培養說話的魅力，先改掉這五種「溝通病」

文：SmartM／盧俐妤

職場上有大約80％的時間都花在與人溝通，但如何表達精確、談吐吸引人，向來是所有職場人都在不斷修習的一門課。Speech Improvement Company的總裁Ethan F. Becker表示，說話時要能讓聽眾不分心，才能夠達到有效的溝通。他列出在交談時應避免以下這五件事，可以抓住對方的注意力。

一、太多無意義的語助詞

人在說話時常會不經意地說些「呃⋯⋯」、「那個⋯⋯」、「就是⋯⋯」等填充用詞，Becker表示這些贅語是反映緊張時的說話習慣。即使說話的人本身沒有發現，卻在無形間造成觀眾的聽覺疲勞，開始抓不太到說話的重點，也會難以專注在想要表達的內容上。

二、使用艱澀的專用術語

即使會議裡都是相同領域的人，把專有名詞不斷掛在嘴邊，也不是一種討喜的說話方式。因為當表達的語句越簡短，代表別人需要花更多時間來消化、理解，而這也是導致聽眾分心的原因之一。說得越白話不代表將表達的水準下降，而是為了讓聽眾能越快理解其意，才不會浪費時間糾結在某句尚未聽懂的話上，反而漏聽了接下來的內容。

三、語氣缺少情緒起伏

說話少了抑揚頓挫、只用單一頻率的聲音溝通，絕對會讓一大半觀眾喪失興致，演變成「左耳進右耳出」的窘境。適時調整語調，尤其在公開演講的時候，學會跟隨著現場氣氛是很重要的。並不是說口氣要變得多浮誇，但通常用快節奏的說話速度比較不容易讓人失神。也別只是僵硬地呆站在台上，順著語氣帶些手勢，妥善利用肢體語言也是吸引注意力的一種方式。

四、過多的眼神接觸

大家都知道在和別人說話時，眼睛看著對方是很重要的，這樣才會讓人覺得被重視、有在專注聆聽他說的話。不過與群眾對話時，如果老是盯著某個方向看，即使並非刻意在看著某個人，他卻會認為自己一直被盯著看而有些坐立難安，甚至感覺到威脅性。如果是對著團體發表時，眼神記得要環顧四周，不時地轉換視線方向，別只是盯著那特定的兩、三張臉孔，這可是會讓人感到渾身不自在而嚇倒他們的。

五、急著發表意見而少了互動

交流彼此意見是展現人際溝通中的良好互動，但若是只顧著分享自己的經驗，很容易不小心就忽略了他人的情緒。要別人只聽你說，好像是對他人的意見不屑一顧，也會讓別人因為被打斷反而對你分享的事情興趣缺缺。

溝通、簡報，除了陳述己見，也要聆聽參與者的想法，並以其提問做為延伸，回覆相關的內容，才不會讓人感覺說的話被否定。想表達不同的意見之前，用「不過⋯⋯」作為轉折，聽起來會較為婉轉，這樣雙方的互動也會更熱絡。

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參考資料：Fast Company

本文經SmartM 人才培訓網授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航