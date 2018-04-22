生理時鐘的故事：把自己關在黑暗洞穴一個月的「現代睡眠研究之父」

在生命演化出來前，因地球的自轉周期（大約24小時）而有的日夜變化就已經存在了，而生命的演化也自然地把這個日夜變化節律帶入生命的起源──DNA中，從簡單的細菌到複雜的靈長類，都有大約24小時節律的生理時鐘在體內調控著一切，讓我們對環境的節律性變化有更好的適應能力。

關於我們人的生理時鐘的研究，起始於一位充滿好奇心的睡眠研究者，問了一個聰明的問題，並且實際把他的想法測試在自己的身上。這位研究者叫做Nathaniel Kleitman（文章內簡稱NK），又被尊為現代睡眠研究之父。為了證明我們人身體內也有著生理時鐘，在1938年時，NK和他的研究助手花了一個月的時間，待在地底下陽光照不到的洞穴裡（Mammoth Cave），紀錄睡眠／清醒周期與體溫日夜變化周期。他的好奇心照亮了我們對人類生理時鐘的探索。

20年後，Jürgen Aschoff和Rütger Wever重現了NK經典的實驗，但是改用比較舒適的實驗室環境，而不需要求試驗者回去洞穴裡，並且記錄他們的睡眠／清醒時間、體溫、排尿的量與時間以及其他的生理指標。雖然不是地底的洞穴，這個人造的實驗室環境一樣沒有陽光的照射來重設每天的生理時鐘。在陽光照射不到的實驗室環境裡，他們的紀錄清楚指出，即使沒有陽光的變化給予時間上的暗示，睡眠／清醒周期與體溫日夜變化的節律，依舊能夠維持大約24小時的時間。不一樣的地方是，睡眠／清醒周期不再是一天中固定的時間，而是每天往後延遲一點時間（比如說，第一天早上7點自然醒；第二天是7點40分自然醒，第三天是8點20分自然醒……一天比一天晚一點）。他們的結果讓我們對人類生理時鐘有了的第一個層面上的了解：

我們人也有一個內在的生理時鐘，而且在沒有陽光重設時鐘的情況下，這個時鐘會以大於24小時的周期自行運作（free running），並且反映在許多不同的生理指標上。

除了之前文章介紹的手錶型動作感測器（activity watch），褪黑激素（melatonin）應該是許多人想到能作為對生理時鐘測量的指標之一。這個由松果腺（pineal gland）所分泌的賀爾蒙的確是非常好的選擇：唾液與血液都能夠測得到，所以樣本的採集並不會太困難。正因為小至細胞（如細胞週期），大致個體的的行為（如睡眠／清醒）都能看到生理時鐘調控的證據，除了文章說到的體溫變化、排尿量等，血糖變化、血壓變化等也都是能作為評量生理時鐘的生物指標（biomarkers）之一，視研究的問題而會有不同的選擇。

在2010年時，日本的研究團隊也發明出了用毛髮的毛囊檢驗時鐘基因活動的方法（圖1.）。他們的研究論文中顯示，從頭髮或鬍子中的毛囊所萃取出的基因活動資訊，不僅有日夜節律的變化，當受試者的睡眠／清醒周期被干擾時，毛囊的時鐘基因的節律也出現被干擾的跡象。他們的研究讓科學家們在評估人類的生理時鐘時，又多了一項非侵入式的方法。

圖片來源：作者提供 圖1. 用毛髮的毛囊檢驗時鐘基因活動。詳細的原文可以參考Akashi et al. 2010 doi：10.1073/pnas.1003878107

問卷也是科學家採用的方法之一。許多的問卷的設計方向是評估受試對象的生理時鐘類型（chronotype），也就是之前文章介紹過的早起型的百靈鳥或是晚睡型的貓頭鷹。二分法雖然有準確度上的限制，但也有著較易理解的優勢：我們可以把這個二分法想像成彩虹光譜的兩端，有些人可能是很偏光譜尾端的紅色（極端百靈鳥）或紫色（極端貓頭鷹），但是大部人多分布在中間附近的位置。也就是說，大部人是小百靈鳥或小貓頭鷹，而且身體具有彈性調整作息的能力。最具代表性的問卷是MEQ，在1976年所發明。M是英文的早晨（Morning），而E是英文的晚上（Evening），透過問卷中的19個問題，評估受試著可能是白靈鳥或是貓頭鷹。

這樣的問卷自然有著許多的限制與容易失真的缺陷，所以陸陸續續有其他的問卷被發明出來，包括把輪值夜班的影響也納為考量之一。當社交時差的概念被發展出來後，在MCTQ的問卷中（於2003年被發表），周間（禮拜一到禮拜五）與周末（禮拜五晚上到禮拜日結束）的睡眠時間與其他作息的評量也被分了開來。很明顯的，許多人的上班與休假的睡覺、起床時間是不同的。除此之外，在周間與周末花了多少時間在戶外接受陽光的照射，也納入了這個比較新的問卷之中。

參考資料

本文經王輝斌授權刊登

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