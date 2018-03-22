瑞典充斥著各種「過敏」，在春天抗過敏藥還會斷貨

文：Fiona Zheng（瑞典過日子）

窗外積雪未消，但每天清晨都會在婉轉的鳥鳴聲中被喚醒，瑞典的春天一如晨霧中的樹林，看似模糊而遙遠，卻觸手可及。

春暖花開當然是為人期盼的，只是，春天裡，除了明媚的陽光與和煦的溫暖，會令人備受折磨的花粉症也要大行其道了，不知道今年又有多少朋友會跟我一起，在涕淚飛揚中迎接春的到來。

負責任的說，我人生的前二十幾年都是不知過敏為何物的無憂少年，沒想到移居瑞典的幾年之後，每到樹木生芽，野花盛開的時候，眼睛都會癢癢的不得了。那些癢癢癢還不能揉，加上眼淚汪汪的日子，真的一點也不令人懷念。

在瑞典，過敏症可算是一種全民共患難的表現了。比如身邊的朋友裡，花粉過敏、動物毛過敏、海鮮過敏，這些都極其常見，至於堅果類、水果類、蛋白類的過敏也都不在少數。

每年春天，我們村裡藥局的過敏藥總是特別好賣，有的暢銷款偶爾會斷貨也說不定呢。

過敏症這種病，嚴重的可以要命，但更多的則是折磨。比如我自己，總是會在那一段時間裡，特別懷念從前的自己，不用每天都熱淚盈眶的面對這個我依舊熱愛的世界，雖然那種小眼神或者會有我見猶憐之感，但真的，相信我，你一定不會想要試試看的。

跟以前的生活經驗有些不同的是，瑞典的孩子們很小就開始知道什麼是過敏，其實這種病症在我們的童年生活裡也一定是存在的，只是在當時，並沒有引起我們特別的注意。

一位朋友有很嚴重的過敏症，曾經閒聊時聽他說，以他的個人經驗來說，瑞典社會裡，一些大家約定成俗的習慣對過敏患者是很友好的，比如在學校裡，一般都會看見一項通知，上面會註明，堅果類是絕不可以當作零食帶來學校裡的。

學校的餐廳，在配備食物的時候，一般會避開高致敏食物，另外也都會提供一些比較常見的不致敏食物，供一般的過敏症學生食用，比如Gluten free無麩質的食品，Laktosfri無乳糖的奶類製品等。外面的餐廳也差不多類似，並且會在點餐過程中提醒或詢問客人有沒有食物過敏的狀況。

若從社會福利配合的角度看，例如一些嚴重的食物過敏者，在嬰兒時期，可以申領免費的特殊食物，比如奶粉，父母僅需要支付這些特殊配方的奶粉到家的運費，大一點之後，會換成特殊配方的營養粉。上學之後，也會由政府為他特別提供在校午餐，每日配送，這些也都是由政府稅收來支付，不會給家庭帶來額外的負擔。

在校園生活中，這一類有特殊需要的孩子，他的同學與老師們會被告知他的一些主要的，比如可致死的過敏原，從而最大程度上保證他的過敏體質可以在日常的環境中得到健康的保障。

又要到花粉症肆虐的時候了，就讓我們互相鼓勵著，走過一個又一個集合癢癢與噴嚏不斷一體的春夏時節吧。

春水初生，春林初盛，春風十里，都不如⋯⋯眼藥水以及抗敏藥⋯⋯

本文獲瑞典過日子。樂活旅行養娃兒授權刊登，原文發表於此

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航