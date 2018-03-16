中國「31項措施」吸走台灣人才、企業，行政院提「39項措施」因應

中國國台辦2月28日記者會宣布31條措，吸引台灣企業、人才前往中國發展，今（16）日，行政院舉行記者會，表示將嚴肅面對中國對台31項措施，並提出提出四大方向、八大策略，共39項措施因應。

（中央社）中國國務院台灣事務辦公室2月28日的例行記者會主動宣布31條措施，企圖吸引台灣企業、社團、藝文業等領域人士前往中國發展。行政院副院長施俊吉今日中午12時30分召集相關部會，舉行記者會說明中國對台31項措施因應對策。

行政院指出，這31項措施中，屬既有措施者14項，擴張性措施者10項，新增者7項，可歸納為「提高台商待遇、農業政策、金融、學術研究、人才政策、簡便就業申請、文化娛樂」七類。政府將嚴肅面對，務實因應，「涉及我國公權力之運作，對可能影響國家安全及傷害人民基本權益的措施，維持禁止，防止可能的負面衝擊及風險；屬於正常交流者，不會改變。」

行政院表示，檢視中國發布的內容，對台31項措施本質上「名為惠台，實則利中」，應正名為「對台31項措施」，其目的是從台灣引進技術、資本及人才，協助中國解決其經濟發展所遭遇的困難。

《新頭殼》報導，其中，對於中國在「投資」及「土地」類等措施，行政院表示，對於台商赴中國從事投資行為，台灣已有有效審查機制，且中國在特定基礎建設領域具相當競爭力，台商能介入機會有限。另外，目前台灣禁止赴中國投資基礎建設。

在土地部分，行政院指出，就土地取得方面，這次中國的措施並沒有比過往實務運作情形優惠，台灣已積極推動優化投資環境等相關政策。

《上報》報導，中國對「教育類」的措施，強力挖腳台灣優秀師資赴中教書，教育部長潘文忠表示，據《教師法》規範，公私校教師未經許可不得赴中參與教育計畫、應聘。另外，教育部也在第一時間致函告知公私立大專院校，務必留意學校職員動向。

《新頭殼》報導，中國有關「文化」及「影視產業」類的措施共有八項，但是，施俊吉提醒，對相關獎項或活動，國人若要參與，也必須避免違法，且應釐清其是否為政治性活動。

施俊吉也說，中國現行電影進口無配額限制，但台片進入中國的數量仍低於中片來台的數量，目前中方在影視開放數量、時段等具體措施也都沒有提出。他進一步質疑，中國針對影視內容和藝人個人言論都存有嚴格審批制度，言論審查影響人才的實質發展，內容審查可能讓台灣元素題材被擋下，整體而言，不利台灣文化品牌建立。

《ETtoday》報導，有關「公益及醫療」類，中國共提出五項措施，施俊吉表示，在公益方面主要為拉攏我國特定族群及團體，為其代言或意圖影響該組織運作，甚至製造內部對立；在醫療方面則是放寬醫師應考資格及吸引我國培育之醫師前往中國執業。

施俊吉強調，扶貧、支教等工作本是中國自己的義務，我國人民或社團前往進行慈善工作是我國提供援助，「豈有惠台可言！」；且若具黨政軍性質，我國人民、社團與其合作有違兩岸條例之虞。我國宜避免因中國吸引，排擠我民間公益人力與資源使用，應優先關注台灣弱勢團體。

他也說，台灣醫師在台醫療服務深受民眾肯定，社經地位高，待遇穩定，若台灣醫師前往中國執業，尚需面對中國醫師抵制、醫療糾紛多重等問題。

行政院提出四大方向、八大策略，共39項措施

（中央社）依行政院提供的簡報指出，行政院提出提出四方向八策略，共39項措施，回應中國對台31項措施，四方向包括：

優化就學就業、強化留才攬才

維持台灣在全球供應鏈的優勢

深化資本市場

強化文化影視產業

八策略包括：

提升學研人才獎勵

強化新創發展動能

強化員工獎酬工具

優化醫事人員工作環境

加強保護營業秘密

強化產業創新升級

擴大股市動能與國際能見度

加強發展影視產業

行政院表示，台灣是主權獨立國家，自由、民主、法治是核心價值與優勢，更是兩岸最大差異。政府會致力維護經濟自由開放及保障人權生活方式，「我們相信，人才只有在自由開放的環境中，才能充分發揮其能量」。

行政院說，兩岸交流及合作，應立基於對等互惠，兩岸事務都應循雙方協商程序，才能確實保障兩岸人民權益。行政院大陸委員會將成立長期性專案小組，持續追蹤與研析中國對台相關措施，並定期向社會說明。

行政院表示，「中國應對我國赴中之企業與個人，保障其投資權益，生命財產安全以及人身自由」；也提醒國人旅居在外，要注意各國在政治制度、社會環境中具有的不確定性及風險。

行政院說，在國際競爭中，人才跨國移動、企業全球布局是必然趨勢，對所有國家來說，是衝擊也是機會，應善用優勢，自信面對，積極行動，也請國人團結一致，壯大台灣，無畏挑戰。

《上報》報導，對於媒體詢問，攬住國內人才最必要的就是解決低薪問題，但行政院遲遲沒有公布解決方法，施俊吉表示，院內正緊鑼密鼓的進行討論中。

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核稿編輯：楊之瑜