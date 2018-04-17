內外兼備的修練（下）：給內向與外向者的四點「修煉」建議

►內外兼備的修練（上）：被低估的內向者

事實上，有研究顯示，獨處似乎能讓人產生更好地想法：

美國明尼蘇達大學的著名心理學教授馬文．鄧尼特（Marvin Dunnette）組織了48位元科學家和48位廣告業高管，要求他們分別參加到獨立的思考和團隊的頭腦風暴中。 鄧尼特深信那些高管會在集體專案中獲益，他只是不清楚那些研究型科學家，或那些他認為更內向的人，會不會從團隊工作中獲益。鄧尼特將兩組男子分別分成12個小組，每組4人。 每個小組會就一個特定的問題進行討論，例如：如果出生時長了六指會帶來什麼樣的困難或優勢。而每個小組中的每個人也會有一個類似的問題要解決。 鄧尼特和他的研究小組統計了所有的想法，將那些小組討論所得的想法與個人的主意進行對比。為了實現對照組的統一化，鄧尼特將個人的想法同小組中其他三人的想法彙集起來，就像這些主意是他們在一個「正常」討論的4人小組所得的一樣。 研究者還對這些想法的品質進行測定，將這些想法以「可能性衡量」編碼，最不可能的想法為0，最有可能的為4。 結果顯而易見。24個小組中有23個組別顯示，成員獨立工作時會比小組協作得出更多的想法。 同時，他們在獨立作業中所得出的想法，在品質上等同于或高於小組作業共同得出的想法。而那些廣告業高管在小組專案中並不比那些假想的內向科學家們做得好。此後的40多年間，研究者對這一問題的研究結果極為相似。 研究表明，隨著小組規模的擴大，人們的表現越來越糟糕：同6人小組相比，9人小組得出的想法明顯數量少而且品質差，而6人小組和4人小組相比也相去甚遠。 組織心理學家阿德里安．弗恩海姆在研究報告中寫道：「科學論證商業界的人士必然在瘋狂使用頭腦風暴式的小組學習。如果你的員工才華橫溢並且積極進取，那你就應該在創造性和效率為上的任務中，鼓勵他們獨立工作。」 心理學家通常會為小組頭腦風暴的失敗提供三種解釋。第一種解釋為社會惰化（social loafing）：在一個小組中，有的人會對所有的工作袖手旁觀，把所有的工作都丟給隊友。 第二種解釋為產生式阻礙（production blocking）：小組中只有一位成員在滔滔不絕或者能迅速產生一種想法，而其他的小組成員則處於被動聽取的狀態。 第三種解釋則為評價焦慮（evaluation apprehension），指的是對在同伴面前出醜的恐懼。 唯一的特例就是網路上的頭腦風暴。研究顯示，只要組織有序，網路上的集體討論就會優於獨立思考；研究還表明，參與討論的小組成員越多，小組表現就越好。 在學術研究中也是如此：身處不同地區的教授們通過線上討論，往往會比個人或面對面的合作研究能得出更有影響的結論。

簡單來說，讓想法互相碰撞是好事，這體現在網絡上的討論中。但當人們聚在一起討論問題的時候，由於面對面的交流難免會讓人的注意力不集中在手頭的事情上，也分散在他人的評價、他人的感受與他人的互動裡，這就造成了頭腦風暴的效率較低。

我對此早有覺察，當一群人聚在一起時，我發現人們聊的話題會停留在表面上，難以深入。開會時我較難想出好點子，但當會議結束後，當我一個人獨處時，想法就開始不斷的湧現了。

綜上所述，外向者應該向內向者學習的地方，是讓自己多傾聽他人意見，也讓自己多一點獨處（獨自思考與練習）。

當然，外向者也有內向者值得學習的地方。

痛苦與成長

《安靜》的作者凱恩自稱是個內向的人，比起發表意見她更喜歡傾聽，比起社交她更喜歡閱讀，比起派對狂歡她更喜歡舒適的交談。

但與此同時，凱恩也有外向的一面，她曾經在華爾街當過七年的律師，也曾當過談判顧問、傳授談判技巧，不同地方發表過許多次大大小小的演講，其中還包括TED——這些看起來都不像是內向者擅長做的事，也不像是內向者會選擇去做的事。

而凱恩這種看似矛盾的「內外兼備」，正是其有趣的地方——她極其害怕對著公眾演講，她溫和的本性會讓她在談判桌上吃虧，但她透過努力克服了內向性格的這些弱點。但是，具體來說，內向者該如何突破自己的性格弱點呢？

