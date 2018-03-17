習近平給其他派系的警示：最強的江系我都敢公開羞辱，你們算什麽？

親習近平的多維網取代了親王岐山的財新系媒體，成為中南海自行向外界「放料」的重要管道。此前，中共內鬥一般通過香港媒體放料，如今，雖然多維網號稱香港媒體，但其總部已設在北京，已然「本土化」，如此中南海更能對其如臂使指。

習近平剛上台時，多維網持有人、香港商人于品海一度遭扣押，那時他被視為代表上海幫的利益。等到于品海重新出現在公共領域後，多維網已變成習近平的狂熱吹鼓手。

中國兩會，多維網開足馬力為習近平修憲製造輿論，並刻意羞辱江澤民和曾慶紅。失蹤多時的太子黨「白手套」、擁有萬億資產的肖建華的近況，第一次出現在多維網的報導中。肖建華被中紀委控制，若非中南海許可，多維網如何能報導其近況？多維網的報導指出，肖建華並未入獄，但沒有人身自由，可以遙控其旗下的公司，正在吐出其侵吞的巨額資產，向國有銀行還債。

而對於肖建華倒霉的原因，多維網分析説，除了誘發經濟金融風險之外，肖建華和其企業集團「明天系」還脫離「商人本位」，觸碰了「政治乳酪」。

文章指出：「肖建華被外界公認為中共權貴的高級『白手套』之一。……肖建華有句口頭禪：『每個人都有價碼，北京每個太子黨都有價碼。』」文章更是列出肖建華的兩宗具體罪行：協助中共某前常委之子，以30多億元人民幣鯨吞資產達738億人民幣的山東第一大企業魯能集團。肖亦被指與另一位中共前常委女婿、中國央行前行長女婿存在不正當的利益關係。

「這一類不正當政商關係，給習近平上台以來發動的中共反腐帶來了巨大挑戰。」文章中未直接點名的三名前高官，稍稍熟悉中國內情的人、用腳丫子都能猜出他們的名字：曾慶紅、賈慶林和戴相龍。其中，級別較低的前央行行長戴相龍的女婿車峰已經被拘押。

習近平修憲順利過關，且保留了象徵性的兩張反對票。此前，習是以全票當選黨魁及國家主席。為了與此次投票結果對照，多維網發表了兩篇回顧式報導，其中一篇題為〈曾慶紅當選中國國家副主席時有177張反對票〉。

文章指出：「在2003年的中國第十屆人大會議上，胡錦濤首次當選中國國家主席，曾有四票反對、三票棄權；溫家寶當選中國國務院總理，三票反對、16票棄權。而曾慶紅當選中國國家副主席，有高達177票反對、190票棄權。得票率僅為87.5％。」

文章更是毫無顧忌地寫道：「曾慶紅當政期間名聲不佳，有貪腐的傳言。2015年2月15日，中紀委網站刊文〈大清「裸官」慶親王奕劻的作風問題〉批評大清慶親王奕劻，爆紅網路，文章稱『慶親王奕劻工作能力很差，名聲也不太好，官運卻好得出奇。自1884年到大清倒台的27年中，他先後負責外事、海軍、財政等重要部門，最後升到首席軍機大臣、內閣總理大臣』。線民猜測喻指『曾經的慶親王太紅了』，是借古諷今。」如此公開羞辱並未落馬的前常委及太子黨「老大哥」，相當不同尋常。

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另一篇文章則直接拿江澤民開鍘——〈江澤民連任中國中央軍委主席時有98張反對票〉。文章指出：「江澤民留任中國中央軍委主席時，曾得到高達98張反對票，122張棄權票，創下紀錄。」對於江澤民在軍委主席任上的政績，文章如此評論説：「在1995年至1996年台海危機中，解放軍遭遇了巨大的威脅，兩艘美國航空母艦開進海峽附近巡航。這件事令江澤民痛定思痛，開始大規模建設國防、購買俄羅斯海軍及空軍武器，扭轉了鄧小平時代的軍隊經商、士氣低落、軍工接近崩潰的局面。中國大陸的軍事愛好者和民族主義者對1996年以後江澤民在解放軍建設方面的貢獻表示贊許。但由於江澤民執政時期腐敗問題在全中國範圍內的蔓延，軍隊腐敗也日趨嚴重，軍隊中買官賣官的現象仍有所增多，並持續延至他嫡系徐才厚、郭伯雄的腐敗案。江澤民的腐敗治國遭到許多人的反對。」

