，需要仰賴專家，但電力政策卻沒那麼「深奧」。他整理十天內，三條與電力相關的新聞：

3月6日，原能會審查通過核二廠二號機再運轉申請，核二廠二號機確定重啟。台電表示：核二重啟光是今年就能省下100億的油氣發電成本，「減輕電費調漲壓力」。

3月14日，11年前除役、位於新北瑞芳的深澳火力發電廠電廠通過環評。台電說，深澳電廠有助能源多元化，降低「大量倚賴天然氣」的風險。

3月16日，台電指出，核四廠內的1744束核燃料，將分三年運回美國，這代表核四，確定掰掰。

游梓翔認為，執政黨的電力政策就是「新的扔掉、舊的重啓、污染的給你。」

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核稿編輯：楊之瑜