珍妮弗．康維勒（Jennifer Kahnweiler）在她的著作《內向者的溝通聖經》裡，給出了值得參考的4P法，亦即：

準備（Preparation） 展示（Presence） 推動（Push） 練習（Practice）

這裡只簡略的介紹一下。

給內向者的「修煉」建議

第一，內向者擅於做準備、喜歡準備的特質，是用以應對臨場反應不及外向者的法寶。無論是演講、會議或是任何溝通，內向者都可以提前想好自己要說什麼，對方會說什麼，自己該如何給出反應等等。

第二，內向者一般較少自我行銷、自我展示，他們行事低調，但這往往會讓他們的實力被他人所低估了，甚至被當作「隱形人」。而要克服這一弱點並沒有捷徑，只能靠提前準備，然後有意識的在公共場合恰當的展示自己、自我行銷。

當然，自我行銷不代表你要誇大自己的一切，相反，適合內向者的自我行銷方式，是專注於當下的感受、保持真實坦誠，說真心話。另外，有研究指出，溝通技巧的高低，與一個人是否內向外向，是沒有多大相關性的。換言之，無論是外向者還是內向者，都可以成為溝通的高手。

第三，內向者在面對群眾，在群體裡活動時會比較緊張、壓力，而這會讓內向者受不了、想要逃避。但沒有付出就不會有收穫，內向者必須把自己推出舒適圈，磨練自己在特定場合變得外向一下，才能有所收穫。

第四，前面提到，內向者的一大優勢就是耐得住孤獨，內向者普遍喜歡獨處，而這正是沉下心來學習、練習、自我增進的最好時機。除此之外，內向者在外與他人相處、參與群體活動時，也可以把這些時候當作是磨練自己的機會，提高自己的外向力。

給外向者的「修煉」建議

說完了內向者該如何修煉自己，我們不妨把上面的4P法反過來解讀，就能得出對外向者有所啟發的修煉方式。

第一，外向者一般較少時間獨自做準備，更多的依賴臨場反應，因此可以有意識的讓自己在做事之前，多做準備功夫。

第二，外向者可能早已懂得如何展示自己，但自我行銷其實是一套學問，單純的聲量大、說話多只是最基本的自我行銷方式，外向者可以學習一下，如何把自己的外向優勢發揮到極致。

第三和第四，外向者喜歡與人聊天，喜歡尋找刺激，比較忍受不住孤獨。事實上，外向者受不了獨處、安靜、沉默。因此對外向者來說，把自己推出舒適圈的意思就是——適當的把自己關起來，獨自思考、學習、練習，每天一點的慢慢增加，這都會讓外向者獲益良多。

只有當你把自己關起來之後，你才能在寂靜的環境中，誠實的面對自己的內心，挖掘內心深處的想法，看見另一個自己。

以上的道理和內容都很簡單易懂，但我想還是有人會問：「為什麼要忍受痛苦，委屈自己成為另一個人呢？為什麼不干脆做自己就好了呢？」

答案簡單得很：因為沒有痛苦，就沒有成長。沒有改變，就意味著成長停滯。如果進行「內外兼備」的修煉，能讓你更好的完善自己的話，那麼忍受一些痛苦還是值得的。

事實上，就算你不刻意的面對成長所帶來的痛苦，痛苦也會因為你不成長而找上你。我們在上一篇文章提到，每一個個體都是多維的，無法用簡單的「內向性格」和「外向性格」來分類。有統計指出，只有1/3的人是極內向或外向的，剩下的2/3是處在中間，有時內向，有時外向的，這和情景原則相符合。換言之，大多數人早已經「內外兼備」。因此，一個更好的思考題是：我們是否在對的情景裡，展示出了自己較有優勢的那一面呢？

你能夠在應該內向的時候內向，應該外向的時候外向嗎？我們還可以再進一步思考，在你目前的人生階段裡，你需要更多的內向還是外向？

如果你不知道自己是內向者或外向者，有一個方法能粗略的給出判斷。你可以回憶過去的經驗，當你參與到一群人的聚會裡時，你是比較容易感到累、緊繃，抑或是覺得愉快、充滿活力？如果你是前者，那你很可能是個內向者。如果你是後者，那你很可能是個外向者。

雙胞胎的基因數據研究指出，內向和外向大約有40％～50％是由基因決定的。其餘的50％～60％，取決於後天的經歷、修煉。

本文經4THINK授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航