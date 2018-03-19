【三十分鐘內就懂的系列】中共必須爭取台灣，是為了避免「中國崩潰」

►【三十分鐘內就懂的系列】善用「然後呢」三個字，你就會想通台灣對中國的必要

►【三十分鐘內就懂的系列】打開地圖仔細看，台灣對中國的必要性不是正常戰略

►【三十分鐘內就懂的系列】中國為了統一台灣拖美國下水，究竟要如何收尾？

最後一篇，算做個統合整理，台灣對中國的必要性究竟何在？照例，前文要指出，那種所謂官員貪污拿錢移民美加的狀況，不是沒有還很多，但這是個人的問題，不能當成「中國」本身進行統戰的目的，只是為了賺錢移民。因為這是廢話，誰工作不是為了賺錢，但這跟組織要有一個目的的狀況無關。

中國說要收回台灣，看歷史過程就知道，純屬政治議題，算國共內戰的遺緒。但即使冷戰都結束了，這種歷史灰燼的東西還沒死透，顯然就有其需求，不能像某些極端團體所說，依照法律上來看台灣跟中國無關等等。國際間的法律跟條約，不是那麼單純的事情，其根本上屬於勢力範圍的劃分。條約跟各國法律在大戰之後的秩序重組上，只算是一種承認現況的背書。

台灣問題當然是二戰後殘留，混合了日本帝國的破敗，與中國內戰後留的尾巴，法理上其實非常單純，根本沒有可以討論的空間。不少偏統派或是泛藍的朋友，一直拿著錯誤的法律觀念，執著在中華民國現狀的合理性，其實就跟另一邊朋友提倡的中華民國不存在的意思，「根本上完全相同」。

Photo Credit: Chabacano @ CC BY-SA 3.0 1980年的冷戰格局圖 深藍色為北大西洋公約組織及美國 深紅色為華沙條約組織及蘇聯 紅色為華沙條約組織和蘇聯的盟友 藍色為北大西洋公約組織和美國的盟友 黃色為與蘇聯決裂的社會主義國家 淺藍色和淺紅色為不結盟國家 藍×為反共游擊隊 紅×為共產黨游擊隊

因為，二戰後到冷戰結束，美蘇兩大強權勢力範圍就是這樣劃分，中國作為蘇俄小弟跟負責在太平洋沿岸點火用來消耗美國國力的角色，一直要到美中建交後才轉變成有自主意識，幻想韓戰越戰中國不是「被動介入」的，都忽略掉這個大前提。冷戰結束後世界狀況丕變，蘇聯解體後的巨大政治真空，不僅擾亂東歐跟中亞，連帶的讓東亞的中國有了更大的自主性。

冷戰後到今天的國際政治背景就是這樣，台灣始終屬於美國的勢力圈內，蘇聯跟後繼者俄羅斯從未否定過這件事，其實就連中國也沒有。讀者可以去看中國有關「兩岸統一後」的各種對外用詞，完全不否定西太平洋是美國的勢力圈。那些將軍跟教授寫稱霸文，名嘴抬槓是一件事，你在公開上是不能否定的。

無法理解的人，去想像一下現在俄羅斯公開宣稱，他們在東歐各國有過去華沙公約組織在時的各種歷史權利，猜看看歐洲各國會怎麼想？改變既有勢力圈沒那麼簡單，蘇聯崩潰後的東歐真空也不是瞬間被美國吃掉，想要分杯羹的國家可多了，不然德法甚至義大利在那邊鬼叫什麼？即使如此，北約東擴也花了二十年，土耳其還會因為內部宗教政治因素翻盤倒向俄國，烏克蘭想要脫離的結果就是內戰數年還在那邊耗著。

在台灣，卻有人認為在沒有任何外力干擾下，美國會瞬間失去整塊西太平洋勢力，日本會被迫低頭，中國會在國力跟軍力遠比前蘇聯還糟糕的狀況下，從實力較冷戰更強的美國中「取得新大東亞共榮圈」？

2015年2月，正在從前線撤離的烏克蘭武裝部隊。Photo Credit：Reuters/達志影像

正文開始，其實只有一點台灣對中國的必要性很高，主要原因並非是不可分割的歷史情感，更不是拿下台灣才可以進入太平洋，完成這一世紀中國人稱霸地球的目的。會這樣想的人，筆者建議讀者將之列入搞笑名單，此人若不是要騙通告費，就是腦袋有洞。

從歷史因素跟現實的資源配置來看，中國核心權力對周邊區域，諸如東北、新疆、蒙古、西藏、東南亞等國家的支配力，一直都沒有超過古代漢唐，連大清的全盛期都比不上。若不是得利美蘇兩大強權在冷戰的對立，新疆跟西藏能否保住到今天都有疑問，更不要提朝鮮半島的狀態。這是一個很危險的平衡，稍稍不慎就會翻倒，周邊的藩屬區域全部都會脫離而去，形成所謂的「中國崩潰」。

但這也是假象，因為歷史上擁有這些區域的時間很短，更沒有長期經營，只要周邊國家國力上升，沒有理由會支持中國對這些緩衝區的主權。台灣已經被拱上神壇了，對中國來說不能公開放棄，只要官方口徑無法改變，就勢必要投入資源在台灣的統戰上。

Photo Credit: Reuters/達志影像 川普呼應日本提出「印太戰略」

如果現在放棄，或是不投入資源在具體的統戰行為上，等於宣告中國已經沒有掌握周邊的能力，所謂的疆獨藏獨都不會是開玩笑，甚至有更大的分離危機存在。這個平衡又受限美國掌握台灣的狀況，公開上不能表示破壞整個西太平洋穩定，所以胡錦濤任內採取的政策完全是經濟戰，試圖用改變台灣內部政治局勢的方式來獲得統一的結果。

而這幾乎在12－13年要達成了，就在這麼接近的時刻，台灣內部出現了反對聲浪，直接影響到16年大選結果，美國、日本的政治圈也都反彈。如果有注意到一帶一路政策出現後，周邊國家的反應，還沒看出這根本就是ABCD包圍網翻版，筆者建議基本上別理會這類人，浪費時間。

習近平上台後內鬥加劇，我們看到的每一個地方都有痕跡，把對外競爭拿到國內鬥爭上愈發明顯，也因此台灣絕對不能在習近平徹底掌握大權，穩定中國的核心區域權力前，出現任何統一或是獨立等激烈狀況。

對中國來說，沒有台灣只是面子不見，但如果陸地的周邊緩衝區域都分離或是陷入內戰，才會真的傷筋錯骨。美國沒有興趣從台灣或是南朝鮮，發動一場分裂中國的大型戰爭，連促使中國分裂的想法恐怕都沒有。但是周邊的陸權國家呢？多想想，你會發現事情沒那麼單純。

本文經王立第二戰研所授權刊登，原文發表於此

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航