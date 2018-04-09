西班牙的#MeToo困境：低工資、刻板印象與性別暴力

作者：胡嘎

全球各地都在說MeToo

#MeToo引來了數百萬的女性響應，全球各地皆以當地語言熱烈參與，西語世界將Me Too直譯為「Yo También」。雖然在西班牙電影工業裡迴響不大，只激起小漣漪，但馬德里「我們可以黨」（Podemos）的市議員，身兼哲學教授與女性主義者的Clara Serra挺身而出響應，在Instagram發佈了一段影片。

她在影片中如此陳述：「我也曾在職場上遇過要求與我共進晚餐的上司，我也曾在公車上碰過隔壁乘客用大腿磨蹭我，我也曾在街頭被陌生人騷擾而感到恐懼。」並寫到：「這些行為往往就在我們的眼前發生，因為它們已經被合理化而且被允許了。#YoTambién」在在指控社會的容忍背後，其實是貶抑女性的心態作祟。

西班牙面臨的性別困境

職場的性別議題，除了直接迫害的性騷擾問題之外，企業的性別歧視導致的間接迫害就是「低工資」，根據西班牙《世界報》（El Mundo）2017年十月的報導，西班牙平均薪資因性別而差異極大。同一份工作，女性的薪資整整比男性低了23.5％，一年平均比男性少領5,982歐元（相當於20萬台幣左右）的薪水，差距大到國會已要求政府提出對策以實現薪資平權。

再者，西班牙的性別不平等，也反應在性別暴力問題上，每年因性別暴力迫害致死的人不在少數。根據《國家報》（El País）2017年十一月底的報導，統計至報導當日為止，在2017年已有45名女性遭受伴侶或前伴侶暴力傷害致死，令人唏噓。性別暴力的根源在於不平等的社會性別關係，深植於傳統的社會制度中，也正是其難以消除的原因。

社會性別關係是從小學習而來，我先生有次到玩具店買東西，跟我分享了在店裡的觀察：男孩與女孩的玩具區域壁壘分明，男孩的玩具不外乎就是車子、槍等「一般」性別刻板印象可以想像到的項目；女孩的玩具則超越了他的想像，除了小推車、嬰兒娃娃外，竟然還有「我的第一台吸塵器」這類家事玩具，教導女孩從小開始從事家事勞動，小朋友的刻板印象，很難不被社會制度所挑選的玩具影響。

圖片來源：作者提供

距離平等有多遠？

從以上總體看來，西班牙的沙豬指數應該不低，爬梳西班牙的歷史進程，會發現或許與曾經歷的弗朗哥將軍獨裁統治時代（1939年～1975年）有關。執政40年來，佛朗哥實施國家天主教主義，社會上宣揚恢復傳統天主教教條，女性的地位跌入谷底，甚至明文規定沒有丈夫的同意，婦女不能自主找工作、不能外出旅遊，甚至無法去銀行開戶，禁止離婚、墮胎，將性別不平等轉成制度，強化女性在家中扮演母親與妻子的角色。

獨裁政權結束之後，西班牙趕緊追上了民主的步伐，積極通過許多促進兩性平等的法律，然而威權統治遺留下來的影響仍沿襲至今，雖然女性在政治上的參與程度已改善許多，根據歐洲性別平等機構的數據，2017年西班牙兩議院中，女性佔了38.44％席次，位居歐盟國家第四高，僅次於瑞典、芬蘭、比利時，參與程度也比德國、（尚未完成脫歐程序的）英國、法國都高。

此外，首都馬德里與第二大城巴塞隆納的現任市長都是女性。馬德里市長是退休女法官、鐵腕奶奶Manuela Carmena；巴塞隆納市長是前社運人士、甫於媒體上表明自己為雙性戀的Ada Colau。兩人都是性別平權運動的有力支持者，雖然提升了西班牙女性從政指數，但對一位普通西班牙女性的日常生活而言，仍存在著性別暴力、薪資不平權的問題，距離實際平等還需漫長的努力，才能彌合這些性別上的差距。

本文經英語島雜誌授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航