文章對江澤民褒中帶貶，還順帶貶斥了鄧小平這個「後30年」的「老祖宗」。由此可見，習近平除了毛澤東之外，對前幾任中共最高領導毫無敬意，連「改革開放總設計師」鄧小平都不放在眼中。

那麽，習近平為何要公開羞辱江澤民和曾慶紅呢？首先，習近平警告這兩位最有權勢和影響力的退休領導人，不得「妄議中央」，別想繼續干政。如果江、曾旗下的高官真是流亡富豪郭文貴口中的「老領導」，那麽江、曾趕緊與之劃清界限。

據傳，習近平修憲之舉，在徵求意見階段，有多名元老表示反對，反對者中很有可能就有江、曾兩人。習近平為之震怒：徵求意見的程序，本來只是照顧元老們的面子，走走過場而已。退休的元老們，應當乖乖地地舉雙手贊成，如此才能確保家族、子女手上的萬貫家財無恙。若膽敢反對，恐怕不僅累及家人，就是本人也難以安度晚年。

中共現任元首與退休元老之間的微妙互動，有如香港黑幫電影中常常出現的經典情節。那些以為自己金盆洗手之後仍可呼風喚雨的前老大，一直不停地對現任老大指手畫腳。一開始，現任老大對其表示尊重，至少敷衍一番。到了忍無可忍的時刻，現任老大不僅連面子都不給，乾脆命令手下將「老東西」像垃圾一樣處理掉。若是看過此類電影，江、曾二人應當學會審時度勢，遵循「潛龍勿用」的古訓，閉門不出、安度晚年是也。

其次，習近平發現，近年來，江澤民在民間的聲望不降反升，為此感到焦慮和不安。很多中國民眾患了「斯德哥爾摩症候群」，因為在習近平時代感到窒息憋悶，轉而懷念起江澤民時代並不存在的「美好」與「寬鬆」來。有人說，把江澤民的品質「正面化」是一種隱晦的對比方式，可以解釋為對習近平的批判。當然，在我看來，此舉不是在一鍋湯裡找老鼠屎，而是在一堆老鼠屎中找一粒白米。

極具諷刺意義的是，在習近平用粗糙手法打造其毛式個人崇拜之際，中國民間出現了一種怪異的「長者文化」，連《紐約時報》都以專文介紹説：「在多年遭受嘲弄之後，江現在成為了某種時尚教主，成為了玩笑性質的亞文化「膜蛤文化」的偶像。……其背後的感情是複雜的。它半真半假，具有諷刺性，但它反映了人們對過去的懷念，對現狀的不滿。」

前記者文森特・朱（Vincent Zhu）說：「我個人覺得江並沒有比習好很多。但他非常國際化，受過良好教育，而習近平卻喜歡告訴人們他讀過什麼書。因此，『膜蛤』是一種對習大大、彭麻麻這種廉價宣傳方式的反駁。」為了反擊這種趨勢，習近平默許、縱容一系列非主流、非正統的媒體，如多維網之流，大量發佈貶斥江澤民及上海幫的文章，以期樹立自己的正統性。

第三，習近平打擊江系，也是向其他派系釋放一個明確的警示信號：就連最強的江系我都敢公開羞辱，你們算得了什麽呢？習近平將此前中共高層「寡頭共治」、「集體分贓」的「潛規則」，變成了「老大掌勺」、「愛給你多少就給你多少」的「新常態」。你想多得，就得乖乖效忠；不乖乖效忠，就會被冷凍、被邊緣化，乃至被關進監獄，成為全黨全國口誅筆伐的「壞人」。看看團派「明日之星」孫政才的下場，誰願意成為孫政才第二呢？

被習近平公開敲打的，不單單是江澤民和曾慶紅。

胡錦濤、溫家寶、朱鎔基、李鵬乃至鄧小平家族，都屢屢遭到「敲山震虎」式的威脅，他們的子女或被降職，或傳出被中紀委等部門約談的消息。而他們培植的接班人都已成為「明日黃花」——多維網甚至刊登文章明目張膽地宣稱「胡春華沒戲了」，指出習派中年輕有為的丁薛祥、陳敏爾才是真正的接班人。

從此，分析中共的政治演變，派系鬥爭的老方法不再管用，端看習近平一人之所作所為可矣。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航