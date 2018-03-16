【藝遊時光】賞花季飄起藝文氣息，等待櫻花滿開

編按：淡淡的3月天緩步邁入了下旬，今年節氣春分落在3月21日，而台語俗諺說：「春分，日暝對分。」在這天，白日與晝夜將平分為各十二小時，也就是春分過後，白天的時間將會越來越長，可以出遊的時間也增加囉，事不宜遲，說走就走吧！

藝遊靠北邊

名稱｜The MOSES－神性、黑洞與人性－中國新銳攝影師高明昔個人影展

時間｜2018／03／24－04／22

地點｜Onfoto Studio 承德工作室（台北市大同區承德路三段90巷14號3樓）

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The MOSES，中譯為摩西，此次展出作品的延伸含義為人性、神性、自然性，為本次展覽的創作核心。作者認為，人需要先知精神的指引來幫助自己擺脫困苦與不安，也或許只是信仰與寄託的抽象化產物。

本次展出的作品有三小組，分別用神性映射下的善與惡來表達人性。此系列運用高明昔擅長、卻少為人知的 Photo Illustration（數位式畫意攝影）為創作方法，並運用天文、神話，與宗教，強調能量的給予與毀滅⋯高明昔所關注的創作議題與畫面形式在中國並非主流，求學時期甚至被「指正」過，後因機緣受到藝術家 Bernard Faucon 堅持自我風格與信念的創作精神感召，最終在中國目前所流行的攝影藝術風格的藩籬中脫穎而出，在 2017 年入圍中國學術性攝影獎項：三影堂攝影獎的殊榮。

名稱｜北港聯歡——善男信女歌唱大會

時間｜2018／03／23 20：30－23：30

地點｜Revolver（台北市中正區羅斯福路一段1-2號）

備註｜本活動為售票活動

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每個人都錯，那到底是誰的錯？脆弱錯了嗎，當警察錯了嗎，說謊錯了嗎，去不了大港錯了嗎？唯一沒有錯的是，你要來看這場表演，北港聯歡歌唱大會，這裡都是善男信女。

今天，你對了嗎？

名稱｜蟾蜍山微光展：平行時空下的愛情故事

時間｜2018／03／24－04／08

地點｜蟾蜍山廣場（臺北市大安區羅斯福路四段119巷68弄旁）

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蟾蜍山座落於臺北城南，早期為梘尾（景美）與新店地區進出臺北盆地的重要門戶，為「公館」地名的起源。戰後，蟾蜍山成為守護台海空防之軍事重地，依山而建的空軍「煥民新村」與周遭的自立營造聚落，交織出外省、閩南、客家、原住民、印度等多元移民文化與獨特的山城景觀。

今年響應寶藏巖光節「平行時空」主題，透過社區共同創作的藝術裝置與影像作品，敘說當年因戰爭流離到臺灣，遇見另一半的刻苦銘心；他們在這裡開始扎根、成家，用愛譜出跨越族群的動人故事。

藝遊在中間

名稱｜香港莫穎詩台中舞踏第二擊：咖啡香裡以身作畫兩天舞踏體現工作坊

時間｜2018／03／19－03／20

地點｜艸田空間（台中市北區育德路131巷6號）

備註｜本活動需入場費

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以肢體或肌肉為畫筆尖，以兩位存在主義的經典畫家阿爾伯托．賈克梅蒂及法蘭西斯．培根的震撼筆觸作為參考，以舞踏作為穿越情感、軀殼的橋樑，將遺忘了和疏忽了的感觀都打開和張開，然後再扭曲、迂迴。

縱然你非是一個專業的舞者或表演者，課堂內需要的也從不是要追求完美和唯美的形態或畫功，但就是一次坦誠而坦蕩並坦白的對話和互相交流。詩意和意象並不是藝術家的專利。不同的體態或體型、不同的性格，所表達出來的亦將會是不同歷練跟味道出來的一絲畫意。

藝遊南霸天

名稱｜2018臺南藝術節——嚎哮排演《太空救援：果頭計畫》

時間｜2018／03／23－03／25

地點｜台南人戲花園（台南市北區公園北路199號）

備註｜本活動為售票活動

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嚎哮排演全新科幻驚悚喜劇《太空救援：果頭計畫》講述在一片荒蕪的星球上，兩名太空人林馬豪和崔蕭似乎正就著一些無聊的事情進行討論，我們對他們兩人所知甚少，因為他們講話總是顛三倒四，確切能夠知道的，只有他們似乎正在等待著一場彷彿永遠不會到來的太空救援計畫，該計畫名為「等待果頭」。

名稱｜2018 東京映像写真展ツアー

時間｜2018／03／10－03／30

地點｜MAY16 CAFE（高雄市苓雅區青年二路198號）

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2018 東京映像 写真展ツアー巡迴展

累積了無數次的拍攝，捕捉平凡的事物，記錄每一秒所消逝的光景，專注於生活本身，是件非常有魅力的事情，也許這就是愛上攝影的初衷。東京映像，是透過影像，以及不同的文化差異，捕捉看似日常、又具有故事性的畫面，以一個旅者的角度，來呈現不同於台灣的在地風情。

名稱｜詩途者說書｜冰島即行：建築家們與詩人的旅誌

時間｜2018／03／21 19：00－20：30

地點｜構享聚落 Compose（高雄市新興區中正二路192號2樓）

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生活在熱帶島嶼的我們，對於遠方極地小島的渴望。是被白日夢冒險王裡綿長看不見盡頭的路所吸引？又或因為著迷sigur ros和Björk那空靈夢囈般極地之聲？冰島金圈藍湖的震撼與詩意，將透過詩人的筆觸，化作氤氳不散的霧，繚繞在你我心中。一起在晚上坐下，聊聊詩人眼底下的冰島那迷人深邃的夜和風景吧！

藝遊向東面

名稱｜【晃晃歷史與未來】終戰那一天：臺灣戰爭世代的故事

時間｜2018／03／24 15：00－16：30

地點｜晃晃書店 (台東市漢陽南路139之1號)

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1945年8月15日，昭和天皇宣讀《終戰詔書》的錄音，從帝國平民百姓家中的收音機流瀉而出，這是普通人首次聽見天皇的聲音，也是日本正式承認戰敗的重大歷史時刻。本書透過九則以真實人物、真實情節構成的故事，分從前線、後方、外圍三個視角，訴說臺灣戰爭世代身處二戰陰影下的生命遭遇，特寫他們的身心狀態與情感邏輯。希望藉由這些故事，種種掉入歷史邊緣的記憶，可以重返這一代人的腦海，被知道、被理解、被反省，以及被悼念。