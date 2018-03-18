【三十分鐘內就懂的系列】中國為了統一台灣拖美國下水，究竟要如何收尾？

►【三十分鐘內就懂的系列】善用「然後呢」三個字，你就會想通台灣對中國的必要

►【三十分鐘內就懂的系列】打開地圖仔細看，台灣對中國的必要性不是正常戰略

第三篇，前文要講的，不是軍事上的戰略問題，是現實的政治問題。很多人看到政治就嗤之以鼻，尤其是自認超懂戰史的軍盲，但實際上翻越多當年政客的回憶錄，或是雙方的外交文件類的，就會發現古人跟現在一樣，當下的政治情勢遠比未來重要。也就是說，根本沒想那麼多的狀況較常見，而且所謂的以戰逼和等等的想像，沒有去看到那個時間尺度，往往是好幾年的事情。

簡單說就是，許多人以為，台海或是東亞發生戰事，中國只要快速取得對台灣某種程度的勝利，就能逼美國放棄介入。或是給予美國甚至美日聯軍一定程度的打擊，就可以逼退美國躲回夏威夷。但是，上一次這樣想的國家，叫做日本，然後當年日本也是一堆人在想像，只要某種程度的勝利達到了，美國會在國內政治不利，或者是經濟狀況不佳的情況下，乾脆地承認西太平洋的日本地位。

Photo Credit: AP/達志影像

多年以來筆者看這種論點到現在，慢慢會去釐清發言者的背景，發現幾乎都有兩個特色。熟悉各國內部政治的教授或是政客，通常不大會如此狂言，會如此篤定美國不會這樣那樣的，往往是那些根本不熟悉的軍盲或鄉民，而軍盲更嚴重，會以為自己懂武器跟軍事，就自比政客優越一百倍。

這很危險，因為操作現下政治人物下棋的是眼前的局勢跟利益，以前是因為資訊不發達，很多決策會Delay好幾天甚至幾週，現在都要即時回應。一個不好馬上就是失去當年選舉，或是被政敵逼退，誰會給你謀劃個石門八卦陣的鬼計畫出來。

正文開始台灣對中國的必要性，是在政治上的，而在政治上要考慮的，不是只有開戰或是不開戰兩種，很多時候留著台灣不要統治，會比拿下統治要來的好。典型的例子，就是美國在阿富汗，直接統治不如找盟友，在伊拉克則是要介入軍事管制，但政治上要放給當地人，小布希的成與敗在這，奧巴馬的成與敗也在這。

政治的後果不能不考慮，我們假設中國真的想要為了統一台灣，也要跟美國槓上好了，那麼就得要考慮如果拖美國下水，之後要「怎麼收尾」。這點極為重要，筆者看這麼多年，沒看到半個人有去注意，你真的發動奇襲，轟炸駐日美軍基地，把關島也剷平了，瞬間殲滅掉美軍在西太平洋的基地與武力，逼回太平洋中段，之後會怎樣？龜縮嚇死不敢繼續？想太多，正常的戰略規畫者才不會作這大頭夢。

我們會假設最好到最糟的情況，最好的狀況就是由總統下令，馬上進行全球的反擊戰，在印度洋毀掉中國所有租借基地，切斷南海海運線，然後把整個南海的中國基地都變回水下島礁，這對仍然有數個艦隊的美軍來說，並不會很困難，而且印度也會很開心地配合，南海周邊國家會一起落井下石去瓜分中國已經佔有的島礁，很難想像嗎？

最糟的狀況是，美國由國會通過宣戰案，那麼狀況就會變成二次大戰，總統會有權限開動戰爭機器，整個國家會開始把工廠轉軍用，徵招退役不久的軍人，把數以百萬有第一線戰爭經驗的老兵編組。到這種程度，連總統都不會有權限喊停打，因為「美國是民主國家」，一旦國會發起戰爭，要到國會授權停戰，除非中國屢戰屢勝多年，不然就是等美軍踏進北京。

Photo Credit: Wikimedia Commons @ CC BY-SA 3.0 美軍二戰在太平洋戰場的跳島戰術

我們唯一可以憑藉的經驗叫做二戰，大家可以看看美國是怎樣開動戰爭機器直到日本投降為止。而據筆者所知，從以前到現在認識的所有解放軍軍官，大家都想到過這點，但「沒有一人」去規劃跟美國進行全面戰爭的戰略。理由太簡單，想不到任何現階段有勝利的可能性。

所以回到開頭，為何所有解放軍對美國的戰爭預測，都僅限於區域作戰，而且是要被動等美軍介入，在某些政治環境的前提下反擊，擊敗一兩隻美軍艦隊，而沒有全面性的計畫？因為中國沒有那個國力打全面戰爭，只能讓台海戰爭變成美國介入時的「衝突」。

關鍵之處仍在政治性，因為你不能逼美國的國內政治發生對中國的極端變化，左膠會躲在洛杉磯的大道上遊行和平不要戰爭，但一旦正式開戰，會有數以千百倍計的美國鄉民不會說廢話，直接去軍隊跟中國戰到底。

想通，就會發覺中國對台灣的基本策略，都是政治性為主，軍事行動都是要測量美國底線，確保自己的行動範圍到哪裡。而且就以中國的國內政治來說，打下很重要，但保不保得住，可以交給後任去煩惱，這就是典型的政治手段，內鬥才是主要。

抱著希望台灣回歸祖國這招牌，跟真的回歸的事實，哪一個對這些政客賺錢發財有實際助益？

本文經王立第二戰研所授權刊登，原文發表於此

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航