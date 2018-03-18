立委為何搶著當召委？用「標會」的概念來理解就懂了

文：簡立易（國立清華大學通識教育中心兼任講師）

先講結論：要理解立法院的委員會和負責召集會議的召委是怎麼回事，就從「標會」的觀念去了解，庶幾近矣。

在金融產品未像今日那麼多元化的時代，一般升斗小民，有資金的需求，卻又沒有辦法得到銀行的支援時，街頭巷尾，厝邊鄰居，會起個互助會，由有資金需求的一方，定期給付一些利息錢，想要儲蓄兼賺一點利息錢的會腳，定期繳付「會仔錢」，期滿取回本金和利息。

有資金需求的人，取得了資金去做他她想完成的事，手頭有點閒錢的人，定期定額下來，也存了一筆錢，只要不是惡性倒會，其實是各取所需，皆大歡喜，所以才叫「互助會」。

那跟立法院的委員會和召委有什麼關係？為什麼有時候大家要搶著當召委？有時候卻又推之惟恐不及？

召委有安排議程、主持議事的權力（權利），以立法院的現況來看，雖然已經有「屆期不連續」（當屆沒有審完的法案，在下一屆除非特殊情況，否則不會再審）的規定，但是在各委員會的法案仍然積壓如山。

就以外界認為的，最「冷門」的委員會——司法法制委員會為例，至2018年3月15日為止的統計，待審法案計有817案，其中法律案就佔了670案！即使不吵架、不丟麵粉水杯，一個人只能講5分鐘，要審到哪天才審得完！因此，要從浩如煙海的法案堆中，找到自己非得通過不可的法案，就好比有短期急迫資金需求的市場大叔大嬸，趕快來起個會，求求各位好朋友，大家來互助一下。

權力那麼大的召委，為何會有人不想當？

那既然召委權力這麼大，怎麼還會有避之唯恐不及的時候呢？其實只要到了「第八會期」（大約是大選前一年的九月），也就是選舉會期，人人忙拉票、求連任，天天跑選區，哪有時間盯在委員會？何況，在選舉會期，大家比的不是誰做的事情多，而是比誰犯的錯更少，24小時直播的網路時代，選舉會期一到，一句發言被曲解，很可能政治生涯就此萬劫不復，大家自然避之唯恐不及。

走筆至此，或許聰明的讀者會覺得，這不就是「滾木立法（logrolling legislation）」（立法人員彼此投票贊成或反對，以取得互惠式的同意）或是「肉桶立法（barrel legislation）」（在法案裡包裝有利自己選區的小法案）嗎？

雖然一直以來，台灣的立法院總被視為充滿這樣的陋習，筆者還是願意回到標會的理解。「互助」是高貴的「情操」，起會的目的在互通有無，要是標會之初，就打算把互助金拿來買毒品販賣，或是捲款潛逃，那不是大家起會的目的，該責怪的應該是做壞事的人而不是制度本身，不是嗎？

水清無魚，政治免不了利益交換，在立法過程中，確實免不了有互相交換。然而，包括在野黨、各黨黨團會議、以及現在最流行的網路政治、其實在某種程度上，都是在形成互相牽制的效果，使得政治在大方向上，仍然維持著「民主」的方向行徑，維持著相互的制衡。

有了召委來「起會」，優先法案的抉擇又是另外一個故事了。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航