Me too再延燒：立法院爆出助理性騷擾，加害人嗆「反正申訴都是我在處理」

聲援性騷擾、性暴力受害者的「Me too」活動，從美國影視界一路延燒，日前，台灣體操界也傳出教練性侵國高中選手的事件。昨（15）日，「台北市女性權益促進會」、「台灣職業安全健康連線」等民間團體聯合舉辦記者會，宣布成立「Me too」支持網絡及申訴專線，但記者會上，台灣職業安全健康連線執行長黃怡翎爆料立法院也有性騷擾問題，至少有六人受害。

昨日，台灣女人連線、台北市女性權益促進會、台灣職業安全健康連線、台灣展翅協會舉辦聯合記者會，宣布成立「Me too」支持網絡及申訴專線，並發布新聞稿指出，被通報的性侵、性騷擾案件可能只是冰山一角，還有許多未通報的黑數。

新聞稿解釋，受害者選擇沈默大多因為害怕，「首先，害怕權勢，亦即社會地位、財富、性別權力的不對等，如：主雇、師生關係，讓她們卻步。其次，怕受到二度的傷害：被親朋恥笑；被抹黑、扭曲，如：政治陰謀、感情生變所致；被揭露隱私，如：網路肉搜；或被報復，如：失去工作。再者，怕司法體系的不友善，常無法還給受害者一個公道及正義，如：在性侵的訴訟中，法官的性別概念卻仍落後不前，只考慮加害者『其情可憫』、『兩造曾為親密關係』等而對加害者輕判，未考量性侵可能造成被害人一輩子陰影的身心創傷。」

新聞稿寫道，加害者如果沒有被揭露，可能繼續不斷地加害受害者，也可能加害更多其他的人，「而我們也是其他人之一」。因此，他們鼓勵更多的受害者打破沉默，社運團體、女律師、心理師等成員將成立Me Too支持網絡，設置申訴專線（02-3322-1350）及各專業領域組成的諮詢平台，讓受害者有支持及陪伴而能勇於站出來。

《自由時報》報導，前立委、台灣女人連線常務理事黃淑英今天受訪表示，公布專線之後，已經陸續接到申訴電話。她強調，除了受害者自己站出來，也可以幫別人打申訴電話，用「Her too」的精神，幫別人說出被騷擾的經驗。

黃淑英說，她們會用溫和的方式，不會用爆料方式解決問題，也會提供諮詢師的服務，如果情節很嚴重的話，也會請律師去提告。黃淑英說，這個社會對受害者不友善，所以受害者可能不敢出面講，但不能連旁觀者也沉默。

立委助理被性騷擾，申訴也沒用

《自由時報》報導，昨日舉辦記者會時，台灣職業安全健康連線執行長黃怡翎在提到，立法院也有嚴重性騷擾問題。黃怡翎轉述被害人指控，指加害者H男是資深立委辦公室助理，平常跟女性談話都靠得非常近，有一次親到不同辦公室的A女臉頰，當下她情緒崩潰，請老闆打電話向Ｈ男的老闆申訴，對方卻僅說「已經很多人申訴過了」；另一名女助理B女，則是常被H男摟肩，B女還以為這是「立法院潛規則」，只能在被騷擾後跑到廁所痛哭；受害者C女曾當面嗆要向對方老闆申訴，不過卻被反嗆：「妳去申訴啊！反正我老闆業務、陳情都是我在處理！」已知受害者至少有六人。

《鏡週刊》報導，前述受害者都是在第八屆立法院以前被H男性騷，H男是南部某資深民進黨立委的資深助理，在其辦公室工作超過10年以上，深受該立委信賴。H男中年、已婚有小孩，熱愛戶外運動與美食。但據了解，H男日前已低調離職。

《性騷擾防治法》和《性別工作平等法》規定，組織成員、受僱人超過10人，就應設立申訴管道協調處理，人數達30人，應訂定性騷擾防治措施，並公開揭示之。

（中央社）立法院上午發布新聞稿指出，有關立法院有國會助理受到性騷擾，立法院秘書長林志嘉表示，立法院設有性騷擾防治申訴管道，在接獲員工申訴後，由性騷擾申訴調查處理委員會進行相關的調查處置。

林志嘉說，反對任何性騷擾的違法行為，立法院任何員工如果面臨性騷擾，請一定要勇於提出申訴，杜絕所有不法的行為。另外，國會助理是由立委所雇用，有關違反性騷擾防治法相關行為，應由立委接受申訴，受理後進行調查，並依法處理。林志嘉說，立法院願意提供相關的協助，讓每個立法院員工及國會助理都遠離性騷擾的侵犯。

《蘋果日報》報導，民進黨婦女部主任蔡宛芬昨日也在臉書自爆某「公衛大老」兩年前曾開口邀她「兩個人」去泡溫泉，被言語騷擾多次的她，終於鼓起勇氣告訴對方「你這是職場性騷擾」，當場一陣靜默，不過蔡宛芬表示不便透露這名「公衛大老」是誰。

「Me too支持網絡」第一波支持網絡志願服務名單

黃淑英（台灣女人連線常務理事）

黃怡翎（台灣職業安全健康連線執行長）

劉嘉怡（台北市女性權益促進會監事、律師）

陳逸玲（台灣展翅協會秘書長）

車先蕙（中華民國臨床心理師工會全國聯合會常務監事、心理師）

林綠紅（彭婉如文教基金會副執行長）

廖蕙芳（鴻毅法律事務所、律師）

李兆環（得聲法律事務所、律師）

莊喬汝（德臻法律事務所、律師）

翁林瑋（文鼎國際法律事務所、律師）

王珊珊（李麗芬立委辦公室主任）

新聞來源：

核稿編輯：楊之瑜