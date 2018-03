神力女超人也中槍！緬懷霍金為何挨批「健全主義」歧視身障？

「神力女超人」蓋兒・加朵(Gal Gadot)近期莫名捲入了一場她絕對始料未及的論戰,大概比她在戲裡面打的仗還難應付。

在知名物理學家史蒂芬・霍金(Stephen Hawking)辭世之後,蓋兒在推特發了一段帶著滿滿善意的悼詞。內容是:「息止安所,霍金博士。現在的你足以脫離一切身體的束縛(先前譯為物理束縛,與霍金的物理學家身分也屬相映)。你的才華與智慧將會被永遠銘記。(Rest in peace Dr. Hawking. Now you're free of any physical constraints.. Your brilliance and wisdom will be cherished forever.)」

Rest in peace Dr. Hawking. Now you're free of any physical constraints.. Your brilliance and wisdom will be cherished forever ✨ pic.twitter.com/EQzSxqNTuN — Gal Gadot (@GalGadot) 2018年3月14日

筆者足足看了三次都沒察覺有任何不妥。沒想到引發爭議的竟是這段「any physical constraints」。一名網友Adam B. Zimmerman首先發難,指出蓋兒的這段發言帶有著「健全主義」(Ableism)色彩,引發軒然大波。

什麼是「健全主義」?整個華文世界對該議題的討論甚少,居然連維基百科專頁都沒有。在此簡而言之,這個字眼從1980年代末期廣為流傳,意指對身障人士的一種歧視。而這種歧視有可能基於惡意,也可能基於善意。

惡意尤指那些特別消滅身障人士的行為,好比北韓就曾被指控為了展現國民完美形象,而刻意「消滅」國內的身障人士。此案例可參加紀錄片《北韓金豪洨》(The Red Chapel),片中一段描述了丹麥籍的小兒麻痺患者見到一群「完美的平壤小學生」,竟陷入精神崩潰。

至於善意,則是可能發生在你我生活周遭那些不自覺的評論。好比「那個人眼睛看不見,好可憐」,這些言論通常來自於健全人。只是,健全人會有這種想法,往往沒有惡意,純粹出於同情。不過這個同情,卻的確可能隱含著「人應該健全才是完美,殘缺就是可憐」這樣的心態。殊不知,眼睛看不見其實照樣能打破世界紀錄,拿射箭奧運金牌(關鍵字:韓國盲箭手林東賢)。

事實上,也許對於有些身障人士而言,他們其實並不認為自己的殘缺是需要被同情或放大檢視的。很多人可能已經克服了他們的殘缺,而在社會上佔據一席之地,這些人更希望大家專注在他們的工作表現和能力,而非是一再提及他們的殘缺(甚至對他們而言那不叫「殘缺」)。

而這就是反「健全主義」者的主張,他們認為世人無論是試著去剝奪身障人士權益之人,抑或對殘障人士表示過度的同情之人,本質上都沒有兩樣,那種「希望身障人士能被修復、解脫」的心態,都是一種歧視,顯然都是自認高人一等才會有此見解。

在持此立場的人眼中,這樣的想法就跟你覺得「亞利安人是最優秀的人種,猶太人應當被消滅」、「同性戀者應該被矯正成異性戀者」一樣不可取。

所以,他們認為蓋兒・加朵的悼詞暗指了霍金生前受到了物理的束縛(因為漸凍症而致使他只能透過電腦系統表達思想,也只能倚靠輪椅行動),而這樣的束縛,是不該被強調的。

他們認為,霍金的能力顯然沒有因為他的病症而被束縛,依然讓他得以獲得驚人的成就。既然如此,那何不專注在他的成就,就別去提漸凍人的事了。就好比我們不會在提及愛迪生(Thomas Edison)的成就時去強調他其實是半個聾人。

甚至,在許多學界人士眼中(Google關鍵字:霍金+諾貝爾),霍金顯然不是當代最偉大的物理學家(沒有獲得諾貝爾獎足堪證明),而他之所以會得到如此知名度,正是「倚賴」他的病症的緣故。這樣的言論也的確讓人一時難以反駁,在他「殘而不廢」的經典形象之外,全世界有多少人真正理解他所提出的理論?

對於多數人而言,霍金作為一個漸凍人,比他作為一個物理學家,還更好為人理解。

霍金的成就是否名不符實,筆者沒有能力往下討論,但倒是覺得這個爭論聽起來有些荒誕,卻也的確值得深思。之前在「五體不滿足」的乙武洋匡劈腿50女的新聞被爆發出來之後,坊間也有許多類似的討論。許多鄉民說,乙武洋匡甚至辦到了許多健全人辦不到的事,而他之所以能辦到,難道不是因為他的「殘疾」?

總之,大概掃過相關的輿論,多數人顯然支持蓋兒・加朵,認為這些反「健全主義」的網友是認真魔人。然而,對身障人士處境的討論,從來很少被擺在檯面上(好比現在熱烈進行中,但無人聞問的平昌冬季帕奧),看到大家這麼努力來回辯證,也算是開了眼界。

後記

本文原本將「physical constraints」譯為「物理束縛」,自以為這樣可以呼應霍金「物理學家」的身分。經網友提醒,還是修改成比較能容易讓大家理解的「身體束縛」。

有網友提及筆者使用的「殘障」一詞本身就是一種「健全主義」的展現,應改用比較中性的「身障」,而不用「殘」字。對此我絕對認同,為此,我將本文的用詞進行逐一修正,以防相關人士感到被冒犯。再次誠摯致歉。

